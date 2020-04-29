Экономика

Российская газетаРоссийская газетаФРС сохранила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, сохранила диапазон базовой процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых. Об этом говорится в релизе по итогам заседания регулятора.
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ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых

РИА Новостивчера в 15:08

ФРС пообещала сохранять минимальную ставку до начала восстановления экономики

Коммерсантъвчера в 15:51

ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25%

ТАССвчера в 14:02

Федеральная резервная система США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

Говорит Москвавчера в 14:12

ФРС ожидаемо сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%

Интерфаксвчера в 14:30

ФРС США сохранила базовую ставку

РБКвчера в 14:56

Индексы США закрылись ростом на 2-3,5% после сохранения ставки ФРС

ПРАЙМвчера в 16:34
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Происшествия

В Екатеринбурге ликвидированы бандиты, готовившие теракты

В Чкаловском районе Екатеринбурга на месте ликвидации трех бандитов, готовивших теракты, были обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы, передает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 20:56
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Общество

Указ президента: нерабочие дни продлеваются до 11 мая

Указ о продлении нерабочих дней в России до 11 мая подписан президентом страны Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Вести.Ru 28 апреля в 14:40
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Политика

Песков предупредил о большом риске второй волны коронавируса

Технология выхода из режима самоизоляции в связи с коронавирусом во всех странах разная, риск повторной волны заражений очень большой, потребуются очень взвешенные решения, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 19:54
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Общество

Евгений Куйвашев ввел масочный режим на Урале на майские праздники

В период с 1 по 11 мая Указом губернатора Свердловской области от 29 апреля установлены дополнительные правила в рамках режима повышенной готовности для борьбы с пандемией COVID-19.
Уральский меридиан вчера в 08:19
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Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Ведомости 02:07
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Происшествия

В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников

Газета.Ru 02:16
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Политика

В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев

Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
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Здоровье

Создатель «Новичка» предложил способ убить коронавирус

Один из лучших «боевых химиков СССР» Леонид Ринк предлагает свой вариант борьбы с пандемией COVID-19.
Взгляд.ру 02:40
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Общество

Брызгалов признался, что хранит дома оружие

Хоккеист признался, что хранит в своём американском доме огнестрельное оружие.
ГЛАС.RU 01:06
Общество

Соловьев объяснил роль Кашина в побеге Собчак с интервью

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что журналист Олег Кашин специально помог ведущей Ксении Собчак в побеге с интервью в прямом эфире.
Lenta.ru 02:38
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Хоккей

В НХЛ составили рейтинг самых неординарных россиян в истории лиги

Бывший вратарь Илья Брызгалов возглавил список самых неординарных россиян в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые проявили себя не только на льду, но и за его пределами.
RT на русском 01:13
Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
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Энергетика

Цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%

По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.
RT на русском вчера в 09:34
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Политика

Песков не исключает выход России на плато по коронавирусу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что Россия вышла на плато по распространению коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 19:13
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Происшествия

В Коммунарке на лечении находятся 540 пациентов

РИА Новости 01:28
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Происшествия

На Кокорина с Мамаевым подали в суд

Lenta.ru 02:56
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Транспорт

Мэр Новокузнецка прокомментировал забастовку маршрутчиков

Сегодня утром, 30 апреля в Новокузнецке на линию маршрутов городского общественного транспорта не вышли более 100 автобусов.
Сибдепо 01:54
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Кино

Сериал «Проект „Анна Николаевна“» продлен на второй сезон

Сериал «Проект "Анна Николаевна"» Максима Пежемского продлен на второй сезон. Первый сезон вышел в онлайн-сервисе КиноПоиск HD.
Культуромания 01:33
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Происшествия

В Нью-Йорке обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел

РИА Новости вчера в 21:51
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Общество

Нарушителей карантина на Кубани найдут с помощью видеокамер

В течение дня с помощью программного комплекса было выявлено 504 тысячи автомобилей, передвигающихся без пропусков вне допустимого «окна».
Россия.Кубань 02:25
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Хоккей

Цулыгин покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»

Ранее Ламса руководил командами «Пеликанс» и «Йокерит». Цулыгин стал главным тренером «Салавата Юлаева» в начале прошлого сезона.
ProstoProSport вчера в 08:00
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Общество

Нижегородцам разрешили пробежки и прогулки с детьми

Жителям региона разрешили пробежки, занятия физкультурой на улице и прогулки. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Российская газета 02:38
Общество

СМИ узнали о смерти сотрудника ФСО из-за коронавируса

В результате заражения коронавирусом в Москве умер сотрудник Федеральной службы охраны, капитан Александр Филатов.
РБК 02:12
5
Армия и оружие

Армейских генералов лишат каракулевых шапок

Нововведения лишают генералов и адмиралов, а также полковников и капитанов I ранга Вооруженных сил России права носить шапки из каракуля черного и серого цвета с козырьком.
Коммерсантъ вчера в 09:08
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Общество

Власти Москвы аннулировали 20 тыс. рабочих пропусков

Власти Москвы аннулировали цифровой пропуск 20 тыс. горожанам с симптомами ОРВИ или коронавирусом.
Известия 28 апреля в 11:49
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 10:18
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Общество

В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса

Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
РИА Новости вчера в 15:06
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Политика

Андрея Крикуненко освободили от должности главы Минстроя Коми

Андрей Крикуненко освобождён от должности регионального министра строительства и дорожного хозяйства. Об этом пишет пресс-служба главы Коми.
КП - Сыктывкар 02:35
Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, позволяющий постоянно проживать за границей, разрешат покинуть страну.
Газета.Ru 02:37
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Политика

Глава Адыгеи принял участие в совещании с президентом по коронавирусу

Майкоп, 29 апреля 2020, 11:43 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в масштабном селекторном совещании по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, которое 28 апреля провёл президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба главы республики.
REGNUM вчера в 04:43
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