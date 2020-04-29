Экономика
Российская газетаФРС сохранила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, сохранила диапазон базовой процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых. Об этом говорится в релизе по итогам заседания регулятора.
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Общество
Великобритания вышла на 3-е место по числу смертей от коронавируса
В Британии число зафиксированных смертей от коронавируса достигло более 26 тысяч, заявил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб.
Московский Комсомолец 13:36
Общество
Подмосковье вышло на плато по коронавирусу
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион вышел на плато по количеству заражений COVID-19.
BFM.ru 10:45
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
Общество
В Петербурге вводится масочный режим с 30 апреля
Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», масочный режим обязывает жителей и гостей Северной столицы носить респираторы, маски или другие средства защиты во время посещения магазинов, аптек, на улице, в общественном транспорте и такси.
ФАН 14:00
Общество
Песков надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу
Отвечая на вопрос, произошел ли сейчас выход на плато, представитель Кремля заметил, что "можно робко на это надеяться, все-таки лучше быть оптимистами".
ТАСС 18:53
Экономика
Новак назвал Путину сроки возможного восстановления спроса на нефть
Министр энергетики России Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с компаниями ТЭКа заявил, что близок пик сокращения спроса на нефть, сообщает ТАСС.
РБК 09:13
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
Общество
Попова отметила снижение темпов прироста заразившихся коронавирусом
За два инкубационных периода во время самоизоляции в России значительно снизился темп прироста заболеваемости COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 12:45
Авто
Новый Porsche 911 получил дополнительные функции и цвет
Новый Porsche 911 поколения 992 вступает в свой второй модельный год в США с несколькими новыми функциями и поразительным новым цветом кузова Python Green.
SpeedMe 27 апреля в 23:53
Кино
Впервые к премии «Оскар» допустят вышедшие онлайн фильмы
Организаторы кинопремии «Оскар» приняли решение изменить правила отбора и впервые допустить к конкурсу в 2021 году фильмы, которые показывались онлайн, а не в кинотеатрах.
Вечерняя Москва вчера в 18:13
Футбол
БАТЭ сыграет с брестским «Динамо» в финале Кубка Беларуси
Финальный поединок Кубка Беларуси состоится 24 мая в Минске. Отметим, БАТЭ и «Динамо» уже играли между собой в финале Кубка Беларуси.
Vprognoze.ru 17:25
Общество
Режим КТО ввели в Екатеринбурге
Известия 18:58
Единоборства
Серроне не хотел выходить на бой с Макгрегором
Американский боец ММА Дональд Серроне заявил, что не хотел выходить на поединок против ирландского спортсмена Конора Макгрегора, передает ESPN.
Газета.Ru 09:20
Здоровье
Депздрав опроверг сведения об отказах москвичкам в абортах
Ранее в СМИ сообщалось, что столичные государственные больницы предлагают женщинам перенести аборты на более поздний срок.
Вечерняя Москва 13:50
Общество
ИИ предсказал пик эпидемии коронавируса в России
Пик эпидемии коронавируса придется на первую декаду мая, а в Москве это произойдет на несколько дней раньше, такой вывод сделал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на основе построенной банком модели, которая может предсказывать сроки пика эпидемии COVID-19 в России.
Live24 01:07
Космос
Астрономы нашли самый близкий экстремально легкий белый карлик
Астрономы подтвердили открытие самого близкого к Земле двойного белого карлика с чрезвычайно малой массой.
N+1 02:56
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
РИА Новости 15:06
Авто
BMW X8 M станет самым мощным в истории M-моделей
Фото: BMW Сегодня в сети была раскрыта новая информация про BMW X8 M. Так, если верить источнику, флагман станет самым мощным за всю историю М-серии.
Daily-Motor.Ru вчера в 11:51
Экономика
МОТ предупредила о лишении 1,6 млрд человек средств из-за коронавируса
В результате экономического кризиса из-за пандемии коронавируса могут лишиться средств к существованию примерно 1,6 млрд рабочих неформального сектора экономики по всему миру.
РБК 13:19
Общество
«Газпром» продолжает поставки по «Силе Сибири» в полном объеме
Добыча газа на Чаяндинском месторождении и поставки по газопроводу "Сила Сибири" продолжаются в полном объеме, несмотря на эпидемиологическую обстановку на объекте, говорится в сообщении холдинга.
ТАСС вчера в 12:00
Футбол
Марадона попросил руку Бога покончить с пандемией коронавируса
ProstoProSport 09:00
Происшествия
123 случая коронавируса подтверждены в Иркутской области
Как сообщает оперативный штаб, по данным на вечер 29 апреля, в Иркутской области подтверждено 123 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
SIA.ru 09:09
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56
Общество
Минобороны России назвало число зараженных коронавирусом в армии
В сообщении уточняется, что с 29 марта коронавирус выявили у 1044 военнослужащих и гражданского персонала в Вооруженных силах, а также у 1075 человек в высших военных учебных заведениях.
Lenta.ru 13:27
Общество
«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре
«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 10:03
Политика
Армия Хафтара объявила о приостановке боевых действий
Триполи, 30 апреля 2020, 00:28 — REGNUM Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара прекращает ведение боевых действий в Ливии, заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари, передает телеканал Al Hadath.
REGNUM 17:28