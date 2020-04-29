Коронавирус
Российская газетаФРС сохранила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, сохранила диапазон базовой процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых. Об этом говорится в релизе по итогам заседания регулятора.
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Происшествия
Вертолёт НАТО упал в море у греческого острова Кефалония
Канадский вертолёт упал в море у греческого острова Кефалония.
RT на русском 15:02
Общество
ВОЗ прокомментировала ситуацию с коронавирусом в России
В России наблюдается положительная тенденция по сокращению заболеваемости коронавирусом.
Lenta.ru 15:01
Общество
Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая
Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета 07:07
Здоровье
В программу помощи авторынку включат скидки врачам и льготный трейд-ин
"К льготным категориям граждан, имеющих право на 10% скидку, планируется добавить работников системы государственного здравоохранения, также заемщиков, сдающих в трейд-ин свой автомобиль старше 6 лет для уплаты части первоначального взноса по кредиту", - сообщили "Газете.Ru" в пресс-службе Минпромторга в ответ на запрос.
Газета.Ru 11:34
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней
Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия вчера в 10:48
Шоу-бизнес
Самая молодая миллиардерша в мире поделилась снимком в бикини
Самая молодая миллиардерша в мире и предпринимательница Кайли Дженнер опубликовала откровенное фото в купальнике во время изоляции из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 02:37
Общество
Экстренно госпитализирован экс-вокалист «Агаты Кристи» Глеб Самойлов
Российская газета 12:17
Космос
В среду близко к Земле пролетит опасный астероид
Речь идет о небесном теле под обозначением 1998 OR2. Астероид пройдет на расстоянии 6.3 млн. км. от Земли.
Терра вчера в 07:41
Авто
Datsun on-DO и mi-DO получили новую комплектацию
Бренд Datsun объявил об очередном расширении линейки комплектаций доступных в России автомобилей: седана on-DO и хэтчбека mi-DO.
Движок 06:24
Общество
У министра здравоохранения Тульской области подтвержден коронавирус
Более 100 тульских медиков заразились коронавирусом COVID-19, среди них — глава местного Минздрава Алексей Эрк, сообщает Министерство здравоохранения Тульской области.
Коммерсантъ 14:09
Происшествия
Начальника нижегородского УГИБДД Павла Ржевского нашли мертвым
Руководитель УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым, назначена служебная проверка.
ТАСС 12:21
Космос
Маск придумал, как не мешать астрономам своими интернет-спутниками
Глава компании SpaceX Илон Маск опубликовал информацию, в которой говорится, что им удалось решить проблему с видимостью интернет-спутников Starlink.
Ридус 08:54
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 10:18
Армия и оружие
Появилось видео, как птица сбила летящую в танк американскую ракету
В кадре появляется летящее живое существо, предположительно, птица. Можно даже сказать, что оно похоже на утку.
Московский Комсомолец 11:13
Общество
В Саратове закупают маски по 425 бюджетных рублей за штуку
В Саратове за счет бюджета будет произведена закупка одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей за штуку.
9111.ru 09:46
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
РИА Новости 15:06
Общество
«Газпром» не намерен вывозить вахтовиков с Чаяндинского месторождения
Работающая на Чаяндинском месторождении компания «Газпром добыча Ноябрьск» в Якутии не планирует внепланово вывозить рабочих с объекта после недовольств вахтовиков и их стихийного митинга по поводу их защиты от коронавируса.
EastRussia 02:41
Общество
Россиянам с иностранным паспортом разрешили покинуть страну
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым гражданам, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание за границей, позволят покинуть страну.
РБК 14:47
Здоровье
Украина вышла на плато по росту заболеваемости коронавирусом
Украина вышла на плато заболеваемости коронавирусом, сообщил замминистра здравоохранения и главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
Комсомольская правда 14:46
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) проверяет информации СМИ о наличии у члена Совета федерации Елены Мизулиной двойного гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 13:13
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости вчера в 13:05
Гаджеты
Как скачать «суперобои» с MIUI 12?
Одна из функций MIUI 12, на которую стоит обратить внимание, – это новые обои MIUI 12 Super Wallpapers.
MobiDevices 09:55
Общество
Мурашко рассказал о разработке тестов на выявление антител в плазме
В России идет разработка тест-системы на выявление антител в плазме, которую затем можно будет использовать для лечения коронавируса.
РЕН ТВ 13:23
Футбол
БАТЭ вышел в финал Кубка Беларуси, одолев «Славию»
Soccer.ru 14:52
Здоровье
В Коми закрыли на карантин спецбольницы и соцучреждения
Специализированные больницы и социальные учреждения Коми закрыты на карантин в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса, сообщил врио главы республики Владимир Уйба.
РИА Новости 15:07
Общество
В Самарской области ввели масочный режим
Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28