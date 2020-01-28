Экономика
Rambler News ServiceФРС сохранила ставку на уровне 1,5-1,75%
Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США оставил базовую ставку на уровне 1,5-1,75% годовых, следует из пресс-релиза ФРС.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 13:21, Ашберн
Армия и оружие
В Китае предсказали России быстрое поражение в случае войны с США
В случае начала войны с Западом Россия потерпит поражение за три часа, уверены авторы китайского портала China.com.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Происшествия
Самолет Utair вернулся во Внуково из-за технических проблем
В Utair опровергли информацию об экстренной посадке самолета. 28 января самолет экстренно сел в Новосибирске из-за проблем с закрылками.
Происшествия
Суд арестовал двоих бывших полицейских по делу Голунова
Футбол
Федор Смолов в ближайшие дни перейдет в испанскую «Сельту»
Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов в ближайшее время перейдет в "Сельту" из Виго, выступающую в испанской Примере.
Общество
Собчак сняли с рейса во Внуково
Общество
Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Общество
Мишустин распорядился закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса.
Общество
McDonald’s отменил акцию по продаже бургеров за 3 рубля
Как сообщалось, все желающие смогут приобрести любимые блюда по ценам 1990 года: "Биг Мак" – всего за 3 рубля, а "Хеппи Мил" – за 30 рублей.
Авто
Toyota отзовет в России минивэны Alphard
Кино
Находка: в Сети появился тестовый отрывок сериала Star Wars Underworld
30 января на YouTube внезапно появился 10-минутный отрывок, посвящённый первому игровому сериалу по «Звёздным войнам» — и речь не о «Мандалорце», а о том самом Star Wars Underworld.
Шоу-бизнес
Звезда «Голоса» Наташа Стюарт умерла в 43 года
Звезда австралийской версии телешоу «Голос» Наташа Стюарт умерла в Сиднее.
Происшествия
В Махачкале загорелось здание министерства промышленности
Сразу два крупных пожара произошли сегодня в Махачкале, сообщили "РГ" в региональном МЧС.
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
Команда морских археологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший порядка ста лет назад, сообщает телеканал Fox News.
Общество
В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб
Как пояснила пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова, ветеранам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги.
Общество
Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
Политика
Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар
В среду, 29 января, президент России подписал указ о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которую в октябре 2019 года приговорили к 7,5 года колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков.
Армия и оружие
Почему оружие столетней давности используется в конфликтах новейшего времени
Максим, увязший в джунглях За пределами бывшего СССР пулеметы системы Максима активнее всего использовались в ходе Корейской войны 1950 – 1953 гг. и Вьетнамской войны 1964 – 1975 годов.
Энергетика
Белоруссия объявила о повышении тарифа на транзит российской нефти
С 1 февраля тариф на транзит нефти по территории Белоруссии вырастет на 6,6%. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович, передает РИА Новости.
Общество
В России разрешили охотиться с луком и арбалетом
Сегодня, 30 января, вступили в силу поправки к закону "Об оружии", согласно которым россиянам теперь разрешается охотиться с луком и арбалетом.
Музыка
Дмитрий Маликов выпустит песню, записанную с Юлией Началовой
Певец и композитор Дмитрий Маликов пообещал, что выпустит песню, которую записал вместе с певице Юлией Началовой, скончавшейся в прошлом году, сообщает ФАН.
Баскетбол
«Химки» и ЦСКА почтили память Коби Брайанта перед матчем Евролиги
Перед матчем регулярного чемпионата Евролиги игроки «Химок» и ЦСКА почтили память бывшего баскетболиста «Лейкерс» Коби Брайанта, трагически погибшего в США.
Футбол
«Герта» объявила о приобретении Пентека у «Милана»
Форвард Кшиштоф Пентек перешел из «Милана» в «Герту», сообщается в официальном Twitter немецкой команды.
Армия и оружие
Появилось видео применения сирийскими военными ОТРК «Точка»
Сирийские военные применили против боевиков ракету оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка».
Авто
В Tesla решили ускорить рыночный дебют электрокроссовера Model Y
Сроки начала поставок электрокроссовера Tesla Model Y производитель корректировал уже несколько раз.
Политика
Путин поспорил с нижегородским чиновником о цитате Остапа Бендера
Президент Владимир Путин и глава администрации Сарова Алексей Голубев поспорили о цитате Остапа Бендера, героя романов Ильи Ильфа и Евгения Петрова.
Экономика
FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций
"Лишь немногие экономисты оспаривают тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше" именно вследствие западных санкций, указывает газета.
Происшествия
Убитый в Волгограде подросток оказался актером из «Ералаша»
16-летний студент из Волгограда, получивший смертельное ранение в драке, оказался актером из детского киножурнала "Ералаш".