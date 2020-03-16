Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъФРС США снизила ключевую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 0-0,25% с 16 марта. Решение снизить ставку почти до нуля было принято из-за экономического спада на фоне коронавируса.
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Зачем ФРС США снизила базовую ставку почти до нуля

RT на русскомвчера в 07:05

Центробанки разных стран открыли единый фронт борьбы с вирусом

Ведомостивчера в 16:55

ФРС США исчерпала традиционные меры по борьбе с кризисом

РБКвчера в 09:45

ФРС США снизила ключевую ставку почти до нуля из-за коронавируса

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Нефть, доллар, рубль — как на них влияет изменение базовой ставки ФРС США

ТАССвчера в 04:25

Понижение ставки ФРС США вызвало оживление на китайских биржах

Красная весна15 марта в 23:36

ФРС США снизила ставку почти до нуля на фоне коронавируса

РИА Новости15 марта в 18:11
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Политика

Госдума ввела штрафы за нарушения в ходе всероссийского голосования

Москва, 17 марта 2020, 12:32 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, устанавливающий административную ответственность за нарушения в ходе общероссийского голосования, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.
REGNUM 05:32
Футбол

Игроки «Спартака» прошли тест на коронавирус

Футболисты московского "Спартака" прошли тесты на коронавирус, сообщает Sport24.
Газета.Ru 06:27
Политика

Путин заявил, что каждое второе преступление в России не раскрывается

Президент РФ Владимир Путин потребовал улучшить ситуацию с раскрываемостью преступлений - каждое второе преступление в стране остается нераскрытым.
Интерфакс 06:45
Политика

Бизнесмен Пригожин готовит иск к властям США на $50 млрд

Группа компаний «Конкорд» российского предпринимателя Евгения Пригожина подаст иск к властям США за незаконное преследование.
BFM.ru 05:38
Общество

В России из-за коронавируса изменят расписание ЕГЭ

Из-за угрозы инфекции перенесут срок досрочной сдачи экзамена. Дату определят в ближайшее время, сообщает РИА Новости.
Краснодарские известия вчера в 09:31
Политика

Арбитраж в Гааге не вынес решения по Крыму в споре между РФ и Украиной

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, отказался выносить решение относительно суверенитета Крыма в разбирательстве между Россией и Украиной.
Газета.Ru 06:51
Шоу-бизнес

Звезда «Тора» Идрис Эльба заразился коронавирусом

Британский актер Идрис Эльба заразился коронавирусом. Об этом сообщает OANews со ссылкой на его Twitter.
Слово и Дело 03:37
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
Газета.Ru 06:07
Общество

В московских детсадах и младших классах школ откроют дежурные группы

Занятия в московских школах будут отменены с 21 марта по 12 апреля включительно.
Вести.Ru 03:35
Транспорт

Киевское метро закроют до 3 апреля из-за коронавируса

Метрополитен в Киеве закроется во вторник в 23.00 (24.00 мск) и не будет работать предварительно до 3 апреля из-за пандемии коронавируса, заявил во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко.
РИА Новости 07:04
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big отправится на «Евровидение»

Панк-фрик-рейверы Little Big собирались оставить танцовщика только в клипе, на конкурс поехать без него.
Телеканал Санкт-Петербург 07:05
Музыка

Лишить Глюкозу сценического имени собирается Максим Фадеев

Live24 02:36
Экономика

Минэкономразвития подготовило реформу процедуры банкротства

Минэкономразвития хочет сократить сроки и издержки процедуры и значительно увеличить размер погашения требований кредиторов, оно направило на согласование в министерства и ведомства такой законопроект.
Ведомости вчера в 16:57
Общество

Институт Роберта Коха предсказал два года пандемии COVID-19

Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, вирус будет распространяться волнами, завил президент Института Роберта Коха Лотар Вилер.
РИА Новости 06:42
Политика

Акция против обнуления президентских сроков прошла у Госдумы

Коммерсантъ 03:34
Политика

Песков назвал несистемную оппозицию в России маргинализированной

Представители несистемной оппозиции до сих пор не смогли продемонстрировать способность объединить усилия на политическом поприще, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:02
Общество

Сбежавших из больницы в Коммунарке пациентов нашли

Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что сбежавшие ранее из медицинского комплекса в Коммунарке пациенты найдены и доставлены обратно в медицинское учреждение.
Газета.Ru 05:03
Происшествия

На Сахалине бывшая пристав-исполнитель обвиняется в получении взяток

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении пристава-исполнителя УФССП России по Сахалинской области.
АСТВ 04:50
Армия и оружие

Миссия срывается: террористы ХТШ диктуют Турции свои правила в Идлибе

Накануне, 15 марта, был дан старт миссии России и Турции в Идлибской зоне деэскалации в виде совместного патрулирования участка трассы М-4 (Алеппо — Латакия), вдоль которого стороны договорились создать «коридор безопасности».
Евразия Daily вчера в 04:31
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России

Компания «Яндекс» запустила уникальную онлайн-карту распространения коронавируса в Российской Федерации.
Evo-rus.com вчера в 14:29
Здоровье

В Петербурге постановили искать коронавирус у мертвых

Главный государственный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова подписала постановление о дополнительных мероприятиях, которые должны сдержать распространение нового коронавируса COVID-2019 в Петербурге.
Piter.tv 05:13
Здоровье

ВОЗ рекомендовала при самолечении от коронавируса пить парацетамол

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не использовать ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения от нового коронавируса, а пить парацетамол, заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер.
РИА Новости 06:52
Общество

В США начались испытания вакцины против коронавируса

16 марта первый участник клинических испытаний вакцины в США получит экспериментальную дозу.
ИА Клерк.Ру вчера в 06:58
Футбол

ЦСКА получил от «Роснефти» 4,5 млрд рублей в 2019 году

ЦСКА в 2019 году получил 4,5 млрд рублей от «Роснефти», сообщает «РБ-Бизнес» со ссылкой на финансовую отчетность клуба.
Sports.ru 05:41
Здоровье

В Кировской области поручено отменить все массовые мероприятия

Глава региона подчеркнул, что с 17 марта 2020 года в Кировской области органам государственной власти и органам местного самоуправления поручено рекомендовать всем территориальным органам и юридическим лицам ограничить проведение массовых мероприятий.
Правительство Кировской области 06:13
Футбол

РПЛ приостановлена до 10 апреля

Сообщается, что на сегодняшнем собрании клубы РПЛ приняли решение приостановить проведение игр как минимум до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
Soccer.ru 06:09
Общество

Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 03:24
Энергетика

Саудовской Аравии придется дорого заплатить в нефтяной войне

Согласно подсчетам Bloomberg, в среднем нефтяным компаниям придется заплатить за перевозку в семь раз больше, чем обычно.
Lenta.ru 03:36
Энергетика

Мировые цены на нефть выросли на 5%

Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Деловое.ТВ 02:27
Культура

Марина Орлова рассказала о съемках сериала про Юлию Началову

Актриса Марина Орлова, которая сыграет главную роль в фильме о жизни Юлии Началовой, поделилась подробностями, происходящими на съемочной площадке.
Bimru.ru вчера в 10:40
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