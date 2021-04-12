Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, ожидает уверенного роста американской экономики во второй половине текущего года. Об этом председатель регулятора Джером Пауэлл заявил в интервью телекомпании CBS, которое вышло в эфир в воскресенье.

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