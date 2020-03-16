Коронавирус
КоммерсантъФРС США снизила ключевую ставку почти до нуля
Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 0-0,25% с 16 марта. Решение снизить ставку почти до нуля было принято из-за экономического спада на фоне коронавируса.
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Политика
Госдума ввела штрафы за нарушения в ходе всероссийского голосования
Москва, 17 марта 2020, 12:32 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, устанавливающий административную ответственность за нарушения в ходе общероссийского голосования, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.
Футбол
Игроки «Спартака» прошли тест на коронавирус
Футболисты московского "Спартака" прошли тесты на коронавирус, сообщает Sport24.
Политика
Путин заявил, что каждое второе преступление в России не раскрывается
Президент РФ Владимир Путин потребовал улучшить ситуацию с раскрываемостью преступлений - каждое второе преступление в стране остается нераскрытым.
Политика
Бизнесмен Пригожин готовит иск к властям США на $50 млрд
Группа компаний «Конкорд» российского предпринимателя Евгения Пригожина подаст иск к властям США за незаконное преследование.
Общество
В России из-за коронавируса изменят расписание ЕГЭ
Из-за угрозы инфекции перенесут срок досрочной сдачи экзамена. Дату определят в ближайшее время, сообщает РИА Новости.
Политика
Арбитраж в Гааге не вынес решения по Крыму в споре между РФ и Украиной
Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, отказался выносить решение относительно суверенитета Крыма в разбирательстве между Россией и Украиной.
Шоу-бизнес
Звезда «Тора» Идрис Эльба заразился коронавирусом
Британский актер Идрис Эльба заразился коронавирусом. Об этом сообщает OANews со ссылкой на его Twitter.
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс
Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
Общество
В московских детсадах и младших классах школ откроют дежурные группы
Занятия в московских школах будут отменены с 21 марта по 12 апреля включительно.
Транспорт
Киевское метро закроют до 3 апреля из-за коронавируса
Метрополитен в Киеве закроется во вторник в 23.00 (24.00 мск) и не будет работать предварительно до 3 апреля из-за пандемии коронавируса, заявил во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big отправится на «Евровидение»
Панк-фрик-рейверы Little Big собирались оставить танцовщика только в клипе, на конкурс поехать без него.
Экономика
Минэкономразвития подготовило реформу процедуры банкротства
Минэкономразвития хочет сократить сроки и издержки процедуры и значительно увеличить размер погашения требований кредиторов, оно направило на согласование в министерства и ведомства такой законопроект.
Общество
Институт Роберта Коха предсказал два года пандемии COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, вирус будет распространяться волнами, завил президент Института Роберта Коха Лотар Вилер.
Политика
Акция против обнуления президентских сроков прошла у Госдумы
Политика
Песков назвал несистемную оппозицию в России маргинализированной
Представители несистемной оппозиции до сих пор не смогли продемонстрировать способность объединить усилия на политическом поприще, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Сбежавших из больницы в Коммунарке пациентов нашли
Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что сбежавшие ранее из медицинского комплекса в Коммунарке пациенты найдены и доставлены обратно в медицинское учреждение.
Происшествия
На Сахалине бывшая пристав-исполнитель обвиняется в получении взяток
Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении пристава-исполнителя УФССП России по Сахалинской области.
Армия и оружие
Миссия срывается: террористы ХТШ диктуют Турции свои правила в Идлибе
Накануне, 15 марта, был дан старт миссии России и Турции в Идлибской зоне деэскалации в виде совместного патрулирования участка трассы М-4 (Алеппо — Латакия), вдоль которого стороны договорились создать «коридор безопасности».
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России
Компания «Яндекс» запустила уникальную онлайн-карту распространения коронавируса в Российской Федерации.
Здоровье
В Петербурге постановили искать коронавирус у мертвых
Главный государственный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова подписала постановление о дополнительных мероприятиях, которые должны сдержать распространение нового коронавируса COVID-2019 в Петербурге.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала при самолечении от коронавируса пить парацетамол
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не использовать ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения от нового коронавируса, а пить парацетамол, заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер.
Общество
В США начались испытания вакцины против коронавируса
16 марта первый участник клинических испытаний вакцины в США получит экспериментальную дозу.
Футбол
ЦСКА получил от «Роснефти» 4,5 млрд рублей в 2019 году
ЦСКА в 2019 году получил 4,5 млрд рублей от «Роснефти», сообщает «РБ-Бизнес» со ссылкой на финансовую отчетность клуба.
Здоровье
В Кировской области поручено отменить все массовые мероприятия
Глава региона подчеркнул, что с 17 марта 2020 года в Кировской области органам государственной власти и органам местного самоуправления поручено рекомендовать всем территориальным органам и юридическим лицам ограничить проведение массовых мероприятий.
Футбол
РПЛ приостановлена до 10 апреля
Сообщается, что на сегодняшнем собрании клубы РПЛ приняли решение приостановить проведение игр как минимум до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
Общество
Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Энергетика
Саудовской Аравии придется дорого заплатить в нефтяной войне
Согласно подсчетам Bloomberg, в среднем нефтяным компаниям придется заплатить за перевозку в семь раз больше, чем обычно.
Энергетика
Мировые цены на нефть выросли на 5%
Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Культура
Марина Орлова рассказала о съемках сериала про Юлию Началову
Актриса Марина Орлова, которая сыграет главную роль в фильме о жизни Юлии Началовой, поделилась подробностями, происходящими на съемочной площадке.