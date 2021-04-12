ФРС ожидает уверенного роста экономики США во второй половине 2021 года
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, ожидает уверенного роста американской экономики во второй половине текущего года. Об этом председатель регулятора Джером Пауэлл заявил в интервью телекомпании CBS, которое вышло в эфир в воскресенье.В источнике
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Восстановление экономики США в этом году может оказаться волатильным - замглавы ФРС
Финмаркет10 апреля в 03:52