Экономика

Российская газетаРоссийская газетаФРС сохранила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, сохранила диапазон базовой процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых. Об этом говорится в релизе по итогам заседания регулятора.
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ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых

РИА Новости15:08

ФРС ожидаемо сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%

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ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25%

ТАСС14:02

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ФРС США сохранила базовую ставку

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ФРС сохранила базовую процентную ставку

Российская газета14:24

Индексы США закрылись ростом на 2-3,5% после сохранения ставки ФРС

ПРАЙМ16:34
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 19:19, Ашберн
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Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», масочный режим обязывает жителей и гостей Северной столицы носить респираторы, маски или другие средства защиты во время посещения магазинов, аптек, на улице, в общественном транспорте и такси.
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Песков надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу

Отвечая на вопрос, произошел ли сейчас выход на плато, представитель Кремля заметил, что "можно робко на это надеяться, все-таки лучше быть оптимистами".
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Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

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Общество

Попова отметила снижение темпов прироста заразившихся коронавирусом

За два инкубационных периода во время самоизоляции в России значительно снизился темп прироста заболеваемости COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Новый Porsche 911 получил дополнительные функции и цвет

Новый Porsche 911 поколения 992 вступает в свой второй модельный год в США с несколькими новыми функциями и поразительным новым цветом кузова Python Green.
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Кино

Впервые к премии «Оскар» допустят вышедшие онлайн фильмы

Организаторы кинопремии «Оскар» приняли решение изменить правила отбора и впервые допустить к конкурсу в 2021 году фильмы, которые показывались онлайн, а не в кинотеатрах.
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БАТЭ сыграет с брестским «Динамо» в финале Кубка Беларуси

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Депздрав опроверг сведения об отказах москвичкам в абортах

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Вечерняя Москва 13:50
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ИИ предсказал пик эпидемии коронавируса в России

Пик эпидемии коронавируса придется на первую декаду мая, а в Москве это произойдет на несколько дней раньше, такой вывод сделал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на основе построенной банком модели, которая может предсказывать сроки пика эпидемии COVID-19 в России.
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Астрономы нашли самый близкий экстремально легкий белый карлик

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В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса

Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
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BMW X8 M станет самым мощным в истории M-моделей

Фото: BMW Сегодня в сети была раскрыта новая информация про BMW X8 M. Так, если верить источнику, флагман станет самым мощным за всю историю М-серии.
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МОТ предупредила о лишении 1,6 млрд человек средств из-за коронавируса

В результате экономического кризиса из-за пандемии коронавируса могут лишиться средств к существованию примерно 1,6 млрд рабочих неформального сектора экономики по всему миру.
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«Газпром» продолжает поставки по «Силе Сибири» в полном объеме

Добыча газа на Чаяндинском месторождении и поставки по газопроводу "Сила Сибири" продолжаются в полном объеме, несмотря на эпидемиологическую обстановку на объекте, говорится в сообщении холдинга.
ТАСС вчера в 12:00
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Марадона попросил руку Бога покончить с пандемией коронавируса

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123 случая коронавируса подтверждены в Иркутской области

Как сообщает оперативный штаб, по данным на вечер 29 апреля, в Иркутской области подтверждено 123 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
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Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
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Общество

Минобороны России назвало число зараженных коронавирусом в армии

В сообщении уточняется, что с 29 марта коронавирус выявили у 1044 военнослужащих и гражданского персонала в Вооруженных силах, а также у 1075 человек в высших военных учебных заведениях.
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Бывший полковник-миллиардер Захарченко пропал в московском СИЗО

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«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре

«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
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Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса

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