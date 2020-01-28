Экономика

Вести.ФинансВести.ФинансФРС оставила ставку на уровне 1,5-1,75%

Помимо сохранения базовой процентной ставки в руководстве ФРС решили повысить процентную ставку по избыточным банковским резервам (IOER) с 1,55% до 1,6%. Данное решение является продолжением политики ФРС по урегулированию ситуации на денежном рынке США: на предыдущих заседаниях FOMC чиновники неоднократно снижали ставку по избыточным банковским резервам.
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