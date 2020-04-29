Экономика
Российская газетаФРС сохранила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, сохранила диапазон базовой процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых. Об этом говорится в релизе по итогам заседания регулятора.
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ФРС пообещала сохранять минимальную ставку до начала восстановления экономики
Коммерсантъвчера в 15:51
Федеральная резервная система США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых
Говорит Москвавчера в 14:12
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Соловьев объяснил роль Кашина в побеге Собчак с интервью
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Бывший вратарь Илья Брызгалов возглавил список самых неординарных россиян в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые проявили себя не только на льду, но и за его пределами.
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Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
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REGNUM вчера в 04:40
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Цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%
По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что Россия вышла на плато по распространению коронавируса нового типа.
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В Коммунарке на лечении находятся 540 пациентов
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На Кокорина с Мамаевым подали в суд
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Мэр Новокузнецка прокомментировал забастовку маршрутчиков
Сегодня утром, 30 апреля в Новокузнецке на линию маршрутов городского общественного транспорта не вышли более 100 автобусов.
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Сериал «Проект „Анна Николаевна“» продлен на второй сезон
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В Нью-Йорке обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел
РИА Новости вчера в 21:51
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В течение дня с помощью программного комплекса было выявлено 504 тысячи автомобилей, передвигающихся без пропусков вне допустимого «окна».
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Хоккей
Цулыгин покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»
Ранее Ламса руководил командами «Пеликанс» и «Йокерит». Цулыгин стал главным тренером «Салавата Юлаева» в начале прошлого сезона.
ProstoProSport вчера в 08:00
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СМИ узнали о смерти сотрудника ФСО из-за коронавируса
В результате заражения коронавирусом в Москве умер сотрудник Федеральной службы охраны, капитан Александр Филатов.
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Власти Москвы аннулировали 20 тыс. рабочих пропусков
Власти Москвы аннулировали цифровой пропуск 20 тыс. горожанам с симптомами ОРВИ или коронавирусом.
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МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
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РИА Новости вчера в 10:18
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В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса
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РИА Новости вчера в 15:06
Политика
Андрея Крикуненко освободили от должности главы Минстроя Коми
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Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
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Газета.Ru 02:37
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Глава Адыгеи принял участие в совещании с президентом по коронавирусу
Майкоп, 29 апреля 2020, 11:43 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в масштабном селекторном совещании по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, которое 28 апреля провёл президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба главы республики.
REGNUM вчера в 04:43