Комитет по открытым рынкам ФРС в то же время отмечает, что, с учетом инфляции, значительно превышающей целевой уровень в 2%, и сильного рынка труда, скоро может наступить подходящее время для повышения ставки.
Boston Dynamics сообщает, что развёртывание Stretch на складах DHL начнётся этой весной, и логистическая компания планирует постепенно масштабировать роботов для выполнения дополнительных задач на нескольких объектах поэтапно в течение следующих нескольких лет.
Знаменитый шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост в своём «твиттере», где высказал своё намерение победить американского бойца нигерийского происхождения в полусреднем весе Камару Усмана за 2 минуты боя.
Россия не может ставить на Кубе и в Венесуэле свои военные базы, как это было в советский период, поскольку эти страны стремятся выйти из изоляции и восстановить нормальные отношения с США, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.