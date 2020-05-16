Экономика

КоммерсантъКоммерсантъФРС не исключает нового обвала на финансовых рынках

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Обвал на финансовых рынках может снова повториться, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США по финансовой стабильности (.pdf). Цены на активы остаются уязвимыми на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
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