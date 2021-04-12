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ТАСС

ФРС ожидает уверенного роста экономики США во второй половине 2021 года

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, ожидает уверенного роста американской экономики во второй половине текущего года. Об этом председатель регулятора Джером Пауэлл заявил в интервью телекомпании CBS, которое вышло в эфир в воскресенье.В источнике
Lenta.ru
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