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ФРС ожидаемо сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 27-28 апреля.В источнике
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С чего всё началось

«Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0—0,25% и полагает, что будет целесообразно поддерживать этот диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а рост инфляции — целевых 2%», — говорится в сообщении
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