Общество

ТАССТАССФРС отслеживает влияние вспышки коронавируса на экономику США

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Федеральная резервная система (ФРС) США внимательно отслеживает возможное влияние вспышки коронавируса на американскую и другие экономики, однако пока рано прогнозировать масштаб и продолжительность негативных явлений.
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ФРС отслеживает влияние вспышки коронавируса на экономику США

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