Обвал на финансовых рынках может снова повториться, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США по финансовой стабильности (.pdf). Цены на активы остаются уязвимыми на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

ФРС не исключает нового обвала на финансовых рынках

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