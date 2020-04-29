Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, сохранила диапазон базовой процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых. Об этом говорится в релизе по итогам заседания регулятора.

Общество В Петербурге вводится масочный режим с 30 апреля Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», масочный режим обязывает жителей и гостей Северной столицы носить респираторы, маски или другие средства защиты во время посещения магазинов, аптек, на улице, в общественном транспорте и такси. 657

Происшествия СК задержал замглавы Крымской железной дороги Сотрудники управлений СК и ФСБ по Крыму задержали по подозрению в совершении должностного преступления заместителя генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога" по делу о продаже вагонов с заниженной стоимостью, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону. 30

Общество В Москве cтуденты-медики получат выплаты за работу с COVID-19 Студенты-медики будут получать более 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. 112

Общество Илон Маск призвал отменить карантин в США Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в своем Twitter призвал отменить в США ограничительные меры, направленные на борьбу с коронавирусом.

Общество Главврач Коммунарки выступил за сохранение ограничений Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко выступил за сохранение ограничений для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19. 25

Авто На продажу выставили редкую дизельную «Волгу» ГАЗ-24-77 В Сети появилось объявление о продаже экспортного универсала ГАЗ-24-77 «Волга», автомобиль был выпущен в 1979 году для Бельгии.

Общество «Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем. 187

Общество Симоньян: в RT 10% сотрудников оказались заражены коронавирусом Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила в Telegram о результатах проведенного исследования сотрудников компании на антитела к коронавирусу. 4

Игры Представлен релизный трейлер SnowRunner для PS4, Xbox One и PC Разработчики из российско-американской студии Saber Interactive и издательство Focus Home Interactive показали релизный трейлер SnowRunner, которая вышла на Xbox One, PlayStation 4 и PC. 3

Здоровье В США заявили об эффективном препарате для борьбы с коронавирусом Госиспытания противовирусного препарата ремдесивир показали его положительный эффект в лечении коронавируса.

Общество Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа. 549

Политика В России продлили запрет на въезд иностранцев С 18 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Россия на период до 1 мая закрыла въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства. 244

Здоровье Попова отметила снижение темпов прироста заразившихся коронавирусом За два инкубационных периода во время самоизоляции в России значительно снизился темп прироста заболеваемости COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 8

Общество Снятие ограничений в Москве начнется со строителей Смягчение ограничений, введенных в Москве на фоне коронавируса, начнется со строительной отрасли, сообщил в ходе брифинга в информационном центре по ситуации с COVID-19 заммэра столицы Владимир Ефимов. 160

Общество В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства. 63

Общество Число жертв коронавируса в США превысило 60 тысяч Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в США достигло 60 207. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Общество Помощница Навального обвинила Венедиктова в домогательствах Сам Венедиктов отрицает, что приставал к бывшей помощнице Навального. Он также прокомментировал ее историю. 93

Политика Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России» Министр обороны США Марк Эспер принял решение приостановить несколько строительных проектов за рубежом общей стоимостью $545 млн, большинство из которых базируются в Европе и предназначены для «противодействия российской агрессии». 42