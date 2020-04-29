Экономика

Российская газетаРоссийская газетаФРС сохранила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, сохранила диапазон базовой процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых. Об этом говорится в релизе по итогам заседания регулятора.
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ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых

РИА Новости15:08

Индексы США закрылись ростом на 2-3,5% после сохранения ставки ФРС

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Федеральная резервная система США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

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ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25%

ТАСС14:02

ФРС США сохранила базовую ставку

РБК14:56

ФРС сохранила базовую процентную ставку

Российская газета14:24

ФРС ожидаемо сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%

Интерфакс14:30
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 17:27, Ашберн
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РИА Новости 06:10
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Еще 65 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

В Москве за прошедшие сутки скончались еще 65 пациентов с коронавирусом, сообщили 29 апреля в оперштабе.
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Общество

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Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко выступил за сохранение ограничений для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
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На продажу выставили редкую дизельную «Волгу» ГАЗ-24-77

В Сети появилось объявление о продаже экспортного универсала ГАЗ-24-77 «Волга», автомобиль был выпущен в 1979 году для Бельгии.
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Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.
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Максим Фадеев похудел на 10 кг за апрель

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Попова отметила снижение темпов прироста заразившихся коронавирусом

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Журналисты попросили Пескова прокомментировать заявления ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослава Кузьминова — тот заявил, что из-за экономического кризиса на фоне пандемии средний класс может обеднеть.
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В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса

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Число жертв коронавируса в США превысило 60 тысяч

Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в США достигло 60 207. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
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Помощница Навального обвинила Венедиктова в домогательствах

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Министр обороны США Марк Эспер принял решение приостановить несколько строительных проектов за рубежом общей стоимостью $545 млн, большинство из которых базируются в Европе и предназначены для «противодействия российской агрессии».
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Болельщики «Торпедо» напомнили о стыковых матчах

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