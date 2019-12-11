Экономика
Мой БрянскФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5–1,75%
Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную на уровне 1, 5 – 1,75%.
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с чего всё началось
В итоговом релизе по ставке Комитет по открытым рынкам ФРС США указал, что с момента прошлого заседания в конце октября рынок труда остался сильным, а экономическая активность росла умеренными темпами.Российская газетавчера в 14:37
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Политика
Европу призвали ответить на санкции США против «Северного потока — 2»
Президент Германо-российской промышленной палаты, глава австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле призвал Европу принять меры в ответ на санкции США против газопровода «Северный поток — 2».
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Экономика
Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Экономика
Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20
Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году.
Хоккей
Овечкин применил силовой прием против арбитра
Армия и оружие
Военные США в Сирии запросили инструкции на случай нападения России
Американское военное командование в Сирии обратилось в Пентагон за инструкциями на случай атаки со стороны российских, сирийских, иранских или турецких сил и их союзников, сообщили источники.
Политика
До Киева доведет: съемочную группу «Звезды» пустили на Украину
Съемочная группа «Звезды» оказалась одними из первых российских журналистов, пропущенных в Киев после приглашения президента Украины Владимира Зеленского, сделанного на саммите «нормандской четверки» в Париже 10 декабря.
Общество
Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания
Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
Экономика
Госдума приняла законопроект об увеличении МРОТ
Госдума приняла в третьем чтении проект закона об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Происшествия
ВМФ сообщил о пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове» военных
При пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Североморске пострадали двое военных, пытавшихся потушить огонь.
Авто
Обнародована стоимость кроссовера Skoda Karoq для России
Напомним, что в России Skoda Karoq появится в 2020 году.
Гаджеты
Apple запускает беспроцентную рассрочку на покупку iPhone
Копания Apple официально запускает беспроцентную рассрочку на покупку нового iPhone.
Политика
В Кремле отреагировали на прекращение показа сериала «Слуга народа»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к решению телеканала ТНТ снять с эфира сериал "Слуга народа", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Политика
Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса
Власти Украины взяли на себя обязательства наделить отдельные районы Донбасса особым статусом еще в 2014 году при условии проведения там местных выборов по украинским законам и под контролем международных наблюдателей.
Политика
МИД ФРГ считает высылку своих дипломатов из РФ безосновательной
МИД ФРГ посчитал высылку своих дипломатов из России "неправильным сигналом", об этом информирует "Интерфакс".
Политика
Захарова обратила внимание на изменение подхода Украины к переговорам
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о несомненных изменениях, произошедших в тональности переговоров с украинской делегацией.
Армия и оружие
The National Interest назвал самые мощные флоты в мире
Журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных военно-морских флотов в мире, включив туда США, Китай, Россию, Великобританию и Японию.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Стоцкой стала копией Филиппа Киркорова
Анастасия Стоцкая постоянно слышит о том, что ее дети внешне очень похожи на Филиппа Киркорова.
Биатлон
Драчев поддержал идею проведения альтернативных Олимпийских игр
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев считает хорошей идею проведения альтернативных Олимпийских игр.
Экономика
Экономисты нашли источники пополнения казны на 1,7 трлн рублей
Фото: ТАСС Власти для пополнения бюджета и доходов нацпроектов увеличили НДС с 18% до 20%, а для снижения трансфертов в бюджет Пенсионного фонда повысили пенсионный возраст на 5 лет в период до 2028 г. Этих мер можно было избежать, уверены экономисты.
Общество
В Приморье затонула списанная подводная лодка
Подводная лодка частично затонула во время ее буксировки на утилизацию, сообщили в Росморречфлоте.
Здоровье
Тест со стулом позволит выявить рак легких
Ученые назвали простой способ, который позволит выявить заболевание на ранней стадии. Для этого теста понадобится обычный стул.
Гаджеты
Windows 10 научилась принимать звонки со смартфонов
В сети появилась информация о том, что Microsoft обновила собственное приложение Your Phone на Windows 10 — теперь программа позволяет синхронизировать компьютер со смартфоном, чтобы в дальнейшем использовать устройство на Windows 10 для принятия и совершения звонков.
Политика
В Великобритании начались досрочные выборы в парламент
Досрочные выборы в Палату общин британского парламента начались в четверг в Соединенном Королевстве.
Общество
Подсчитаны траты россиян на Новый год
В среднем россияне в 2019 году собираются потратить на Новый год 19,3 тысячи рублей — на 14 процентов больше, чем в прошлом году, подсчитали аналитики Deloitte.
Происшествия
Полиция допрашивает подозреваемых в избиении девушки в Петербурге
Происшествия
Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске
Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске.
Политика
В Румынии задержали главу Меджлиса русофоба Чубарова
Утром 12 декабря главу Меджлиса крымско-татарского народа (запрещенная в РФ экстремистская организация – ред.) Рефата Чубарова задержали в аэропорту Бухареста.
Армия и оружие
В России создали аналог американской винтовки M16 под «русский» калибр
Специалисты компании ООО «Промтехнология», специализирующейся на производстве высокоточного стрелкового оружия под брендом ORSIS, создали свой вариант американской штурмовой винтовки M16.