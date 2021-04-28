Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, намерена сохранять базовую процентную ставку на нынешнем уровне в 0 - 0,25%, пока не будут достигнуты поставленные американским финрегулятором цели, до которых еще далеко.

С чего всё началось «Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0—0,25% и полагает, что будет целесообразно поддерживать этот диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а рост инфляции — целевых 2%», — говорится в сообщении RT на русском вчера в 14:10