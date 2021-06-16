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ФРС США ожидаемо сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июньского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
ПРАЙМ
Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.
РИА Новости
По оценкам регулятора, до 2022 года включительно ставка в среднем составит 0,1%, в 2023 году - 0,6%. В долгосрочной перспективе ФРС США ожидает ставку в районе 2,5% годовых.
ТАСС
В частности, ФРС повысила прогноз роста ВВП страны в 2021 году до 7% с 6,5%. Прогноз роста экономики на 2022 год был сохранен на уровне 3,3%. По итогам 2023 года ожидается рост в 2,4% против ранее прогнозируемых 2,2%.
ТАСС

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