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ФРС повысила базовую ставку до 1,5–1,75%

ФРС США повысила базовую ставку на 75 базисных пунктов — до 1,5–1,75%.
Коммерсантъ
ФРС ожидает рост экономики США на уровне 1,7% по итогам 2022 года против прогнозировавшихся ранее 2,8%. Прогнозы по 2023 и 2024 годам также были ухудшены: с 2,2% до 1,7% и с 2% до 1,9% соответственно.
Коммерсантъ
В мае ФРС повысила ставку на 50 б.п., до 0,75-1%.
Финмаркет
«Повышение на 50-75 базисных пунктов является наиболее вероятным на нашем следующем заседании», — приводит РИА Новости слова главы ФРС Джерома Пауэлла.
Lenta.ru

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