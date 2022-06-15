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ФРС повысила базовую ставку до 1,5–1,75%

ФРС США повысила базовую ставку на 75 базисных пунктов — до 1,5–1,75%.
Коммерсантъ
Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.
РИА Новости
В сообщении
 на сайте ФРС говорится о намерении достичь максимального уровня занятости в США и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.
RT на русском
Последний раз ФРС повысила базовую процентную ставку в начале мая — сразу на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 0,75–1%.
Ведомости

Подробнее о событии

ФРС повысила ставку на 75 б.п. и планирует ее быстрый подъем в этом году
Интерфакс14:47
ФРС США подняла базовую процентную ставку на 75 пунктов
ИА Красная Весна14:38
ФРС США повысила ставку до 1,5—1,75% годовых
RT на русском14:14
ФРС США повысила ставку до 1,5-1,75%
ТАСС14:24
ФРС США впервые с 1994 года подняла базовую процентную ставку сразу на 75 базисных пунктов
РИА Новости14:05
ФРС США впервые с 1994 года повысила ставку сразу на 0,75 п.п
Finam.Ru14:04
ФРС повысила базовую ставку до 1,5–1,75%
Коммерсантъ14:03

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