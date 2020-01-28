Экономика
Rambler News ServiceФРС сохранила ставку на уровне 1,5-1,75%
Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США оставил базовую ставку на уровне 1,5-1,75% годовых, следует из пресс-релиза ФРС.
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Политика
Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
Здоровье
Минздрав: коронавирус может вызывать заражение крови
Минздрав России назвал ряд тяжелых симптомов, которые наблюдаются у больных с коронавирусом из Китая. Среди них сепсис и септический шок.
Общество
Роскачество оценило пользу оливкового и подсолнечного масел
"Эксперты Роскачества проанализировали состав оливкового и подсолнечного по количеству Омега-3, Омега-6 и Омега-9, витаминов и активно-биологических веществ и пришли к выводу, что однозначно сказать о преимуществе одного масла над другим нельзя", - говорится в сообщении организации.
Политика
Путин впервые прокомментировал эпидемию коронавируса
Президент России Владимир Путин поставил задачу минимизировать потери от распространения китайского коронавируса.
Политика
Второе чтение законопроекта о поправке в Конституцию могут перенести
Рассмотрение президентского законопроекта о поправке в Конституцию могут перенести на конец февраля – начало марта, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Шоу-бизнес
Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери
Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
Происшествия
В Москве кассир магазина убил покупателя за банку кофе
Политика
Экс-глава Чувашии Игнатьев поблагодарил жителей региона за критику
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, который был отправлен в отставку указом российского президента в связи с утратой доверия, поблагодарил жителей республики за совместную работу, а также за критику.
Культура
Пять московских проектов вышли в финал конкурса MIPIM Awards
Согласно сообщению организаторов, всего в финал MIPIM Awards попали 45 проектов из 19 стран, причём Россия в лице московских участников заняла второе место по числу проектов, оказавшихся в шортлисте, уступив по числу финалистов лишь Франции (ее представляют восемь проектов).
Общество
В Киеве появились билборды за стратегическое партнерство с Россией
Появление рекламы, призывающей к стратегическому партнерству с Россией, могло быть провокацией против Катющенко, предполагают украинские журналисты.
Общество
Мишустин утвердил индексацию социальных выплат с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля.
Наука
Круговая циркуляция воды позволила присоске работать на неровной поверхности
Китайские инженеры создали вакуумную присоску, способную работать даже на сильно шероховатой поверхности.
Общество
В ОП назвали подаренные блокадникам в Керчи батоны хлеба унижением
Заместитель председателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал унизительной акцию чиновников Керчи, подаривших блокадникам Ленинграда батоны хлеба.
Здоровье
Матвиенко поручила изучить возможность лечения спинальной мышечной атрофии за счет бюджета
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильному комитету палаты по социальной политике рассмотреть возможность включения спинальной мышечной атрофии в список первоочередных орфанных (редких) заболеваний, лечение которых финансируется из бюджета.
Общество
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Политика
Группа французов попросила власти Крыма помочь переехать на полуостров
Ранее спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что с 2014 года более 50 тысяч граждан Украины приехали в республику на постоянное место жительства.
Политика
Небензя напомнил авторам «сделки века», что Голаны – территория Сирии
Во вторник в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху президент США Дональд Трамп представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века".
Авто
Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото
Кроссовер KIA Sorento четвертого поколения, дорожные испытания которого идут уже несколько месяцев, впервые сбросил камуфляж.
Происшествия
Задержавшим Голунова экс-полицейским предъявлены обвинения
Следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задерживавшим журналиста Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Шоу-бизнес
Отиева показала себя накрашенной после скандала с Малаховым
Футбол
Александр Соболев продолжит карьеру в «Спартаке»
Экономика
Бизнес обвинил Booking.com в манипулировании отелями
Как считают в «Опоре России», сервис должен разъяснять пользователям, что информация о единственном свободном номере в отеле или сообщение «вы не успели забронировать» касаются только реализуемого через Booking.com жилья.