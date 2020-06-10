Экономика

КоммерсантъКоммерсантъФРС США сохранила ставку на уровне 0–0,25%

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку. В марте регулятор снизил ее до 0–0,25% годовых.
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ФРС сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%, не думает о повышении ставки

Финмаркетвчера в 01:14

ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

ТАСС10 июня в 14:18

Эксперты: ФРС США сохранит процентную ставку на прежнем уровне

News.ru10 июня в 02:14

ФРС США сохранила ключевую ставку на уровне 0 - 0,25% годовых

Газета.Ru10 июня в 14:14

ФРС запланировала держать ставку около нуля до конца 2022 года

РБК10 июня в 14:11

Доходность гособлигаций США продолжает снижаться после ожидаемого сохранения ставки ФРС

ПРАЙМ10 июня в 14:53

ФРС США ожидаемо сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%

Интерфакс10 июня в 14:18
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Армия и оружие

Военные США неудачно попытались помешать российскому патрулю в Сирии

REGNUM 04:03
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Происшествия

Сантехника из Подмосковья заподозрили в серии убийств и изнасилований

РИА Новости 08:32
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Происшествия

В Симферополе арестованы подозреваемые в подготовке теракта

Киевский районный суд Симферополя поместил на два месяца в СИЗО троих подозреваемых в подготовке теракта, еще один отправлен под домашний арест.
Коммерсантъ 10:14
Шоу-бизнес

Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова

Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
Lenta.ru 08:24
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Общество

Названы сроки окончания первой волны коронавируса

Доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Анатолий Альштейн считает, что первая волна эпидемии коронавируса подходит к концу.
РИА Новости 09:04
Политика

Посла России вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой

Госсекретарь МИДа Дан Некулэеску заявил послу России, что упоминание РФ в документе не должно вызывать удивления, поскольку это является следствием «известного поведения российской стороны в регионе».
Коммерсантъ 10:28
285
Общество

Лукашенко призвал активнее использовать местные виды топлива

RT на русском 07:59
12
Армия и оружие

ВСУ за минувшие сутки пять раз нарушили перемирие в ДНР

Новостной фронт 02:31
2
Общество

Смольный объяснил, почему не вводил пропуска для жителей, как в Москве

Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 21:15 — REGNUM Петербург отказался от более жестких ограничительных мер против коронавируса, по типу тех, что были введены в Москве, из-за более «равномерного и образованного» состава населения.
REGNUM вчера в 14:15
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Авто

Lexus анонсировал премьеру нового Lexus IS

Мировая премьера седана Lexus IS нового поколения пройдет 16 июня в формате прямой трансляции на странице Lexus в Facebook.
Автоновости дня 07:01
Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС 10 июня в 14:37
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Происшествия

В Омске молния ударила в газопровод

Газета.Ru 10:25
23
Общество

Обвиняемый по делу «Нового величия» получил статус беженца в Украине

В октябре 2019 года обвиняемый по делу «Нового величия» Сергей Гаврилов уехал из России в Украину.
Sota.vision 05:00
Футбол

Геркус: Мещеряков был против перехода Дзюбы в «Локомотив»

Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус заявил о том, что председатель совета директоров "железнодорожников" Анатолий Мещеряков сорвал трансфер Артема Дзюбы в московский клуб.
Газета.Ru 10:43
1
Общество

Рошаль пожаловался Путину на дело калининградских врачей

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессор Леонид Рошаль пожаловался президенту России Владимиру Путину на дело калининградских врачей, которых судят за убийство новорожденного.
Lenta.ru 10:21
86
Общество

Медики в Кирове пожаловались на то, что их заставляют голосовать за поправки в Конституцию

Врач в поликлинике при местной клинико-диагностическом центре Константин Копанев рассказал сайту «Медиазона», что заведующим подразделениями центра разослали письмо с требованием организовать участие сотрудников в голосовании.
Эхо Москвы 09:33
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Авто

В России стартовало производство новой версии Renault Logan

С конвейера "АвтоВАЗа" начали сходить автомобили Renault Logan в новой лимитированной версии Technology.
Новые автомобили 02:04
Общество

Супруга президента Украины заразилась коронавирусом

Киев, 12 июня 2020, 15:50 — REGNUM Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская заразилась коронавирусом.
REGNUM 08:50
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Политика

НАТО предоставила Украине статус партнера расширенных возможностей

ТАСС 10:40
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Общество

Лукашенко: по делу «Белгазпромбанка» задержаны 15 человек

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что по уголовному делу, связанному с обыском в "Белгазпромбанке", задержаны около 15 человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:38
Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
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Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 05:12
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Общество

Итальянский вирусолог оценил эффективность снятия карантина в России

Передача права решения о снятии карантинных ограничений на уровень региональных властей, полагает Крисанти, имеет свои плюсы и минусы, однако в конечном счете принятие решений на местах оказывается более эффективным.
РБК 02:00
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Игры

Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
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Политика

Зеленский заявил о планах «вернуть вопрос Крыма» в повестку дня

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Twitter заявил о намерении «вернуть вопрос Крыма» в повестку дня.
RT на русском 09:08
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Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com вчера в 06:33
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Политика

Владимир Путин поздравил россиян с Днём России

Говорит Москва 06:24
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Экономика

Минфин нашел способ сгладить переход предпринимателей с ЕНВД на патент

В Минфине указывают, что новые меры позволят обеспечить «максимально комфортный» переход предпринимателей с ЕНВД на патентную систему.
РБК 06:27
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Политика

Песков рассказал об отношении Путина к работе

Пресс-секретарь отметил, что Путин «работает постоянно», и, по словам Пескова, «глава государства вообще не может делать перерывов».
RT на русском 09:22
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Политика

National Interest назвал самое мощное российское оружие в Арктике

РИА Новости 08:33
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