Экономика

Мой БрянскМой БрянскФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5–1,75%

Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную на уровне 1, 5 – 1,75%.
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с чего всё началось
В итоговом релизе
 по ставке Комитет по открытым рынкам ФРС США указал, что с момента прошлого заседания в конце октября рынок труда остался сильным, а экономическая активность росла умеренными темпами.
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