Финансы
Газета.RuФРС США вновь снизила базовую ставку
Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых. Регулятор не исключает, что ФРС может инициировать еще одно снижение ставки в 2019 году.
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Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
Следственный комитет России и Министерство внутренних дел восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
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Пьяного пилота сняли с рейса Тюмень–Сургут по пути на работу
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Известия 10:21
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Украинские спецслужбы причастны к теракту в Луганске, заявили в пресс-службе Министерства государственной безопасности (МГБ) самопровозглашённой Луганской народной республики.
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Путин назначил нового замглавы МИД
У министра иностранных дел Сергея Лаврова появился новый заместитель. Президент назначил Андрея Руденко замглавы МИД.
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Паулина Андреева опубликовала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
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Российская газета вчера в 08:13
Политика
В срыве «формулы Штайнмайера» обвинили спецпредставителя США
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REGNUM вчера в 14:34
Транспорт
В Шереметьево открылась новая взлетно-посадочная полоса
В московском аэропорту Шереметьево имени Пушкина ввели в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу (ВПП).
Lenta.ru 10:36
Политика
Новак подвёл итоги переговоров с Украиной и ЕС по газу
Глава Минэнерго РФ Александр Новак подвёл итоги трёхсторонних переговоров с представителями украинской делегации и вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем по вопросу поставок российского газа в ЕС.
RT на русском 10:20
Общество
В России планируют изменить порядок взыскания долгов с граждан
По новым правилам банки и другие организации смогут обратиться в суд о взыскании, только если должник не вернет просрочку в 30-дневный срок после такого предложения.
Коммерсантъ 04:48
Происшествия
Во Франции разбился бельгийский истребитель F-16
РИА Новости 07:07
Политика
Путин призвал предприятия ОПК выходить на внешний рынок
Все организации российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) должны стремиться выходить не только на внутренний, но и на внешний рынок, заявил президент РФ Владимир Путин на II Всероссийском форуме оружейников.
РИА Новости 10:38
Космос
В NASA сочли сомнительным план высадки астронавтов на Луне в 2024 году
Американская программа по высадке на Луне в 2024 году может быть не реализована в установленные Белым домом сроки.
Известия вчера в 19:20
Политика
Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию
Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Здоровье
Новый метод лечения гепатита С начали применять в Подмосковье
В России вирусом гепатита С инфицировано почти 17 тысяч детей.
РИА Новости 09:26
Футбол
Азмун может пропустить матч с «Рубином» из-за травмы
Форвард «Зенита» Сердар Азмун может пропустить матч 10-го тура РПЛ с «Рубином», сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу питерцев.
Bookmaker-ratings.ru 09:19
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском вчера в 14:07
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Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову
RT на русском 06:59
Единоборства
Тражукова завоевала золото в женской борьбе на чемпионате мира
Россиянка Инна Тражукова завоевала золотую медаль в весовой категории до 65 кг в женской борьбе на чемпионате мира в Нур-Султане.
РИА Новости 09:53
Шоу-бизнес
Заворотнюк перевели в обычную палату
Актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату терапевтического отделения.
News.ru 06:49
Общество
«Очень эмоционально и жестко»: Лукашенко устроил разнос
Стало известно о личном вмешательстве президента Белоруссии Александра Лукашенко в скандал с увольнением преподавательницы одной из школ Гомеля.
Дни.ру 06:28
Здоровье
В Минздраве пояснили заявление о скачке смертности от рака в РФ
Главный онколог Минздрава академик РАН Андрей Каприн оценил заявления о росте смертности от онкологии в России из-за правил закупки медикаментов.
РЕН ТВ вчера в 17:44
Космос
В Юпитер врезался 450-тонный железный астероид
Астероид, врезавшийся с Юпитером, на половину состоял из железа, а на половину – из минералов, которые в изобилии встречаются и на Земле.
RuNews24.ru вчера в 02:45
Армия и оружие
Ядерную войну между Россией и США показали в ролике
News.ru вчера в 09:51
Политика
Зеленский: Землю на Украине смогут купить только украинцы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что покупать землю после открытия рынка смогут только украинские граждане и компании.
РЕН ТВ 04:11
Энергетика
Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение
Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.
REGNUM 00:58
Гаджеты
Появился список устройств Samsung, которые получат новую Android 10
3 сентября прошла официальная презентация новой операционной системы Android 10. Первыми получили обновление смартфоны Google Pixel.
iReactor 08:36