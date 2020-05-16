Обвал на финансовых рынках может снова повториться, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США по финансовой стабильности (.pdf). Цены на активы остаются уязвимыми на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

ФРС не исключает нового обвала на финансовых рынках

Экономика Усманов поднялся в рейтинге самых богатых бизнесменов Британии Российский бизнесмен Алишер Усманов поднялся на седьмую строчку в рейтинге самых богатых предпринимателей в Великобритании по версии издания The Sunday Times.

Здоровье В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов. 193

Происшествия Сотрудник автосервиса протаранил ворота, пытаясь остановить грабителей 22-летний сотрудник сервиса сел в автомобиль ВАЗ, пытаясь помешать преступникам уехать, протаранил ворота автосервиса и врезался в машину злоумышленников, причинив им телесные повреждения. 18

Футбол Футбол в России возобновится с 21 июня Исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить «Тинькофф» премьер-лигу и Олимп-Кубок России с 21 июня после длительного перерыва из-за пандемии коронавируса. 63

Общество Пропускной режим отменен в Астраханской области Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями в Астраханской области сохраняется. 58

Футбол Семак рассказал о недовольстве среди футболистов «Зенита» В интервью «Матч ТВ» Семак сказал, что в случае отбытия на родину многие футболисты рисковали нарваться на двухнедельный карантин.

Игры Графику на основе Unreal Engine 5 показали для PlayStation 5 Компания Epic Games показала техническую демо-версию технологии Unreal Engine 5 для платформы PlayStation, выложив на YouTube видео под названием Lumen in the Land of Nanite. 126

Общество Вирусолог назвал способы не заразиться коронавирусом в магазине После отмены карантина в магазинах по всей России появится еще больше людей, а шанс подхватить коронавирус от других посетителей или кассиров будет гораздо выше, чем от товаров, считает вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев. 9

Общество 75 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Иркутской области На утро 17 мая количество зараженных в Иркутской области увеличилось на 75 человек. Общее число заболевших в регионе — 601.

Происшествия СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка» Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление. 5,2K

Происшествия Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета. 452

Экономика Названо условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем Венчурный инвестор Оскар Стаховяк назвал условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем в беседе с РИА Новости. 1

Игры В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями. 885

Шоу-бизнес Евгений Плющенко выставил Яну Рудковскую с вещами на улицу Публикация от Yana Rudkovskaya (@ rudkovskayaofficial) 16 Май 2020 в 7:18 PDT "Мечта многих женщин: Плющенко выгоняет Рудковскую на улицу", - написал один из фанатов звездной пары в профиле Яны. 2

Политика Зеленский сменил стратегию по Донбассу, заявили в Верховной раде Киев, 17 мая 2020, 05:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский постепенно сменил стратегию по урегулированию конфликта в Донбассе, заявила 16 мая депутат Верховной рады Марина Бардина («Слуга народа») в эфире телеканала «Наш». 14