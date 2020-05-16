Экономика

КоммерсантъКоммерсантъФРС не исключает нового обвала на финансовых рынках

Обвал на финансовых рынках может снова повториться, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США по финансовой стабильности (.pdf). Цены на активы остаются уязвимыми на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
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Ситуация может стать ещё намного хуже: в США ожидают пугающих последствий эпидемии к-вируса

Rusvesna.su22:00

ФРС допустила новый обвал на фондовых рынках

Forbes10:33

Такое и не снилось. В США испугались повторного обвала на финрынках

Радио Sputnik13:16

В США допускают возможность нового обвала на финансовых рынках

Новый Калининград.Ru12:32

ФРС не исключает нового обвала на финансовых рынках

Коммерсантъ12:02

В ФРС допустили повторный обвал финансовых рынков

ИА Красная Весна12:31

Власти США не исключают нового обвала на финансовых рынках

Эхо Москвы19:06
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Экономика

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Российский бизнесмен Алишер Усманов поднялся на седьмую строчку в рейтинге самых богатых предпринимателей в Великобритании по версии издания The Sunday Times.
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Тарасова жестко оскорбила Роднину

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Эксперт рассказала, что делать при сложностях с выплатой кредита

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В Лос-Анджелесе 10 пожарных тяжело пострадали при тушении огня

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В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
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Экономика

В «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа

"С августа 2019 года по август 2020-го может закрыться один миллион малых предприятий", — сказал Калинин.
РИА Новости вчера в 18:34
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Происшествия

Сотрудник автосервиса протаранил ворота, пытаясь остановить грабителей

22-летний сотрудник сервиса сел в автомобиль ВАЗ, пытаясь помешать преступникам уехать, протаранил ворота автосервиса и врезался в машину злоумышленников, причинив им телесные повреждения.
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Путешествия

Туроператоры начали аннулировать туры за границу на июнь

Сегодня российские туроператоры начали аннулировать все туры на первый летний месяц.
Петербургский дневник вчера в 12:44
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Футбол

Футбол в России возобновится с 21 июня

Исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить «Тинькофф» премьер-лигу и Олимп-Кубок России с 21 июня после длительного перерыва из-за пандемии коронавируса.
ИА ЯСИА 09:00
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Общество

Пропускной режим отменен в Астраханской области

Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями в Астраханской области сохраняется.
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Футбол

Семак рассказал о недовольстве среди футболистов «Зенита»

В интервью «Матч ТВ» Семак сказал, что в случае отбытия на родину многие футболисты рисковали нарваться на двухнедельный карантин.
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Игры

Графику на основе Unreal Engine 5 показали для PlayStation 5

Компания Epic Games показала техническую демо-версию технологии Unreal Engine 5 для платформы PlayStation, выложив на YouTube видео под названием Lumen in the Land of Nanite.
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Общество

Вирусолог назвал способы не заразиться коронавирусом в магазине

После отмены карантина в магазинах по всей России появится еще больше людей, а шанс подхватить коронавирус от других посетителей или кассиров будет гораздо выше, чем от товаров, считает вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев.
Известия 20:38
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Общество

75 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Иркутской области

На утро 17 мая количество зараженных в Иркутской области увеличилось на 75 человек. Общее число заболевших в регионе — 601.
Твой Иркутск 22:41
Энергетика

Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией

В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru вчера в 11:23
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Наука

В пустых свитках Мертвого моря ученые нашли текст

Свитки Мертвого моря, до сих пор считавшиеся пустыми, содержат фрагменты текста.
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Происшествия

В Сети потребовали выпустить якутского шамана Габышева из психбольницы

На сайте change.org собирают подписи под петицией с требованием выпустить якутского шамана Александра Габышева из психиатрической больницы.
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Армия и оружие

Подлодка «Князь Владимир» начала подводные испытания в Белом море

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» перед передачей в боевой состав Северного флота приступил к подводным испытаниям в Белом море.
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СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета 07:13
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Общество

МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ 04:55
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Происшествия

Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства

Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
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Экономика

Названо условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем

Венчурный инвестор Оскар Стаховяк назвал условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru 21:21
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Игры

В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V

В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями.
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Шоу-бизнес

Евгений Плющенко выставил Яну Рудковскую с вещами на улицу

Публикация от Yana Rudkovskaya (@ rudkovskayaofficial) 16 Май 2020 в 7:18 PDT "Мечта многих женщин: Плющенко выгоняет Рудковскую на улицу", - написал один из фанатов звездной пары в профиле Яны.
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Выяснилось, почему медикам не выплачивают обещанные Путиным деньги

За невыплату «президентских» стимулирующих доплат медикам глава Следственного комитета Александр Бастрыкин велел немедленно возбуждать уголовные дела.
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Зеленский сменил стратегию по Донбассу, заявили в Верховной раде

Киев, 17 мая 2020, 05:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский постепенно сменил стратегию по урегулированию конфликта в Донбассе, заявила 16 мая депутат Верховной рады Марина Бардина («Слуга народа») в эфире телеканала «Наш».
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
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Гаджеты

Apple представит бюджетный iPad на 10,8 дюймов

Ожидается, что в нем будет старый дизайн, экран как у текущей версии iPad, и новое «железо», а точнее больше памяти и процессор Apple A13.
Astera 03:34
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Игры

Игроки в DOOM Eternal пожаловались на вылеты после выпуска обновления

Пользователи шутера DOOM Eternal на PC сообщили о сбоях в работе игры после выпуска крупного обновления.
3DNews вчера в 01:45
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В Пермском крае в целом обнаружили почти 1000 заражённых коронавирусом

По данным федерального Роспотребнадзора, в Пермском крае общее число заражённых коронавирусной инфекцией достигло 973 человек.
Пермь открытая 06:54
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