Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США оставил базовую ставку на уровне 1,5-1,75% годовых, следует из пресс-релиза ФРС.

Здоровье Минздрав: коронавирус может вызывать заражение крови Минздрав России назвал ряд тяжелых симптомов, которые наблюдаются у больных с коронавирусом из Китая. Среди них сепсис и септический шок.

Общество Роскачество оценило пользу оливкового и подсолнечного масел "Эксперты Роскачества проанализировали состав оливкового и подсолнечного по количеству Омега-3, Омега-6 и Омега-9, витаминов и активно-биологических веществ и пришли к выводу, что однозначно сказать о преимуществе одного масла над другим нельзя", - говорится в сообщении организации.

Политика Путин впервые прокомментировал эпидемию коронавируса Президент России Владимир Путин поставил задачу минимизировать потери от распространения китайского коронавируса.

Политика Экс-глава Чувашии Игнатьев поблагодарил жителей региона за критику Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, который был отправлен в отставку указом российского президента в связи с утратой доверия, поблагодарил жителей республики за совместную работу, а также за критику.

Культура Пять московских проектов вышли в финал конкурса MIPIM Awards Согласно сообщению организаторов, всего в финал MIPIM Awards попали 45 проектов из 19 стран, причём Россия в лице московских участников заняла второе место по числу проектов, оказавшихся в шортлисте, уступив по числу финалистов лишь Франции (ее представляют восемь проектов).

Здоровье Матвиенко поручила изучить возможность лечения спинальной мышечной атрофии за счет бюджета Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильному комитету палаты по социальной политике рассмотреть возможность включения спинальной мышечной атрофии в список первоочередных орфанных (редких) заболеваний, лечение которых финансируется из бюджета.

Политика Группа французов попросила власти Крыма помочь переехать на полуостров Ранее спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что с 2014 года более 50 тысяч граждан Украины приехали в республику на постоянное место жительства.

Происшествия Задержавшим Голунова экс-полицейским предъявлены обвинения Следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задерживавшим журналиста Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.