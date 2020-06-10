Экономика

RT на русскомRT на русскомФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора. «Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0—0,25%», — говорится в сообщении.
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ФРС США ожидаемо сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%

Интерфаксвчера в 14:18

Работа ФРС далеко не закончена

ПРАЙМ02:51

ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

ТАССвчера в 14:18

ФРС сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%, не думает о повышении ставки

Финмаркет01:14

ФРС США сохранила ключевую ставку на уровне 0 - 0,25% годовых

Газета.Ruвчера в 14:14

ФРС запланировала держать ставку около нуля до конца 2022 года

РБКвчера в 14:11

Эксперты: ФРС США сохранит процентную ставку на прежнем уровне

News.ruвчера в 02:14
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Здоровье

Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса

Итальянский вирусолог Массимо Клементи заявил, что результаты последних научных исследований позволяют надеяться, что второй волны коронавируса может не быть.
Известия вчера в 22:07
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Энергетика

Цена на нефть Brent упала ниже 40 долларов за баррель

Цены опустились ниже 40 долларов за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE. Такой отметки топливо достигло в 15:29 мск.
Компания 08:39
Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

РИА Новости 06:10
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Авто

В России начали принимать заказы на новый Land Rover Defender

Британская компаня Land Rover начала принимать заказы в России на новый внедорожник Defender в комплектациях SE и HSE.
Известия 08:03
Происшествия

Ефремова доставили на допрос по делам о ДТП и сбыте наркотиков

Актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП, доставили в Главное следственное управление московского ГУ МВД для проведения допроса по делам о сбыте ему наркотиков и произошедшей автомобильной аварии.
Известия 09:34
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Происшествия

В Москве полицейский на мотоцикле попал в аварию с такси

Российская газета 09:09
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Общество

В России стартуют выплаты опекунам инвалидов и пенсионеров

В России стартуют выплаты волонтерам, взявшим на временное попечительство пенсионеров, инвалидов, детей-сирот или оставшихся без родительского попечения, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 02:38
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Футбол

Названа возможная зарплата Баделя и Йоветича в «Локомотиве»

СМИ назвали размер зарплат возможных новичков «Локомотива» – хорватского полузащитника Милана Баделя из «Лацио» и черногорского форварда Стефана Йоветича из «Фиорентины».
Спорт день за днем 10:01
Происшествия

Дочь Ефремова ответила на сообщения о его регистрации в Telegram

РИА Новости 08:30
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Происшествия

СК изучит видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД

РИА Новости 06:19
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Футбол

Агент прокомментировал будущее Вагнера Лава

Агент Эвандру Феррейра, который представляет интересы форварда Вагнера Лава, прокомментировал будущее 36-летнего игрока.
Sport.ru 07:29
Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
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Происшествия

Главного инженера ТЭЦ в Норильске арестовали по делу о разливе топлива

В конце мая на ТЭЦ энергетической компании, которой владеет Норникель, произошла утечка дизельного топлива.
Эхо Москвы 10:05
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Политика

Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России

Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости вчера в 00:30
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Происшествия

Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым

Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM 09:49
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Общество

Тысячи канадцев вернут полученные во время пандемии пособия

Вернуть пособия придется, например, тем, кто получил выплаты, но нашел работу и не уведомил об этом власти.
Российская газета вчера в 22:46
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Экономика

Сбербанк договорился о покупке доли сервиса 2ГИС

Сбербанк получит контрольный пакет в картографическом сервисе 2ГИС и подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие данной компании.
Известия 03:32
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Армия и оружие

Летчик-испытатель сообщил о перспективном вооружении для МиГ-35

EPA / MAXIM SHIPENKOV / ТАСС Российский летчик-испытатель Дмитрий Селиванов рассказал, что на новейшем российском истребителе МиГ-35 уже испытали практически все виды вооружений, однако есть перспективные образцы вооружения, которые пока не готовы к применению в полетах.
РЕН ТВ вчера в 03:34
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Религия

В Черногории завели дело на митрополита Сербской православной церкви

Полиция Черногории завела уголовное дело на митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви (СПЦ) Амфилохия и саму митрополию за несогласованное строительство снесенного властями монастырского объекта.
РИА Новости 07:54
Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости 09 июня в 15:04
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Экономика

ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов

Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
REGNUM вчера в 10:16
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Общество

Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов

Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
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Политика

Республиканцы предложили ввести жесткие санкции против России

Республиканцы Палаты представителей Конгресса США предложили ввести в отношении России самые жесткие санкции, передает RT со ссылкой на доклад "Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам".
Москва 24 01:32
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Общество

Петербургские школы вернутся к работе в очном режиме с 1 сентября

В Петербурге с 1 сентября образовательные учреждения начнут работать в очном режиме с соблюдением правил санитарной безопасности, заявил губернатор Александр Беглов на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
ЗакC.Ру 06:53
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Футбол

«Спартак» интересуется бразильским защитником Пикачу

Защитник «Васко да Гама» Яго Пикачу может продолжить карьеру в России. Как сообщает источник, в услугах футболиста заинтересован «Спартак».
Vprognoze.ru 03:34
Единоборства

Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри договорились о проведении двух боёв

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа, сообщил, что Джошуа и чемпиону WBC в супертяжёлом весе Тайсону Фьюри удалось согласовать условия проведения сразу двух поединков.
Чемпионат вчера в 12:36
Шоу-бизнес

Елена Жукова рассказала о страданиях Юлии Норкиной перед смертью

iReactor 08:07
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Общество

Плакат с ошибкой в слове «Россия» повесили в Алуште

Власти Алушты начали подготовку ко Дню России, украшая город.
Телеканал 360° 10:04
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Авто

Audi начала продажи электрического кроссовера e-tron в России

Компания Audi начала прием заказов в России на свой первый электрический кроссовер Audi e-Tron.
Автоновости дня 06:43
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Транспорт

Минтранс объявил о новых железнодорожных маршрутах в Крым

В пресс-релизе министерства отмечается, что после того, как глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил об открытии туристического сезона на полуострове с 1 июля, последовал рост продаж ж/д билетов на полуостров.
ТАСС вчера в 13:58
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