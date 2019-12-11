Экономика
BFM.ruФРС впервые за четыре заседания оставила ставку на прежнем уровне
Федеральная резервная система (ФРС) США впервые за четыре заседания не стала менять базовую процентную ставку, оставив ее на прежнем уровне — 1,5–1,75%.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В итоговом релизе по ставке Комитет по открытым рынкам ФРС США указал, что с момента прошлого заседания в конце октября рынок труда остался сильным, а экономическая активность росла умеренными темпами.Российская газетавчера в 14:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 06:39, Ашберн
Политика
В Великобритании начались досрочные выборы в парламент
Досрочные выборы в Палату общин британского парламента начались в четверг в Соединенном Королевстве.
Общество
В Москве прощаются с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщает корреспондент "Ъ".
Футбол
Черчесов – о сборной России, шансах на Евро-2020 и Дзюбе
Заодно главный тренер сборной России рассказал, кто ведет его «Инстаграм» С главным тренером сборной России мы встретились в его рабочем кабинете в офисе на Таганке.
Авто
Обнародована цена на кроссовер Skoda Karoq для России
Компания Skoda анонсировала в Санкт-Петербурге свой очередной кроссовер Skoda Karoq.
Происшествия
Во время пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали военные
При пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали двое военных, их жизни ничто не угрожает.
Политика
В Кремле отреагировали на прекращение показа сериала «Слуга народа»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к решению телеканала ТНТ снять с эфира сериал "Слуга народа", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Политика
Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса
Власти Украины взяли на себя обязательства наделить отдельные районы Донбасса особым статусом еще в 2014 году при условии проведения там местных выборов по украинским законам и под контролем международных наблюдателей.
Армия и оружие
Россию включили в список стран с самым мощным флотом
На первое место журналисты поместили Военно-морские силы (ВМС) США, которые обладают самой большой группировкой военных кораблей в мире — 10 авианосцев, девять десантных кораблей, 22 крейсера, 62 эсминца, 17 фрегатов и 72 подлодки.
Общество
Российские компании подписали кодекс этики использования данных
Российские банки, телеком-операторы и крупнейшие интернет-компании на неделе российского интернета (форум, посвященный развитию технологий, интернет-индустрии и телекоммуникаций в России) договорились о принципах работы с данными.
Политика
Глава МИД ФРГ раскритиковал США за санкции против «Северного потока-2»
Ранее ФРГ потребовала от ЕС ответить на санкции США по "Северному потоку-2".
Политика
Российский МИД сопоставил военный бюджет со странами НАТО
Военные расходы Североатлантического альянса более чем в 20 раз превышают расходы России, которая значится первой в перечне угроз для НАТО.
Политика
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2
Читайте полный текст интервью Штеффена Котре >> "Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Происшествия
Названы имена погибших при крушении вертолета Ми-28 на Кубани
В результате крушения боевого вертолета Ми-28 в Краснодарском крае погибли подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко.
Политика
СМИ назвали смягченными санкции США против «Северного потока-2»
Агентство РБК проанализировало санкции против российских газопроводов, одобренные американским Конгрессом в рамках оборонного бюджета, и нашло, что их смягчили.
Кино
Финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix
Здоровье
Антифейк. В школе №7 Якутска опровергли информацию о распространении снюса среди учащихся
Как подчеркнули в СОШ №7, ничего подобного в школе не происходило.
Экономика
Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Экономика
Госдума приняла законопроект об увеличении МРОТ
Госдума приняла в третьем чтении проект закона об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Шоу-бизнес
63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта
63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".
Происшествия
Экс-главу Челябинска Тефтелева арестовали по делу о взятке
Центральный районный суд Челябинска в четверг избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву.
Происшествия
Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске
Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске.
Политика
В Кремле не планируют менять Конституцию РФ
Как сообщало ИА REGNUM, опрос показал, что 68% жителей России считают нужными поправки к Конституции, тогда как 17% полагают, что менять в ней ничего не нужно.
Шоу-бизнес
Родные Анастасии Заворотнюк опровергли информацию о параличе актрисы
В Instagram-аккаунте, созданном в поддержку актрисы, опровергли распространившиеся слухи об ухудшении состоянии Анастасии Заворотнюк.
Культура
На Первом продолжается показ сериала «Тест на беременность»
На Первом канале продолжается показ сериала "Тест на беременность".
Общество
Госдума приняла законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Профильный комитет Госдумы по охране здоровья поддержал принятие поправки к законопроекту, устанавливающую, что комнаты для курения в аэропортах должны быть с непрозрачными стенами, чтобы исключить процесс наблюдения за курением табака Курилки в аэропортах были запрещены в 2013 году.
Общество
Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии
Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии: результаты исследования компании FinExpertiza имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».
Политика
В сенате США одобрили билль, признающий Россию «спонсором терроризма»
Международный комитет сената США одобрил законопроект (билль), который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
Общество
Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания
Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
Политика
МИД ФРГ считает высылку своих дипломатов из РФ безосновательной
МИД ФРГ посчитал высылку своих дипломатов из России "неправильным сигналом", об этом информирует "Интерфакс".