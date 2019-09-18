Финансы
КоммерсантъФРС вновь снизила процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила процентную ставку на 0,25 процентных пункта до 1,75–2%, говорится в пресс-релизе службы. Это стало вторым снижением ставки за последнее десятилетие. Согласно прогнозу службы, в 2019 году произойдет еще одно снижение ставки.
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Происшествия
СК завел дело после убийства двух сотрудников спецсвязи в Брянске
Следственный комитет завел уголовное дело после убийства двух сотрудников службы спецсвязи в Брянске.
РБК 05:43
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Бондарчуком
Как писал News.ru, эксперты назвали стоимость платья, которое актриса Паулина Андреева выбрала для свадьбы с режиссёром Фёдором Бондарчуком.
News.ru 18 сентября в 07:45
Шоу-бизнес
Экс-участница «Дома-2» Саша Артемова родила первенца
Как стало известно, бывшие участники телепроекта «Дом-2» Саша Артемова и Евгений Кузин стали родителями.
RuNews24.ru 05:30
Армия и оружие
Калининградский губернатор ответил генералу США на план по прорыву ПВО
Антон Алиханов, глава Калининградской области, решил ответить Джеффри ли Харригану, генералу Соединенных Штатов, рассказавшему ранее о плане прорыва российской ПВО.
Discover24 04:55
Происшествия
Мосгорсуд освободил актера Устинова под подписку о невыезде
В пятницу, 20 сентября, Мосгорсуд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об освобождении актера Павла Устинова из СИЗО до рассмотрения апелляции на приговор (назначено на 26 сентября).
Коммерсантъ 06:06
Футбол
Жена Мамаева показала первое фото Павла с детьми после освобождения
Алана Мамаева, жена полузащитника Павла Мамаева, в социальной сети опубликовала первую фотографию мужа с детьми после того, как он освободился из колонии.
Чемпионат 06:23
Происшествия
ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
Известия 06:46
Политика
Канадский премьер Трюдо извинился за фото 18-летней давности
Газета.Ru вчера в 13:35
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Армия и оружие
В Саудовской Аравии показали обломки ракет и дронов, атаковавших НПЗ
Минобороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки ударных беспилотников и хвостовые части ракет, использованные в ходе ударов по нефтеперерабатывающим заводам страны.
Life.ru 18 сентября в 13:48
Политика
Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию
Распад России должен стать стратегической политикой для международного сообщества, считает посол Украины в Сербии Александр Александрович.
News.ru вчера в 05:03
Кино
Карина Мишулина надела на премьеру фильма любимое украшение
Paparazzi.ru вчера в 06:02
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Происшествия
В Челябинске грузовик снес остановку
Фото из паблика "Типичный Челябинск" в соцсети "ВКонтакте" Сегодня утром на проспекте Победы произошла страшная авария: грузовой автомобиль снес ограждение и вылетел на трамвайную остановку, на которой в этот момент находились люди.
Вечерний Челябинск 02:34
Армия и оружие
Готовится военное вторжение: на Украине – паника от увиденной в Ростовской области танковой колонны
На Украине началась паника от зафиксированной в Ростовской области военной техники.
Donday.ru 04:42
Здоровье
Однокомнатные квартиры признаны опасными для здоровья
News.ru вчера в 21:08
Происшествия
Женщина и двое детей погибли из-за отравления бытовым газом в Гатчине
По предварительным данным, смерть троих человек наступила в результате отравления бытовым газом.
Телеканал Санкт-Петербург 05:40
Политика
Зеленского рассмешила шутка про чат с усами Лукашенко
Украинского президента Владимира Зеленского рассмешил шутливый чат, показанный студией "Квартал 95" во время закрытой части проходившего в Киеве форума YES.
Вести.Ru 05:24
Политика
Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области
Победивший в единый день голосования 8 сентября на выборах губернатора Челябинской области Алексей Текслер в пятницу вступил в должность главы региона, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:19
Общество
Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан
В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
Известия вчера в 20:45
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Политика
Константинов вновь стал спикером парламента Крыма
До воссоединения Крыма с РФ был депутатом трех созывов Верховной рады (совета) Автономной республики Крым, в том числе с 2010 по 2014 год являлся спикером парламента.
Интерфакс - Россия 04:45
Армия и оружие
Появилось видео необычных маневров Су-27 в крымских горах
В социальной сети Instagram появились уникальные кадры - парень запечатлел маневры Су-27.
КП - Крым 02:57
Культура
Ушла из жизни оперная певица Ирина Богачева
Ирина Богачёва в 1964 году впервые выступила на сцене Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова (сегодня Мариинский театр) в партии Полины («Пиковая дама» П.И.Чайковского).
Московский Комсомолец 04:15
Гаджеты
Старт продаж iPhone 11 в России
ITZine.ru 05:03