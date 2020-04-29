Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, сохранила диапазон базовой процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых. Об этом говорится в релизе по итогам заседания регулятора.

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Общество Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 872

Энергетика В Польше заявили, что «Газпром» согласился снизить цену на газ Польская энергетическая компания PGNiG сообщила, что "Газпром" согласился снизить цену на поставляемый газ после решения Стокгольмского Арбитражного суда, передает ТАСС со ссылкой на заявление главы PGNiG Ежи Квечиньского. 451

Общество Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями 10 тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram. 20

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Политика Период нерабочих дней в России продлится до 11 мая В ходе обращения к россиянам Владимир Путин заявил, что нам удалось затормозить распространение эпидемии, стабилизировалось число новых заболевших коронавирусом.

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Экономика Глава ФРС США прокомментировал решение по ключевой ставке Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня руководствоФедеральной резервной системы США приняло решение о сохранении базовой процентной ставки на уровне 0−0,25% годовых.