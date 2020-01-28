Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceФРС сохранила ставку на уровне 1,5-1,75%

Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США оставил базовую ставку на уровне 1,5-1,75% годовых, следует из пресс-релиза ФРС.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ФРС приняла решение не менять монетарную политику

ПРАЙМ05:56

ФРС вероятно начнет 2020 год так же, как закончила предыдущий

Expert.ru28 января в 01:01

Федрезерв не стал менять процентную ставку. Что это значит для инвестора?

РБК07:17

Рынок воспринял комментарии председателя ФРС как признак приверженности достаточно мягкой ДКП - Sberbank CIB

Финмаркет05:41

ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75%

ТАССвчера в 14:21

Рубль: нисходящий тренд сохраняется

REGNUM02:13

ФРС предсказуемо сохранила процентную ставку в диапазоне 1,5-1,75%

Интерфаксвчера в 21:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 13:21, Ашберн
Армия и оружие

В Китае предсказали России быстрое поражение в случае войны с США

В случае начала войны с Западом Россия потерпит поражение за три часа, уверены авторы китайского портала China.com.
Газета.Ru 09:12
Здоровье

Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM 04:02
Происшествия

Самолет Utair вернулся во Внуково из-за технических проблем

В Utair опровергли информацию об экстренной посадке самолета. 28 января самолет экстренно сел в Новосибирске из-за проблем с закрылками.
Известия 12:45
Происшествия

Суд арестовал двоих бывших полицейских по делу Голунова

Коммерсантъ 05:13
Футбол

Федор Смолов в ближайшие дни перейдет в испанскую «Сельту»

Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов в ближайшее время перейдет в "Сельту" из Виго, выступающую в испанской Примере.
Российская газета 13:00
Общество

Собчак сняли с рейса во Внуково

Lenta.ru 10:34
Общество

Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор

Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Москва 24 вчера в 13:09
Общество

Мишустин распорядился закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса.
RT на русском 07:54
Общество

McDonald’s отменил акцию по продаже бургеров за 3 рубля

Как сообщалось, все желающие смогут приобрести любимые блюда по ценам 1990 года: "Биг Мак" – всего за 3 рубля, а "Хеппи Мил" – за 30 рублей.
Москва 24 04:33
Авто

Toyota отзовет в России минивэны Alphard

Inc-news.ru 10:41
Кино

Находка: в Сети появился тестовый отрывок сериала Star Wars Underworld

30 января на YouTube внезапно появился 10-минутный отрывок, посвящённый первому игровому сериалу по «Звёздным войнам» — и речь не о «Мандалорце», а о том самом Star Wars Underworld.
Мир фантастики 09:55
Шоу-бизнес

Звезда «Голоса» Наташа Стюарт умерла в 43 года

Звезда австралийской версии телешоу «Голос» Наташа Стюарт умерла в Сиднее.
News.ru 01:46
Происшествия

В Махачкале загорелось здание министерства промышленности

Сразу два крупных пожара произошли сегодня в Махачкале, сообщили "РГ" в региональном МЧС.
Российская газета 09:50
Происшествия

В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль

Команда морских археологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший порядка ста лет назад, сообщает телеканал Fox News.
РИА Новости вчера в 09:22
Армия и оружие

Пентагон отрицает, что в Афганистане погибли сотрудники ЦРУ

REGNUM 12:47
Общество

В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб

Как пояснила пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова, ветеранам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги.
РИА Новости 05:24
Общество

Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
RT на русском 03:45
Политика

Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар

В среду, 29 января, президент России подписал указ о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которую в октябре 2019 года приговорили к 7,5 года колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков.
RT на русском вчера в 15:08
Происшествия

На борту задержанного в Италии круизного лайнера оказались 67 россиян

РБК 10:33
Армия и оружие

Почему оружие столетней давности используется в конфликтах новейшего времени

Максим, увязший в джунглях За пределами бывшего СССР пулеметы системы Максима активнее всего использовались в ходе Корейской войны 1950 – 1953 гг. и Вьетнамской войны 1964 – 1975 годов.
Профиль 27 января в 07:07
Энергетика

Белоруссия объявила о повышении тарифа на транзит российской нефти

С 1 февраля тариф на транзит нефти по территории Белоруссии вырастет на 6,6%. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович, передает РИА Новости.
BFM.ru 10:51
Общество

В России разрешили охотиться с луком и арбалетом

Сегодня, 30 января, вступили в силу поправки к закону "Об оружии", согласно которым россиянам теперь разрешается охотиться с луком и арбалетом.
Газета.Ru 10:31
Музыка

Дмитрий Маликов выпустит песню, записанную с Юлией Началовой

Певец и композитор Дмитрий Маликов пообещал, что выпустит песню, которую записал вместе с певице Юлией Началовой, скончавшейся в прошлом году, сообщает ФАН.
Аргументы и Факты 04:16
Баскетбол

«Химки» и ЦСКА почтили память Коби Брайанта перед матчем Евролиги

Перед матчем регулярного чемпионата Евролиги игроки «Химок» и ЦСКА почтили память бывшего баскетболиста «Лейкерс» Коби Брайанта, трагически погибшего в США.
Спорт-Экспресс 11:53
Футбол

«Герта» объявила о приобретении Пентека у «Милана»

Форвард Кшиштоф Пентек перешел из «Милана» в «Герту», сообщается в официальном Twitter немецкой команды.
Спорт-Экспресс 12:15
Армия и оружие

Появилось видео применения сирийскими военными ОТРК «Точка»

Сирийские военные применили против боевиков ракету оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка».
Военное обозрение вчера в 07:19
Авто

В Tesla решили ускорить рыночный дебют электрокроссовера Model Y

Сроки начала поставок электрокроссовера Tesla Model Y производитель корректировал уже несколько раз.
CarsWeek.ru 02:28
Политика

Путин поспорил с нижегородским чиновником о цитате Остапа Бендера

Президент Владимир Путин и глава администрации Сарова Алексей Голубев поспорили о цитате Остапа Бендера, героя романов Ильи Ильфа и Евгения Петрова.
РИА Новости 12:12
Экономика

FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

"Лишь немногие экономисты оспаривают тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше" именно вследствие западных санкций, указывает газета.
ТАСС 06:05
Происшествия

Убитый в Волгограде подросток оказался актером из «Ералаша»

16-летний студент из Волгограда, получивший смертельное ранение в драке, оказался актером из детского киножурнала "Ералаш".
Российская газета 10:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное