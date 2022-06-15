ФРС ожидает рост экономики США на уровне 1,7% по итогам 2022 года против прогнозировавшихся ранее 2,8%. Прогнозы по 2023 и 2024 годам также были ухудшены: с 2,2% до 1,7% и с 2% до 1,9% соответственно.