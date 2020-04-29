Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, сохранила диапазон базовой процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых. Об этом говорится в релизе по итогам заседания регулятора.

Энергетика Цена нефти Brent превысила $24 за баррель Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 7,7%, до $24,49 за баррель по состоянию на 16:46 мск, свидетельствуют данные торгов. 14

Общество Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, кто планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было. 920

Хоккей ЦСКА предлагает увеличить потолок зарплат в КХЛ Ранее в лиге был введён твёрдый потолок зарплат в 900 млн. рублей, после чего совет директоров организации запустил заочное голосование по вопросу увеличения планки до 1,3 млрд.

Шоу-бизнес Влад Лисовец опубликовал редкие фото молодой Жанны Фриске На фотографиях Влад Лисовец запечатлён рядом со многими звездами отечественного шоу-бизнеса, а в первую очередь - рядом с ныне покойной Жанной Фриске.

Общество Путин продлил ограничения по борьбе с коронавирусом "С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", - сообщил президент России Владимир Путин во вторник на совещании с губернаторами. 1,6K

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Экономика Новак назвал Путину сроки возможного восстановления спроса на нефть Министр энергетики России Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с компаниями ТЭКа заявил, что близок пик сокращения спроса на нефть, сообщает ТАСС. 43

Происшествия 123 случая коронавируса подтверждены в Иркутской области Как сообщает оперативный штаб, по данным на вечер 29 апреля, в Иркутской области подтверждено 123 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Общество Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа. 878

Общество СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной. 778

Политика Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России» Министр обороны США Марк Эспер принял решение приостановить несколько строительных проектов за рубежом общей стоимостью $545 млн, большинство из которых базируются в Европе и предназначены для «противодействия российской агрессии». 48

Политика Зеленский подписал закон о рынке земли на Украине Ранее закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения» № 552-IX, приняла Верховная рада. 401

Хоккей Цулыгин покидает «Салават Юлаев» По данным "Чемпионата", руководство "Салавата Юлаева" приняло решение расстаться с Николаем Цулыгиным, который занимает пост главного тренера клуба. 4