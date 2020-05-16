Экономика
КоммерсантъФРС не исключает нового обвала на финансовых рынках
Обвал на финансовых рынках может снова повториться, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США по финансовой стабильности (.pdf). Цены на активы остаются уязвимыми на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
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Политика
Минфин США вновь попросил американский суд отклонить иск Дерипаски
Министерство финансов США попросило федеральный суд столичного округа Колумбия прекратить рассмотрение иска российского бизнесмена Олега Дерипаски к ведомству и его руководителю Стивену Мнучину либо вынести решение в порядке упрощенного судопроизводства.
ТАСС 15:23
Космос
Отложен запуск секретного американского космоплана
ToDay News Ufa 12:14
Происшествия
Охранник московского магазина ранил двух человек из пистолета
Охранник магазина в Москве ранил двух человек из травматического пистолета.
Lenta.ru 19:02
Общество
Минобрнауки отреагировало на сообщения о домогательствах в МГУ
Взгляд.ру вчера в 11:01
Политика
Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России
Агентство Bloomberg изменило название статьи о смертности от коронавируса в России после комментария официального представителя МИД Марии Захаровой.
РИА Новости 16:24
Шоу-бизнес
Беременная Кэти Перри снялась полностью обнаженной в новом клипе
Певица Кэти Перри снялась полностью обнаженной в новом клипе на песню Daises.
МИР 24 вчера в 21:43
Музыка
«Евровидение» в 2021 году пройдет в Роттердаме
18 артистов, заявленных на 2020 год, подтвердили, что они снова будут представлять свою страну в 2021 году.
Коммерсантъ 17:15
Происшествия
СКР установил приславших фото нацистов на сайт «Бессмертного полка»
News.ru вчера в 10:19
Фигурное катание
Тарасова жестко оскорбила Роднину
Газета.Ru 08:54
Космос
Ракеты начнут «печатать» на 3D-принтере
С помощью передовых технологий – 3D-печати, промышленных роботов и искусственного интеллекта – Relativity Space планирует производить ракеты Terran 1, двигатели Aeon 1, а также разрабатывать необходимое ПО.
Профиль 09:20
Авто
В России вводят новые ограничения на ввоз праворульных машин
С указанной даты будет введён полный запрет на ввоз праворульных машин в Россию категорий М2 и М3.
Тарантас Ньюс вчера в 21:56
Общество
В России появились автокинотеатры
News.ru 11:16
Армия и оружие
Ливийская армия с воздуха атаковала войска правительства в Зуваре
Авиация Ливийской национальной армии (ЛНА) атаковала позиции вооруженных сил Правительства национального согласия (ПНС) в городе Зувара, сообщает пресс-служба ЛНА 16 мая на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна 17:05
Здоровье
В Чечне врачи извинились за жалобы на нехватку средств защиты
Ранее работники Гудермесской ЦРБ записали аудио- и видеообращения с жалобами на нехватку средств защиты, а также необходимость покупать их самостоятельно.
Московский Комсомолец 14:03
Хоккей
СКА обменял нападающего Плотникова в «Амур»
Клуб Континентальной хоккейной лиги СКА из Санкт-Петербурга обменял нападающего Сергея Плотникова в хабаровский "Амур".
Российская газета 11:10
Здоровье
За лечение от коронавируса хабаровские врачи получили 100 миллионов
За апрель медики, работающие с больными коронавирусом, получили доплаты в общей сумме почти равняющейся 100 миллионам рублей.
Московский Комсомолец вчера в 23:34
Общество
Бастрыкин поручил проверить сообщения о невыплатах компенсаций врачам
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения о невыплатах компенсаций врачам, которые лечат пациентов с коронавирусом.
Комсомольская правда вчера в 15:32
Экономика
Barrick Gold продала последний актив в России
Один из крупнейших золотодобытчиков мира, канадская компания Barrick Gold продала лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманской области Федорова тундра, сообщает РБК со ссылкой на губернатора области Андрея Чибиса.
Коммерсантъ вчера в 04:00
Политика
Путин потребовал немедленно выплатить медикам апрельские надбавки
Напомним, что сегодня на совещании Владимир Путин возмутился ситуацией с доплатами медикам.
Российская газета вчера в 15:43
Общество
«Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» эвакуировали
В субботу, 16 мая, в пригородах Петербурга эвакуировали только что открытые после частичного снятия ограничений торговые комплексы «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко».
Коммерсантъ Санкт-Петербург 07:13
Здоровье
В Чечне более 50 медиков заразились коронавирусом
Более 50 медицинских работников в Чечне болеют коронавирусной инфекцией, одна медработница умерла, она была беременна, сообщил журналистам министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов.
РИА Новости 14:14
Армия и оружие
В Китае рассказали о возможностях нового ядерного оружия России
Китайские эксперты считают, что крупногабаритные атомные подлодки в сочетании со стратегическими ядерными ракетами представляют собой новое поколение ядерного вооружения России.
ФАН вчера в 04:39
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском 09:45
Кино
Джеймс Кэмерон назвал свою «тайную страсть» в кино
Создатель множества культовых фантастических фильмов Джеймс Кэмерон признался, что у него есть "тайная страсть" в кино.
Kinonews.ru вчера в 06:35
Шоу-бизнес
Мэрилин Керро расстается с мужем
Керро отметила, что супруг Марк Хансен полностью поддержал ее решение. По словам эстонской ведьмы, они расстаются на теплой ноте.
StarHit.ru 07:00
Общество
Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей
Главного врача армавирской городской больницы уволят из-за нарушений с выплатами медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 08:42
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Происшествия
В загоревшейся квартире на западе Москвы нашли тело убитой женщины
Спасатели при тушении пожара в квартире на западе Москвы обнаружили тело убитой женщины.
РБК 17:39