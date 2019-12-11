с чего всё началось

Федеральная резервная система (ФРС) США впервые за четыре заседания не стала менять базовую процентную ставку, оставив ее на прежнем уровне — 1,5–1,75%.

ФРС впервые за четыре заседания оставила ставку на прежнем уровне

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