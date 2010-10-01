Федеральная резервная система (ФРС) США внимательно отслеживает возможное влияние вспышки коронавируса на американскую и другие экономики, однако пока рано прогнозировать масштаб и продолжительность негативных явлений.

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Культура В Европе оценили возможность отмены Евровидения-2020 из-за коронавируса Если распространение коронавируса не будет остановлено, то вряд ли станет целесообразным проводить в Нидерландах музыкальный конкурс «Евровидение-2020», на который приедут десятки тысяч людей со всего мира.

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