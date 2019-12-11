Федеральная резервная система США по итогам заседания руководства 11 декабря приняла решение о сохранении базовой процентной ставки на текущем уровне. Об этом сообщает пресс-служба американского финансового регулятора.

Политика Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.

Наука Тесные социальные связи позволяют макакам жить дольше Ученые Великобритании изучили социальную жизнь самок макак на «острове обезьян» в Пуэрто-Рико, и выявили, что животные с более тесными социальными связями живут дольше.

Общество Из-за непогоды закрыта дорога Корсаков — Озерское В связи с неблагоприятными погодными условиями по состоянию на 10:00 12 декабря закрыто движение для всех видов транспорта на участке автодороги Корсаков — Новиково с 0 по 34 км (от Корсакова до Озерского), сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на группу пропаганды областного УГИБД.

Музыка Андрей Разин раскритиковал директора Юрия Шатунова и Андрея Малахова Продюсер «Ласкового мая» пытается выйти на связь с бывшим подопечным, но все попытки завершаются неудачно из-за действий директора Юрия Шатунова Аркадия Кудряшова, который, по мнению, Разина, всячески настраивает музыканта против него.

Политика Комитет сената США выступил за признание России «спонсором терроризма» Комитет по иностранным делам сената конгресса США одобрил в среду законопроект, который обязывает главу Госдепартамента Майка Помпео рассмотреть возможность признания России страной — спонсором терроризма.

Шоу-бизнес Брэд Питт рассказал о личной жизни после развода с Анджелиной Джоли Голливудский актер Брэд Питт не распространялся о подробностях личной жизни после развода с Анджелиной Джоли, однако журналисты добились от него ответа на вопрос о том, были ли у него романы после расставания с женой.

Общество Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.

Здоровье ВЦИОМ: более 40% россиян не доверяют врачам 41% россиян заявили, что перепроверяли диагнозы врачей, пишет РБК со ссылкой на совместное исследование ВЦИОМ и центра социального проектирования «Платформа».

Политика Меркель назвала Путина «победителем» саммита в Париже Как уточняет издание, немецкий политик сказала это Путину лично в момент, когда главы государств закончили ужин и направлялись на совместную пресс-конференцию.

Киберспорт RAMZES666 пожаловался на матчмейкинг в Dota 2 На момент выхода материала RAMZES666 занимает 26-е место в рейтинге «коров», а sQreen — 614-е в таблице для игроков поддержки.

Политика «Коммерсантъ» узнал о предложении Трампа Лаврову по торговле с Россией Во время встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым 10 декабря президент США Дональд Трамп сообщил, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией.

Технологии К концу века мировой океан может потерять 4% кислорода Ученые подсчитали, что с 1950 года уровень кислорода в океане снизился на два процента, а с 1960 года объем воды, обедненной кислородом, увеличился в четыре раза.

Экономика Россиянам предлагают делать скидки на оплату электричества Председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предложил разрешить гражданам с небольшими доходами оплачивать потраченные киловатт-часы с дисконтом до 30%.

Авто ГАЗ запатентовала три новых названия со словом «ГАЗель» Эксперты не исключают, что имя GAZelle City может получить «ГАЗель» пониженной грузоподъемности или даже для воскрешенной «Волги», а GAZelle Bonus и GAZelle Super используют для коммерческих автомобилей повышенной комфортности или для новых топовых версий существующих моделей.

Общество В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске Глава МЧС России Евгений Зиничев рассказал о реакции президента страны Владимира Путина на новость о спасении Вани Фокина, которого нашли под завалами жилого дома в Магнитогорске.