Общество

REGNUMREGNUMТрамп настаивает на введении отрицательной ставки ФРС США

Вашингтон, 14 мая 2020, 10:20 — REGNUM Президент Дональд Трамп уверен, что Федеральная резервная система (ФРС) США обязана ввести отрицательную базовую процентную ставку по примеру других государств.
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Дональд Трамп
Я твердо убежден, что нам необходима отрицательная ставка.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАТАСС вчера в 18:37

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Трамп вновь призвал ФРС ввести отрицательную базовую процентную ставку

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Трамп заявил, что твердо убежден в необходимости введения ФРС отрицательной ставки

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Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США

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Спросом на пособия воспользовались интернет-мошенники

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Кедми сообщил об угрозе военного конфликта между США и Китаем

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Общество

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