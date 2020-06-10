Экономика
RT на русскомФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора. «Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0—0,25%», — говорится в сообщении.
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ФРС сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%, не думает о повышении ставки
Финмаркетвчера в 01:14
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МИД Румынии вызвал посла России после заявления Захаровой
МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за заявления официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
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В Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой
В городе Калач-на-Дону Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой водки - таким образом он решил подшутить над приятелем.
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"Официально: Украина только что получила $2,1 млрд первого транша от МВФ", - сообщил он.
ТАСС 08:24
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Мурашко заявил, что масочный режим в России должен сохраняться
Снятие режима ограничений Ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса, пока еще рано полностью снимать во всех регионах страны, заявил Мурашко.
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ToDay News Ufa 03:50
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Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови
После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
Общество
Мурашко заявил, что жара не снижает активность коронавируса
Зарубежный опыт показывает, что жара не приводит к снижению активности коронавируса, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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Оставаться бесплатной Hitman: Absolution будет недолго: акция заканчивается 15 июня, в 16:00 по московскому времени.
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Хоккейный функционер и эксперт «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд считает, что следующий сезон КХЛ станет определяющим для главного тренера «Авангарда» Боба Хартли.
Матч ТВ 03:35
Транспорт
Москвичи смогут продлить транспортные карты с 12 июня
Проездные будут продлены тем пассажирам, которые совершили в период режима самоизоляции с 30 марта по 8 июня (включительно) не более 22 поездок.
ТАСС 09:04
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На 11 июня в Ростовской области у 6954 человек подтвержден коронавирус. Показатель заболевших — 165,5 на 100 тыс. населения.
Kursk.com вчера в 04:55
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РИА Новости вчера в 06:10
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Вирусолог назвал сроки второй волны коронавируса
Вирусолог Андреа Крисанти заявил, что возможная вторая волна пандемии коронавируса может произойти зимой.
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Disney обновил график кинопремьер в России на 2020 год
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Gazeta.SPb вчера в 19:31
Экономика
«Новатэк» не изменит сроки строительства «Арктик-СПГ»
«Новатэк» не будет откладывать строительство завода «Арктик СПГ – 2». Строительные работы продолжатся, несмотря на эпидемию коронавирусного заболевания и финансово-экономический кризис.
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Французский журналист предрек распад США
Соединенным Штатам угрожает распад из-за «самоубийственной» политики американского лидера Дональда Трампа, считает обозреватель Le Figaro Николя Бавре.
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Адвокат: Семья погибшего Сергея Захарова отказалась от денег Ефремова
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Транспорт
В Крым начнут ходить поезда по новым направлениям
С июля поезда свяжут Евпаторию с Санкт-Петербургом, а также Симферополь с Кисловодском и Екатеринбургом После сообщения об открытии туристического сезона в Крыму увеличился рост продаж билетов на поезда.
Юга.ру вчера в 06:50
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Общество
Мурашко назвал регионы с благоприятной ситуацией по COVID-19
Всего в России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией, в их числе Москва и Тюменская область.
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В Краснодарском крае отменен пропускной режим
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На звезду «Глухаря» Викторию Тарасову напали в супермаркете
Актриса Виктория Тарасова, ставшая популярной благодаря роли в сериале «Глухарь», поведала, как на нее напали в супермаркете.
Вечерний курьер 11:19
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Во Франции вспыхнул пожар на атомной подводной лодке
Пожар вспыхнул в пятницу на атомной подводной лодке, пришвартованной на военно-морской базе во французском Тулоне, угрозы радиационного заражения нет, сообщает Морская префектура Средиземноморья.
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Происшествия
Радикал Стерненко требует сменить судью
«Патриот» Сергей Стерненко требует сменить судью, который будет разбираться с его делом. Об этом сообщил Telegram-канал «Klymenko Time».
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