Общество
ТАССФРС отслеживает влияние вспышки коронавируса на экономику США
Федеральная резервная система (ФРС) США внимательно отслеживает возможное влияние вспышки коронавируса на американскую и другие экономики, однако пока рано прогнозировать масштаб и продолжительность негативных явлений.
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ФРС отслеживает влияние вспышки коронавируса на американскую экономику
Комсомольская правдавчера в 19:27
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Здоровье
Детские поликлиники в Тверской области оснастили рентгеном
Новые рентгеновские комплексы установили в шести детских поликлиниках Тверской области. Об этом сообщает Правительство Тверской области.
Политика
Колокольцев назвал принципиальной борьбу за чистоту рядов в МВД
Борьба за чистоту рядов личного состава имеет для Министерства внутренних дел РФ принципиальное значение.
Политика
Путин поддержал идею запретить чиновникам иметь зарубежные активы
Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с идеей внести поправки в конституцию о запрете главе государства и высшим должностным лицам иметь активы и банковские счета за рубежом.
Экономика
Украина на пять лет ввела пошлины на канаты и тросы из России
Межведомственная комиссия по международной торговле Украины ввела антидемпинговую пошлину в размере 50,09% на часть металлопродукции из России, включая стальные тросы и канаты.
Армия и оружие
Эрдоган пообещал освободить наблюдательные пункты Турции в Идлибе
Турецкий лидер напомнил, что срок, в который силы сирийского режима должны отойти к обозначенным в Сочинском меморандуме границам за пределы турецких наблюдательных пунктов, истекает.
Теннис
Шарапова объявила о завершении карьеры
Российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение завершить спортивную карьеру. Об этом она сообщила журналу Vanity Fair.
Футбол
«Бавария» обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионов
Здоровье
Министр Цветков предложил закрыть для молодых врачей частные клиники
Глава министерства здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков предложил ввести шестилетний мораторий на право работать в частных медицинских учреждениях выпускникам медицинских вузов.
Политика
Сурков объяснил уход с поста помощника президента
Владислав Сурков прокомментировал свой уход с поста помощника российского президента, который он занимал почти семь лет.
Политика
Захарова ответила на высказывания СНБО Украины о возвращении Крыма
В сообщении, опубликованном 26 февраля в Facebook, Захарова процитировала высказывание Данилова о том, что Киев не идет на «военное возвращение» Крыма из-за боязни большого числа жертв.
Религия
Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман
Происшествия
Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Происшествия
СКР назвал второго соучастника убийства «вора в законе» Япончика
Следственный комитет России установил второго соучастника убийства Япончика. Им оказался 39-летний Каха Газзаев.
Политика
В руководстве «Единой России» отвергли планы слияния партии с ОНФ
Ранее интернет-издание "Медуза" сообщило со ссылкой на источники, что "Единая Россия" может претерпеть глобальные изменения, в частности, объединиться с ОНФ и сменить название.
Общество
Экс-главу ФСИН Реймера выпустили из тюрьмы по УДО
Замоскворецкий суд Москвы в июне 2017 года приговорил его за мошенничество и злоупотребление полномочиями к восьми годам лишения свободы со штрафом в 800 тысяч рублей.
Политика
Путин потребовал от МВД жестко реагировать на произвол полицейских
«На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников»,— сказал господин Путин на заседании расширенной коллегии МВД.
Общество
В пермском детсаду на Масленицу включили песню про алкоголь
В детском саду Перми на празднике Масленицы детям включили песню про алкоголь, рассказали РИА Новости в департаменте образования Перми.
Культура
В Европе оценили возможность отмены Евровидения-2020 из-за коронавируса
Если распространение коронавируса не будет остановлено, то вряд ли станет целесообразным проводить в Нидерландах музыкальный конкурс «Евровидение-2020», на который приедут десятки тысяч людей со всего мира.
Общество
Российские ученые разработали пять прототипов вакцины от коронавируса
Ученые в России в настоящее время разработали несколько прототипов вакцины от коронавируса, заявила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по борьбе с распространением новой инфекции.
Шоу-бизнес
Автор хитов Лолиты и Лободы раскрыл стоимость новых песен
Автор хитов Лолиты и Лободы раскрыл стоимость новых песен. Он сообщил, что им уже написано «на продажу» больше полусотни песен.
Технологии
Персонажи Warcraft подскажут дорогу россиянам
Первый озвучивает игры Blizzard в течение многих лет: его голосом также говорит Вол’джина, другой персонаж Warcraft.
Наука
За 2 недели мышей вылечили от диабета стволовыми клетками человека
Происшествия
СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики
Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.