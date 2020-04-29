Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку. В середине марта для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса COVID-19 американский регулятор экстренно снизил ставку до уровня 0–0,25% годовых. В ФРС заявили, что намерены сохранять ключевую ставку.

Происшествия В Новосибирской области выявили 60 новых случаев коронавируса Шестьдесят новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 214

Здоровье Медики Красноярского края получат до 300 тысяч рублей Как рассказали в пресс-службе минздрава, в апреле зарплата с учетом дополнительных выплат, например, врачей составит 167 - 297 тыс. рублей (в том числе включая от 84 до 213 тыс. рублей стимулирующих выплат), среднего медперсонала от 90 - до 166 тыс. рублей, младшего от 60,5 - до 111 тыс. рублей. 28

Общество В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию Режим контртеррористической операции ввели с 00.30 (22.30 мск среды) по решению начальника регионального УФСБ на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области. 773

Шоу-бизнес Солистка Little Big Софья Таюрская показала фигуру до похудения Участница популярной музыкальной группы Little Big продемонстрировала поклонникам, какой была до похудения.

Здоровье Шесть новых симптомов нашли у коронавируса Ранее американский санитарный регулятор описывал лишь три общих симптома коронавируса: высокая температура, кашель и затрудненное дыхание. 102

Наука В России расшифровали состав Тунгусского метеорита Ученые Красноярского научного центра СО РАН предполагают, что разрушения на земли были обусловлены прохождением астероида сквозь атмосферу Земли. 30

Происшествия Грузовики с десятками разлагающихся тел обнаружили в Нью-Йорке Вблизи одного из бруклинских похоронных бюро Нью-Йорка обнаружили грузовики с десятками тел умерших, которые уже начали разлагаться, пишет 29 апреля The New York Times. 151

Экономика Ректор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность». 2,6K

Общество Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа. 1,5K

Общество Изменился график доставки пенсий и социальных выплат в праздничные дни Жителям г. Липецка, которые получают пенсионные и социальные выплаты на свои счета через ПАО "Сбербанк" 4 числа каждого месяца, зачисление будет произведено 30 апреля, также 8 мая перечислят пенсии и соцвыплаты, получающим 11 числа каждого Далее, в мае доставка пенсий и социальных выплат через кредитные учреждения будет производиться по установленному графику. 39

Политика Путин объявил о продлении нерабочих дней В начале апреля Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил, что в стране продлевается режим нерабочих дней из-за коронавируса до 30 апреля. 232

Общество СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной. 871

Общество В России рекордно выросло число осужденных за крупные взятки Число приговоров за мелкие взятки в 2019 году упало на треть по сравнению с 2018 годом, а число приговоров по статьям о получении и даче взятки выросло на 16,8 и на 15,3% соответственно.

Политика В России продлили запрет на въезд иностранцев С 18 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Россия на период до 1 мая закрыла въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства. 267

Происшествия Жительница Татарстана сбежала в лес с детьми от чипирования Жительница Татарстана сбежала в лес с двумя сыновьями из-за страха перед чипированием, сообщает «МК-Казань» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по республике. 46

Общество Главврач Коммунарки выступил за сохранение ограничений Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко выступил за сохранение ограничений для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19. 100