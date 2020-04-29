Экономика
Российская газетаФРС сохранила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, сохранила диапазон базовой процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых. Об этом говорится в релизе по итогам заседания регулятора.
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Общество
В Петербурге вводится масочный режим с 30 апреля
Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», масочный режим обязывает жителей и гостей Северной столицы носить респираторы, маски или другие средства защиты во время посещения магазинов, аптек, на улице, в общественном транспорте и такси.
ФАН 14:00
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал
Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
ИА InterMedia вчера в 06:29
Происшествия
СК задержал замглавы Крымской железной дороги
Сотрудники управлений СК и ФСБ по Крыму задержали по подозрению в совершении должностного преступления заместителя генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога" по делу о продаже вагонов с заниженной стоимостью, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.
РИА Новости 09:09
Общество
В Москве cтуденты-медики получат выплаты за работу с COVID-19
Студенты-медики будут получать более 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
РИА Новости 06:10
Общество
Еще 65 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
В Москве за прошедшие сутки скончались еще 65 пациентов с коронавирусом, сообщили 29 апреля в оперштабе.
Известия 16:30
Общество
Илон Маск призвал отменить карантин в США
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в своем Twitter призвал отменить в США ограничительные меры, направленные на борьбу с коронавирусом.
Газета.Ru 15:00
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
Общество
Главврач Коммунарки выступил за сохранение ограничений
Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко выступил за сохранение ограничений для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 16:19
Авто
На продажу выставили редкую дизельную «Волгу» ГАЗ-24-77
В Сети появилось объявление о продаже экспортного универсала ГАЗ-24-77 «Волга», автомобиль был выпущен в 1979 году для Бельгии.
Тарантас Ньюс 04:14
Космос
Роскосмос приостановил создание космического ядерного буксира
РИА Новости вчера в 18:20
Общество
«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов
Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.
Российская газета 05:32
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 10 кг за апрель
OAnews 14:00
Общество
Симоньян: в RT 10% сотрудников оказались заражены коронавирусом
Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила в Telegram о результатах проведенного исследования сотрудников компании на антитела к коронавирусу.
Московский Комсомолец 07:35
Игры
Представлен релизный трейлер SnowRunner для PS4, Xbox One и PC
Разработчики из российско-американской студии Saber Interactive и издательство Focus Home Interactive показали релизный трейлер SnowRunner, которая вышла на Xbox One, PlayStation 4 и PC.
NewInform вчера в 08:22
Здоровье
В США заявили об эффективном препарате для борьбы с коронавирусом
Госиспытания противовирусного препарата ремдесивир показали его положительный эффект в лечении коронавируса.
Суть событий 14:15
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости 15:15
Политика
В России продлили запрет на въезд иностранцев
С 18 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Россия на период до 1 мая закрыла въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства.
REGNUM 06:40
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов бросил жену ради копии Анастасии Заворотнюк
В первый раз Жигунов закрутил роман с Анастасией Заворотнюк. Но, когда новые чувства остыли, продюсер вернулся к законной жене.
Srnsk 17:05
Здоровье
Попова отметила снижение темпов прироста заразившихся коронавирусом
За два инкубационных периода во время самоизоляции в России значительно снизился темп прироста заболеваемости COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 12:45
Общество
Снятие ограничений в Москве начнется со строителей
Смягчение ограничений, введенных в Москве на фоне коронавируса, начнется со строительной отрасли, сообщил в ходе брифинга в информационном центре по ситуации с COVID-19 заммэра столицы Владимир Ефимов.
Интерфакс 10:28
Экономика
В Кремле оценили слова ректора ВШЭ о риске обеднения среднего класса
Журналисты попросили Пескова прокомментировать заявления ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослава Кузьминова — тот заявил, что из-за экономического кризиса на фоне пандемии средний класс может обеднеть.
Известия вчера в 06:25
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
РИА Новости 15:06
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 60 тысяч
Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в США достигло 60 207. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
RT на русском 16:37
Общество
Помощница Навального обвинила Венедиктова в домогательствах
Сам Венедиктов отрицает, что приставал к бывшей помощнице Навального. Он также прокомментировал ее историю.
Слово и Дело 07:15
Политика
Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России»
Министр обороны США Марк Эспер принял решение приостановить несколько строительных проектов за рубежом общей стоимостью $545 млн, большинство из которых базируются в Европе и предназначены для «противодействия российской агрессии».
РБК 04:08
Космос
В Роскосмосе сделали заявление о приближающемся к Земле астероиде
Газета.Ru вчера в 07:37
Политика
Ливийская армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий
Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о прекращении боевых действий.
Lenta.ru 17:15
Футбол
Болельщики «Торпедо» напомнили о стыковых матчах
Забыли спросить об этом журналисты.
Sports.ru вчера в 12:42