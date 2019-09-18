Финансы

КоммерсантъКоммерсантъФРС вновь снизила процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила процентную ставку на 0,25 процентных пункта до 1,75–2%, говорится в пресс-релизе службы. Это стало вторым снижением ставки за последнее десятилетие. Согласно прогнозу службы, в 2019 году произойдет еще одно снижение ставки.
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