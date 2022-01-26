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ФРС сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам январского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, говорится в пресс-релизе
 регулятора.
РИА Новости
Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.
РИА Новости
Развитие экономики США по-прежнему зависит от течения пандемии, подтвердили в ФРС.
Российская газета
Комитет по открытым рынкам ФРС в то же время отмечает, что, с учетом инфляции, значительно превышающей целевой уровень в 2%, и сильного рынка труда, скоро может наступить подходящее время для повышения ставки.
РИА Новости

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