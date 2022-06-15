КоммерсантъФРС повысила базовую ставку до 1,5–1,75%ФРС США повысила базовую ставку на 75 базисных пунктов — до 1,5–1,75%.КоммерсантъРешение совпало с прогнозами большинства аналитиков.РИА НовостиВ сообщении на сайте ФРС говорится о намерении достичь максимального уровня занятости в США и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.RT на русскомПоследний раз ФРС повысила базовую процентную ставку в начале мая — сразу на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 0,75–1%.ВедомостиЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruForbesRTVIФорпост Северо-ЗападТелеканал 360°Газета.RuИА Красная ВеснаReadovka NewsВечерняя МоскваКомсомольская правдаРБК ИнвестицииНовый ДеньRT на русскомНТВПодробнее о событииФРС повысила ставку на 75 б.п. и планирует ее быстрый подъем в этом годуИнтерфакс14:47ФРС США подняла базовую процентную ставку на 75 пунктовИА Красная Весна14:38ФРС США повысила ставку до 1,5—1,75% годовыхRT на русском14:14ФРС США повысила ставку до 1,5-1,75%ТАСС14:24ФРС США впервые с 1994 года подняла базовую процентную ставку сразу на 75 базисных пунктовРИА Новости14:05ФРС США впервые с 1994 года повысила ставку сразу на 0,75 п.пFinam.Ru14:04ФРС повысила базовую ставку до 1,5–1,75%Коммерсантъ14:03Показать ещёОценить186Поделиться