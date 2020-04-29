Экономика

КоммерсантъКоммерсантъФРС сохранила ставку на уровне 0–0,25%

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку. В середине марта для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса COVID-19 американский регулятор экстренно снизил ставку до уровня 0–0,25% годовых. В ФРС заявили, что намерены сохранять ключевую ставку.
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ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых

РИА Новостивчера в 15:08

ФРС США сохранила базовую ставку

РБКвчера в 14:56

ФРС ожидаемо сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%

Интерфаксвчера в 14:30

Федеральная резервная система США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

Говорит Москвавчера в 14:12

ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25%

ТАССвчера в 14:02

ФРС пообещала сохранять минимальную ставку до начала восстановления экономики

Коммерсантъвчера в 15:51

Индексы США закрылись ростом на 2-3,5% после сохранения ставки ФРС

ПРАЙМвчера в 16:34
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Энергетика

Новак дал прогноз о сроках восстановления нефтяного рынка

Министр энергетики Александр Новак дал прогноз по срокам восстановления рынка нефти.
RT на русском вчера в 12:39
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Общество

Режим контртеррористической операции сняли в Екатеринбурге

В Екатеринбурге и пригороде отменили режим контртеррористической операции (КТО) после ликвидации троих боевиков, готовивших теракт.
Известия вчера в 20:31
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Происшествия

В Приангарье нашли пропавших чиновников районной администрации

ТАСС вчера в 23:40
2,5K
Шоу-бизнес

Влад Лисовец опубликовал редкие фото молодой Жанны Фриске

На фотографиях Влад Лисовец запечатлён рядом со многими звездами отечественного шоу-бизнеса, а в первую очередь - рядом с ныне покойной Жанной Фриске.
Bimru.ru вчера в 11:02
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Общество

Главврач Коммунарки выступил за сохранение ограничений

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко выступил за сохранение ограничений для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 16:19
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Общество

В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса

Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
РИА Новости вчера в 15:06
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Политика

Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса

Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета вчера в 19:25
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Экономика

Сбербанк назвал сферы с наибольшим сокращением расходов на зарплаты

Компании малого и среднего бизнеса, работающие в сфере спорта, отдыха и развлечений, сократили расходы на выплату зарплат сотрудникам на 33%, следует из данных Сбербанка на основании информации по транзакциям клиентов за период с 26 марта по 15 апреля в сравнении с докризисным периодом — с 26 февраля по 15 марта.
РБК вчера в 10:07
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Наука

Пустыня Сахара признана самым опасным местом на Земле

Международная группа ученых выяснила, какое место было самым опасным в истории Земли.
Pravda.Ru вчера в 11:03
10
Здоровье

Малышева объяснила рост числа россиян с коронавирусом

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала призвала не бояться роста числа заражений коронавирусом в России.
РИА Новости вчера в 22:38
10
Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости вчера в 10:18
1K
Транспорт

В Новокузнецке маршрутчики устроили забастовку и не вышли на линию

ВашГород.ру вчера в 23:00
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Происшествия

В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве

В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия 28 апреля в 22:30
460
Политика

На Украине отключился энергоблок Ровенской АЭС

Третий энергоблок Ровенской атомной электростанции (АЭС) выключился после срабатывания автоматики, сообщил глава энергетического комитета рады Андрей Герус.
Известия вчера в 17:50
3
Общество

Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области

РИА Новости вчера в 15:43
110
Экономика

Российская промышленность погрузилась в депрессию

По данным Росстата, в марте российская промышленность избежала спада – промышленное производство выросло на 0,3% в годовом выражении, но индустрию поддержал ажиотажный спрос на продукты и товары первой необходимости.
Ведомости вчера в 17:30
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Здоровье

Назван самый полезный способ приготовления кофе

РИА Новости вчера в 20:10
50
Шоу-бизнес

Дарья Мороз нашла свою любовь после развода

Оказывается, что после развода с режиссером Константином Богомоловым она не осталась одна и довольно быстро нашла свою любовь, которую не желает показывать общественности.
RuNews24.ru вчера в 03:12
10
Авто

В Европу вернутся мотоциклы «Ява»

Напомним, что легендарная марка мотоциклов Jawa из бывшей Чехословакии с 2017 года принадлежит индийской промышленной компании Mahindra & Mahindra.
Тарантас Ньюс 28 апреля в 09:32
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Происшествия

Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс вчера в 12:16
1,3K
Здоровье

Ученые объявили, что коронавирус может жить в легких после излечения

Группа ученых из Китая объявила, что переболевшие COVID-19 и выписанные из больницы пациенты, могут по-прежнему нести глубоко в легких частицы нового коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 23:15
Политика

Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая

На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости 28 апреля в 11:42
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Происшествия

ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию

REGNUM вчера в 04:09
130
Общество

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ вчера в 13:13
889
Политика

Германия не пригласила представителей России на годовщину Второй мировой войны

Германия не пригласила российских представителей на церемонию, посвященную 75-летней годовщине окончания Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 14:23
386
Общество

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru 28 апреля в 10:20
102
Общество

Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
182
Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости вчера в 15:56
1,7K
Общество

Медики сфотографировались без одежды из-за нехватки масок

Lenta.ru вчера в 03:07
12
Здоровье

Названы самые опасные при коронавирусе заболевания

Более 50 процентов зараженных коронавирусом страдают от одного или более хронических заболеваний.
Lenta.ru вчера в 15:18
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