Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 0-0,25% с 16 марта. Решение снизить ставку почти до нуля было принято из-за экономического спада на фоне коронавируса.

ФРС США снизила ключевую ставку почти до нуля

Политика Госдума ввела штрафы за нарушения в ходе всероссийского голосования Москва, 17 марта 2020, 12:32 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, устанавливающий административную ответственность за нарушения в ходе общероссийского голосования, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

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