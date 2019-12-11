Экономика

REGNUMREGNUMФРС США сохранила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система США по итогам заседания руководства 11 декабря приняла решение о сохранении базовой процентной ставки на текущем уровне. Об этом сообщает пресс-служба американского финансового регулятора.
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ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75%

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Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил в среду, что, возможно, болен раком.
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Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
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