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Интерфакс
Интерфакс

ФРС решила в дальнейшем поддерживать экономику США

Участники заседания высказали мнение о том, что американской экономике, вероятно, понадобится дополнительная поддержка, однако не определились с тем, когда им стоит начать использование новых инструментов.В источнике
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Дума ТВ

В Вашингтоне считают, что коронавирус останется тяжелым бременем для экономики страны

Дума ТВ03:30
ПРАЙМ

Руководители ФРС считают, что будущее экономики связано с неопределенной ситуацией с вирусом

ПРАЙМвчера в 16:00
Интерфакс

ФРС решила в дальнейшем поддерживать экономику США

Интерфакс00:42
ТАСС

В США заявили, что коронавирус останется в будущем тяжелым бременем для экономики страны

ТАССвчера в 15:23
РЕН ТВ

Спрогнозированы тяжелые последствия пандемии COVID для экономики США

РЕН ТВвчера в 15:13
ИА Красная Весна

ФРС США оценила американскую экономику как нестабильную

ИА Красная Весна02:47
Profinance.ru

Доллар отреагировал ростом на протокол заседания FOMC

Profinance.ruвчера в 15:00

Дизайн космического корабля «Орел» захотели привести к трендам

Дизайн интерьера перспективного российского космического корабля «Орел» может быть изменен для большего соответствия современному уровню, рассказал директор Инжинирингового центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» Национального исследовательского технологического университета МИСиС Владимир Пирожков.
Взгляд.ру00:58