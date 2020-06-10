Экономика
RT на русскомФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора. «Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0—0,25%», — говорится в сообщении.
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Здоровье
Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса
Итальянский вирусолог Массимо Клементи заявил, что результаты последних научных исследований позволяют надеяться, что второй волны коронавируса может не быть.
Известия вчера в 22:07
Энергетика
Цена на нефть Brent упала ниже 40 долларов за баррель
Цены опустились ниже 40 долларов за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE. Такой отметки топливо достигло в 15:29 мск.
Компания 08:39
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
РИА Новости 06:10
Авто
В России начали принимать заказы на новый Land Rover Defender
Британская компаня Land Rover начала принимать заказы в России на новый внедорожник Defender в комплектациях SE и HSE.
Известия 08:03
Происшествия
Ефремова доставили на допрос по делам о ДТП и сбыте наркотиков
Актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП, доставили в Главное следственное управление московского ГУ МВД для проведения допроса по делам о сбыте ему наркотиков и произошедшей автомобильной аварии.
Известия 09:34
Происшествия
В Москве полицейский на мотоцикле попал в аварию с такси
Российская газета 09:09
Общество
В России стартуют выплаты опекунам инвалидов и пенсионеров
В России стартуют выплаты волонтерам, взявшим на временное попечительство пенсионеров, инвалидов, детей-сирот или оставшихся без родительского попечения, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 02:38
Футбол
Названа возможная зарплата Баделя и Йоветича в «Локомотиве»
СМИ назвали размер зарплат возможных новичков «Локомотива» – хорватского полузащитника Милана Баделя из «Лацио» и черногорского форварда Стефана Йоветича из «Фиорентины».
Спорт день за днем 10:01
Футбол
Агент прокомментировал будущее Вагнера Лава
Агент Эвандру Феррейра, который представляет интересы форварда Вагнера Лава, прокомментировал будущее 36-летнего игрока.
Sport.ru 07:29
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Происшествия
Главного инженера ТЭЦ в Норильске арестовали по делу о разливе топлива
В конце мая на ТЭЦ энергетической компании, которой владеет Норникель, произошла утечка дизельного топлива.
Эхо Москвы 10:05
Политика
Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России
Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости вчера в 00:30
Происшествия
Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым
Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM 09:49
Общество
Тысячи канадцев вернут полученные во время пандемии пособия
Вернуть пособия придется, например, тем, кто получил выплаты, но нашел работу и не уведомил об этом власти.
Российская газета вчера в 22:46
Экономика
Сбербанк договорился о покупке доли сервиса 2ГИС
Сбербанк получит контрольный пакет в картографическом сервисе 2ГИС и подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие данной компании.
Известия 03:32
Армия и оружие
Летчик-испытатель сообщил о перспективном вооружении для МиГ-35
EPA / MAXIM SHIPENKOV / ТАСС Российский летчик-испытатель Дмитрий Селиванов рассказал, что на новейшем российском истребителе МиГ-35 уже испытали практически все виды вооружений, однако есть перспективные образцы вооружения, которые пока не готовы к применению в полетах.
РЕН ТВ вчера в 03:34
Религия
В Черногории завели дело на митрополита Сербской православной церкви
Полиция Черногории завела уголовное дело на митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви (СПЦ) Амфилохия и саму митрополию за несогласованное строительство снесенного властями монастырского объекта.
РИА Новости 07:54
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости 09 июня в 15:04
Экономика
ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов
Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
REGNUM вчера в 10:16
Общество
Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов
Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
Политика
Республиканцы предложили ввести жесткие санкции против России
Республиканцы Палаты представителей Конгресса США предложили ввести в отношении России самые жесткие санкции, передает RT со ссылкой на доклад "Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам".
Москва 24 01:32
Общество
Петербургские школы вернутся к работе в очном режиме с 1 сентября
В Петербурге с 1 сентября образовательные учреждения начнут работать в очном режиме с соблюдением правил санитарной безопасности, заявил губернатор Александр Беглов на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
ЗакC.Ру 06:53
Футбол
«Спартак» интересуется бразильским защитником Пикачу
Защитник «Васко да Гама» Яго Пикачу может продолжить карьеру в России. Как сообщает источник, в услугах футболиста заинтересован «Спартак».
Vprognoze.ru 03:34
Единоборства
Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри договорились о проведении двух боёв
Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа, сообщил, что Джошуа и чемпиону WBC в супертяжёлом весе Тайсону Фьюри удалось согласовать условия проведения сразу двух поединков.
Чемпионат вчера в 12:36
Общество
Плакат с ошибкой в слове «Россия» повесили в Алуште
Власти Алушты начали подготовку ко Дню России, украшая город.
Телеканал 360° 10:04
Авто
Audi начала продажи электрического кроссовера e-tron в России
Компания Audi начала прием заказов в России на свой первый электрический кроссовер Audi e-Tron.
Автоновости дня 06:43
Транспорт
Минтранс объявил о новых железнодорожных маршрутах в Крым
В пресс-релизе министерства отмечается, что после того, как глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил об открытии туристического сезона на полуострове с 1 июля, последовал рост продаж ж/д билетов на полуостров.
ТАСС вчера в 13:58