с чего всё началось

Общество В Москве простились с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.

Экономика Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.

Политика До Киева доведет: съемочную группу «Звезды» пустили на Украину Съемочная группа «Звезды» оказалась одними из первых российских журналистов, пропущенных в Киев после приглашения президента Украины Владимира Зеленского, сделанного на саммите «нормандской четверки» в Париже 10 декабря.

Экономика Госдума приняла законопроект об увеличении МРОТ Госдума приняла в третьем чтении проект закона об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.

Политика Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса Власти Украины взяли на себя обязательства наделить отдельные районы Донбасса особым статусом еще в 2014 году при условии проведения там местных выборов по украинским законам и под контролем международных наблюдателей.

Экономика Экономисты нашли источники пополнения казны на 1,7 трлн рублей Фото: ТАСС Власти для пополнения бюджета и доходов нацпроектов увеличили НДС с 18% до 20%, а для снижения трансфертов в бюджет Пенсионного фонда повысили пенсионный возраст на 5 лет в период до 2028 г. Этих мер можно было избежать, уверены экономисты.

Здоровье Тест со стулом позволит выявить рак легких Ученые назвали простой способ, который позволит выявить заболевание на ранней стадии. Для этого теста понадобится обычный стул.

Гаджеты Windows 10 научилась принимать звонки со смартфонов В сети появилась информация о том, что Microsoft обновила собственное приложение Your Phone на Windows 10 — теперь программа позволяет синхронизировать компьютер со смартфоном, чтобы в дальнейшем использовать устройство на Windows 10 для принятия и совершения звонков.

Общество Подсчитаны траты россиян на Новый год В среднем россияне в 2019 году собираются потратить на Новый год 19,3 тысячи рублей — на 14 процентов больше, чем в прошлом году, подсчитали аналитики Deloitte.