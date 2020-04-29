Экономика
Российская газетаФРС сохранила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, сохранила диапазон базовой процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых. Об этом говорится в релизе по итогам заседания регулятора.
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Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:18
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $24 за баррель
Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 7,7%, до $24,49 за баррель по состоянию на 16:46 мск, свидетельствуют данные торгов.
РБК 09:33
Общество
Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов
На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, кто планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было.
Вести.Ru 09:12
Гаджеты
Xiaomi представила в России Redmi Note 9S
News.ru вчера в 15:05
Хоккей
ЦСКА предлагает увеличить потолок зарплат в КХЛ
Ранее в лиге был введён твёрдый потолок зарплат в 900 млн. рублей, после чего совет директоров организации запустил заочное голосование по вопросу увеличения планки до 1,3 млрд.
Sport.ru 14:29
Политика
Киев подтвердил переговоры глав МИД «нормандской четверки» 30 апреля
Переговоры министров иностранных дел стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия) состоится в четверг, 30 апреля, по видеосвязи, подтвердил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ вчера в 04:25
Игры
Облагораживание ностальгии – опубликованы оценки Streets of Rage 4
Streets of Rage 4 поступит в продажу на РС, PS4, Xbox One и Switch 30 апреля этого года.
Городской портал Новый Нижний 14:00
Шоу-бизнес
Влад Лисовец опубликовал редкие фото молодой Жанны Фриске
На фотографиях Влад Лисовец запечатлён рядом со многими звездами отечественного шоу-бизнеса, а в первую очередь - рядом с ныне покойной Жанной Фриске.
Bimru.ru 11:02
Общество
Еще 65 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
В Москве за прошедшие сутки скончались еще 65 пациентов с коронавирусом, сообщили 29 апреля в оперштабе.
Известия 16:30
Общество
Путин продлил ограничения по борьбе с коронавирусом
"С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", - сообщил президент России Владимир Путин во вторник на совещании с губернаторами.
Газета.Ru вчера в 15:21
Космос
Роскосмос приостановил создание космического ядерного буксира
РИА Новости вчера в 18:20
Общество
Подмосковье вышло на плато по коронавирусу
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион вышел на плато по количеству заражений COVID-19.
BFM.ru 10:45
Экономика
Новак назвал Путину сроки возможного восстановления спроса на нефть
Министр энергетики России Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с компаниями ТЭКа заявил, что близок пик сокращения спроса на нефть, сообщает ТАСС.
РБК 09:13
Здоровье
В США заявили об эффективности Ремдесивира против коронавируса
Препарат Ремдесивир от компании Gilead Sciences стал первым средством, прошедшим испытание против коронавируса.
ГЛАС.RU 12:58
Происшествия
123 случая коронавируса подтверждены в Иркутской области
Как сообщает оперативный штаб, по данным на вечер 29 апреля, в Иркутской области подтверждено 123 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
SIA.ru 09:09
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56
Гаджеты
Утечка показала возможные параметры карт NVIDIA Ampere
Игромания.ру 13:21
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ 13:13
Футбол
Прабабушка Фабрегаса вылечилась от коронавируса в 95 лет
РИА Новости 14:51
Происшествия
Рядом с телом главы нижегородского ГИБДД нашли предсмертную записку
Как сообщают источники NN, RU в силовых органах, рядом с телом погибшего сегодня Павла Ржевского была найдена предсмертная записка.
Нижний Новгород on-line 17:47
Общество
Главреда «Эха Москвы» обвинили в домогательствах
Piter.tv 13:24
Здоровье
Доказана эффективность лекарства от Эболы для борьбы с коронавирусом
Испытания препарата от Эболы под названием ремдесивир показали, что он помогает при лечении коронавируса.
Lenta.ru 18:54
Политика
Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России»
Министр обороны США Марк Эспер принял решение приостановить несколько строительных проектов за рубежом общей стоимостью $545 млн, большинство из которых базируются в Европе и предназначены для «противодействия российской агрессии».
РБК 04:08
Армия и оружие
«Электрическая» версия истребителя Су-57 разрабатывается в РФ
Испытательный план рассчитан на 2 года. Особое внимание конструкторы уделят «электромагнитной совместимости нового оборудования».
ГЛАС.RU 27 апреля в 15:18
Армия и оружие
Морпехи США высадились на саудовских островах в Персидском заливе
С 20 апреля военные США проводят учения на островах Каран и Курайн. Морпехи США высадились на саудовских островах в Персидском заливе.
Piter.tv вчера в 06:27
Политика
Зеленский подписал закон о рынке земли на Украине
Ранее закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения» № 552-IX, приняла Верховная рада.
Национальное Аграрное Агентство 00:40
Хоккей
Цулыгин покидает «Салават Юлаев»
По данным "Чемпионата", руководство "Салавата Юлаева" приняло решение расстаться с Николаем Цулыгиным, который занимает пост главного тренера клуба.
Sport.ru 08:44
Здоровье
Советник правительства Италии назвал причину вспышки COVID-19 в стране
Коронавирус прикрылся гриппом Крупный масштаб эпидемии коронавируса COVID-19 в Италии объясняется тем, что вирус проник в страну еще в начале зимы, но обнаружить его на ранних стадиях помешала вспышка гриппа.
РБК 17:00