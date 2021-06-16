ФРС сохранила ключевую ставку на уровне 0–0,25%
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%, как и ожидалось рынком.
По оценкам регулятора, до 2022 года включительно ставка в среднем составит 0,1%, в 2023 году - 0,6%. В долгосрочной перспективе ФРС США ожидает ставку в районе 2,5% годовых.
Прогноз по росту ВВП США на 2021 год улучшен до 7% с мартовского прогноза роста на 6,5%. На 2022 год прогноз роста ВВП остался на уровне в 3,3%, как и в марте.
Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых
РИА Новостивчера в 14:11