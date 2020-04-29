Экономика

Российская газетаРоссийская газетаФРС сохранила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, сохранила диапазон базовой процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых. Об этом говорится в релизе по итогам заседания регулятора.
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ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых

РИА Новости15:08

ФРС сохранила базовую процентную ставку

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ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25%

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