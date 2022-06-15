КоммерсантъФРС повысила базовую ставку до 1,5–1,75%ФРС США повысила базовую ставку на 75 базисных пунктов — до 1,5–1,75%.КоммерсантъФРС ожидает рост экономики США на уровне 1,7% по итогам 2022 года против прогнозировавшихся ранее 2,8%. Прогнозы по 2023 и 2024 годам также были ухудшены: с 2,2% до 1,7% и с 2% до 1,9% соответственно.КоммерсантъВ мае ФРС повысила ставку на 50 б.п., до 0,75-1%.Финмаркет«Повышение на 50-75 базисных пунктов является наиболее вероятным на нашем следующем заседании», — приводит РИА Новости слова главы ФРС Джерома Пауэлла.Lenta.ruЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruРоссийская газетаForbesНовые ИзвестияRTVIФорпост Северо-ЗападInfinicaРБК ИнвестицииЯмал-МедиаТелеканал 360°СОРОКАГазета.RuЭкономика сегодняИА Красная ВеснаФАНReadovka NewsВечерняя МоскваКомсомольская правдаDaily StormFrank MediaНовый ДеньПодробнее о событииФРС повысила ставку на 75 б.п. и планирует ее быстрый подъем в этом годуИнтерфакс14:47ФРС США подняла базовую процентную ставку на 75 пунктовИА Красная Весна14:38ФРС повысила базовую ставку до 1,5–1,75%Коммерсантъ14:03ФРС США повысила ставку до 1,5—1,75% годовыхRT на русском14:14ФРС США впервые с 1994 года подняла базовую процентную ставку сразу на 75 базисных пунктовРИА Новости14:05ФРС США впервые с 1994 года повысила ставку сразу на 0,75 п.пFinam.Ru14:04ФРС США впервые с 1994 года повысила базисную ставку на 75 базисных пунктов до 1,5-1,75%Lenta.ru14:20Показать ещёОценить307Поделиться