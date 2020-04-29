Экономика
КоммерсантъФРС сохранила ставку на уровне 0–0,25%
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку. В середине марта для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса COVID-19 американский регулятор экстренно снизил ставку до уровня 0–0,25% годовых. В ФРС заявили, что намерены сохранять ключевую ставку.
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Федеральная резервная система США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых
Говорит Москвавчера в 14:12
ФРС пообещала сохранять минимальную ставку до начала восстановления экономики
Коммерсантъвчера в 15:51
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Происшествия
В Новосибирской области выявили 60 новых случаев коронавируса
Шестьдесят новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 27 апреля в 23:59
Здоровье
Медики Красноярского края получат до 300 тысяч рублей
Как рассказали в пресс-службе минздрава, в апреле зарплата с учетом дополнительных выплат, например, врачей составит 167 - 297 тыс. рублей (в том числе включая от 84 до 213 тыс. рублей стимулирующих выплат), среднего медперсонала от 90 - до 166 тыс. рублей, младшего от 60,5 - до 111 тыс. рублей.
Городские новости. Красноярск вчера в 07:47
Происшествия
Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса
Известия вчера в 12:22
Музыка
Экс-солист группы «Бутырка» обвинил Илью Яббарова в краже песни
StarHit.ru 28 апреля в 16:00
Общество
В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию
Режим контртеррористической операции ввели с 00.30 (22.30 мск среды) по решению начальника регионального УФСБ на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области.
РИА Новости вчера в 19:42
Шоу-бизнес
Солистка Little Big Софья Таюрская показала фигуру до похудения
Участница популярной музыкальной группы Little Big продемонстрировала поклонникам, какой была до похудения.
VSE42.RU вчера в 22:10
Здоровье
Шесть новых симптомов нашли у коронавируса
Ранее американский санитарный регулятор описывал лишь три общих симптома коронавируса: высокая температура, кашель и затрудненное дыхание.
Катунь 24 вчера в 21:45
Происшествия
В Красноярском крае нашли погибшего при прорыве дамбы в прошлом году
В Курагинском районе Красноярского края на реке Сисим найдено тело работника старательской артели, пропавшего в прошлом году при прорыве дамбы.
Российская газета 27 апреля в 08:15
Авто
Новый кроссовер Geely HaoYue представили официально
Сегодня, 28 апреля, состоялась официальная презентация нового большого кроссовера Geely HaoYue.
Новые автомобили 27 апреля в 23:10
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США за $6,4 млн
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) нашёл у телеведущей Елены Малышевой роскошный особняк в США.
Секрет фирмы вчера в 11:26
Наука
В России расшифровали состав Тунгусского метеорита
Ученые Красноярского научного центра СО РАН предполагают, что разрушения на земли были обусловлены прохождением астероида сквозь атмосферу Земли.
ToDay News Ufa 28 апреля в 12:31
Происшествия
Грузовики с десятками разлагающихся тел обнаружили в Нью-Йорке
Вблизи одного из бруклинских похоронных бюро Нью-Йорка обнаружили грузовики с десятками тел умерших, которые уже начали разлагаться, пишет 29 апреля The New York Times.
Известия вчера в 22:24
Политика
Песков предположил, что Россия вышла на плато по коронавирусу
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков осторожно предположил, что Россия могла выйти на плато по коронавирусу.
ФАН вчера в 18:39
Экономика
Ректор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».
RT на русском 27 апреля в 23:15
Энергетика
Цена на нефть Brent выросла на 10%
Июльские фьючерсы Brent на Лондонской бирже прибавляет более 10% и доходит до $26,6 за баррель.
РБК 00:26
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости вчера в 15:56
Происшествия
Под Воронежем ликвидировали пожар в рыбацком поселке
РИА Новости вчера в 23:05
Общество
Изменился график доставки пенсий и социальных выплат в праздничные дни
Жителям г. Липецка, которые получают пенсионные и социальные выплаты на свои счета через ПАО "Сбербанк" 4 числа каждого месяца, зачисление будет произведено 30 апреля, также 8 мая перечислят пенсии и соцвыплаты, получающим 11 числа каждого Далее, в мае доставка пенсий и социальных выплат через кредитные учреждения будет производиться по установленному графику.
Most.tv вчера в 05:33
Общество
Озвучена дата окончания учебного года в Саратовской области
На территории Саратовской области возобновят работу компании, которые занимаются ремонтом компьютеров и бытовой техники.
Регион 64 вчера в 12:31
Здоровье
Минздрав заявил о переломе в ситуации с коронавирусом в ближайшие дни
В России в ближайшее время ситуация с коронавирусом будет переломлена, несмотря на то, что распространение инфекции в стране еще не достигло плато.
Профиль вчера в 08:15
Общество
Представитель ВОЗ назвала возможные сроки ослабления ограничений в РФ
По данным на 29 апреля, в России подтверждено более 99 тыс. случаев инфицирования коронавирусом.
НТВ вчера в 13:17
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней
В начале апреля Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил, что в стране продлевается режим нерабочих дней из-за коронавируса до 30 апреля.
RT на русском 28 апреля в 10:51
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ вчера в 13:13
Общество
В России рекордно выросло число осужденных за крупные взятки
Число приговоров за мелкие взятки в 2019 году упало на треть по сравнению с 2018 годом, а число приговоров по статьям о получении и даче взятки выросло на 16,8 и на 15,3% соответственно.
РБК 00:00
Политика
В России продлили запрет на въезд иностранцев
С 18 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Россия на период до 1 мая закрыла въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства.
REGNUM вчера в 06:40
Автоспорт
Злобин: Квят — не чемпион, он не будет рвать и метать
Российский гонщик Сергей Злобин поделился мнением о пилоте «Альфа Таури», соотечественнике Данииле Квяте.
Чемпионат вчера в 11:23
Происшествия
Жительница Татарстана сбежала в лес с детьми от чипирования
Жительница Татарстана сбежала в лес с двумя сыновьями из-за страха перед чипированием, сообщает «МК-Казань» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по республике.
Московский Комсомолец вчера в 09:51
Общество
Главврач Коммунарки выступил за сохранение ограничений
Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко выступил за сохранение ограничений для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 16:19
Общество
Евгений Куйвашев ввел масочный режим на Урале на майские праздники
В период с 1 по 11 мая Указом губернатора Свердловской области от 29 апреля установлены дополнительные правила в рамках режима повышенной готовности для борьбы с пандемией COVID-19.
Уральский меридиан вчера в 08:19