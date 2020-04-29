Экономика
КоммерсантъФРС сохранила ставку на уровне 0–0,25%
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку. В середине марта для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса COVID-19 американский регулятор экстренно снизил ставку до уровня 0–0,25% годовых. В ФРС заявили, что намерены сохранять ключевую ставку.
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Федеральная резервная система США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых
Говорит Москвавчера в 14:12
ФРС пообещала сохранять минимальную ставку до начала восстановления экономики
Коммерсантъвчера в 15:51
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Энергетика
Новак дал прогноз о сроках восстановления нефтяного рынка
Министр энергетики Александр Новак дал прогноз по срокам восстановления рынка нефти.
RT на русском вчера в 12:39
Общество
Режим контртеррористической операции сняли в Екатеринбурге
В Екатеринбурге и пригороде отменили режим контртеррористической операции (КТО) после ликвидации троих боевиков, готовивших теракт.
Известия вчера в 20:31
Шоу-бизнес
Влад Лисовец опубликовал редкие фото молодой Жанны Фриске
На фотографиях Влад Лисовец запечатлён рядом со многими звездами отечественного шоу-бизнеса, а в первую очередь - рядом с ныне покойной Жанной Фриске.
Bimru.ru вчера в 11:02
Общество
Главврач Коммунарки выступил за сохранение ограничений
Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко выступил за сохранение ограничений для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 16:19
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
РИА Новости вчера в 15:06
Политика
Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса
Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета вчера в 19:25
Экономика
Сбербанк назвал сферы с наибольшим сокращением расходов на зарплаты
Компании малого и среднего бизнеса, работающие в сфере спорта, отдыха и развлечений, сократили расходы на выплату зарплат сотрудникам на 33%, следует из данных Сбербанка на основании информации по транзакциям клиентов за период с 26 марта по 15 апреля в сравнении с докризисным периодом — с 26 февраля по 15 марта.
РБК вчера в 10:07
Наука
Пустыня Сахара признана самым опасным местом на Земле
Международная группа ученых выяснила, какое место было самым опасным в истории Земли.
Pravda.Ru вчера в 11:03
Здоровье
Малышева объяснила рост числа россиян с коронавирусом
Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала призвала не бояться роста числа заражений коронавирусом в России.
РИА Новости вчера в 22:38
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости вчера в 10:18
Транспорт
В Новокузнецке маршрутчики устроили забастовку и не вышли на линию
ВашГород.ру вчера в 23:00
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия 28 апреля в 22:30
Политика
На Украине отключился энергоблок Ровенской АЭС
Третий энергоблок Ровенской атомной электростанции (АЭС) выключился после срабатывания автоматики, сообщил глава энергетического комитета рады Андрей Герус.
Известия вчера в 17:50
Общество
Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области
РИА Новости вчера в 15:43
Экономика
Российская промышленность погрузилась в депрессию
По данным Росстата, в марте российская промышленность избежала спада – промышленное производство выросло на 0,3% в годовом выражении, но индустрию поддержал ажиотажный спрос на продукты и товары первой необходимости.
Ведомости вчера в 17:30
Здоровье
Назван самый полезный способ приготовления кофе
РИА Новости вчера в 20:10
Шоу-бизнес
Дарья Мороз нашла свою любовь после развода
Оказывается, что после развода с режиссером Константином Богомоловым она не осталась одна и довольно быстро нашла свою любовь, которую не желает показывать общественности.
RuNews24.ru вчера в 03:12
Авто
В Европу вернутся мотоциклы «Ява»
Напомним, что легендарная марка мотоциклов Jawa из бывшей Чехословакии с 2017 года принадлежит индийской промышленной компании Mahindra & Mahindra.
Тарантас Ньюс 28 апреля в 09:32
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс вчера в 12:16
Здоровье
Ученые объявили, что коронавирус может жить в легких после излечения
Группа ученых из Китая объявила, что переболевшие COVID-19 и выписанные из больницы пациенты, могут по-прежнему нести глубоко в легких частицы нового коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 23:15
Политика
Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая
На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости 28 апреля в 11:42
Происшествия
ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию
REGNUM вчера в 04:09
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ вчера в 13:13
Политика
Германия не пригласила представителей России на годовщину Второй мировой войны
Германия не пригласила российских представителей на церемонию, посвященную 75-летней годовщине окончания Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 14:23
Общество
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru 28 апреля в 10:20
Общество
Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости вчера в 15:56
Общество
Медики сфотографировались без одежды из-за нехватки масок
Lenta.ru вчера в 03:07
Здоровье
Названы самые опасные при коронавирусе заболевания
Более 50 процентов зараженных коронавирусом страдают от одного или более хронических заболеваний.
Lenta.ru вчера в 15:18