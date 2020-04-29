Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаФРС сохранила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, сохранила диапазон базовой процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых. Об этом говорится в релизе по итогам заседания регулятора.
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ФРС сохранила ставку на уровне 0–0,25%

Коммерсантъ14:04

ФРС ожидаемо сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%

Интерфакс14:30

Федеральная резервная система США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

Говорит Москва14:12

ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых

РИА Новости15:08

ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25%

ТАСС14:02

ФРС США сохранила базовую ставку

РБК14:56

Золото продолжает дешеветь после сохранения ставки ФРС США

ПРАЙМ14:55
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 15:24, Ашберн
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Канадский вертолёт упал в море у греческого острова Кефалония.
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ВОЗ прокомментировала ситуацию с коронавирусом в России

В России наблюдается положительная тенденция по сокращению заболеваемости коронавирусом.
Lenta.ru 15:01
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Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
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В программу помощи авторынку включат скидки врачам и льготный трейд-ин

"К льготным категориям граждан, имеющих право на 10% скидку, планируется добавить работников системы государственного здравоохранения, также заемщиков, сдающих в трейд-ин свой автомобиль старше 6 лет для уплаты части первоначального взноса по кредиту", - сообщили "Газете.Ru" в пресс-службе Минпромторга в ответ на запрос.
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Путин продлил режим нерабочих дней

Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
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Экстренно госпитализирован экс-вокалист «Агаты Кристи» Глеб Самойлов

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В среду близко к Земле пролетит опасный астероид

Речь идет о небесном теле под обозначением 1998 OR2. Астероид пройдет на расстоянии 6.3 млн. км. от Земли.
Терра вчера в 07:41
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Datsun on-DO и mi-DO получили новую комплектацию

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Движок 06:24
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У министра здравоохранения Тульской области подтвержден коронавирус

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Коммерсантъ 14:09
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Происшествия

Начальника нижегородского УГИБДД Павла Ржевского нашли мертвым

Руководитель УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым, назначена служебная проверка.
ТАСС 12:21
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Маск придумал, как не мешать астрономам своими интернет-спутниками

Глава компании SpaceX Илон Маск опубликовал информацию, в которой говорится, что им удалось решить проблему с видимостью интернет-спутников Starlink.
Ридус 08:54
Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
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Навальный рассказал о недвижимости Малышевой в США

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В кадре появляется летящее живое существо, предположительно, птица. Можно даже сказать, что оно похоже на утку.
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В Саратове закупают маски по 425 бюджетных рублей за штуку

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В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса

Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
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Работающая на Чаяндинском месторождении компания «Газпром добыча Ноябрьск» в Якутии не планирует внепланово вывозить рабочих с объекта после недовольств вахтовиков и их стихийного митинга по поводу их защиты от коронавируса.
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Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым гражданам, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание за границей, позволят покинуть страну.
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Здоровье

Украина вышла на плато по росту заболеваемости коронавирусом

Украина вышла на плато заболеваемости коронавирусом, сообщил замминистра здравоохранения и главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
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СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) проверяет информации СМИ о наличии у члена Совета федерации Елены Мизулиной двойного гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 13:13
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В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая

"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
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Как скачать «суперобои» с MIUI 12?

Одна из функций MIUI 12, на которую стоит обратить внимание, – это новые обои MIUI 12 Super Wallpapers.
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Мурашко рассказал о разработке тестов на выявление антител в плазме

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В Москве посетитель прокусил ухо охраннику магазина

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В Самарской области ввели масочный режим

Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
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