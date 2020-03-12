Экономика

Profinance.ruProfinance.ruФРС заливает пожар на рынках деньгами

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Регулятор анонсировал экстренные масштабные меры поддержки финансовых рынков. Прошло чуть больше недели с момента экстренного снижения ставки ФРС, как ситуация на рынках потребовала новых и куда более агрессивных мер.
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В первом матче 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/20 донецкий "Шахтер" обыграл немецкий "Вольфсбург".
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Группа Little Big показала клип на песню для «Евровидения»

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Биржа США закрылась с рекордным падением с 1987 года

Индексы США закрылись падением от 7,9% до 9,3%. Это худший показатель со времени так называемого черного понедельника в 1987 году.
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Учения НАТО в Норвегии отменили из-за коронавируса

«Руководство вооруженными силами сегодня (11 марта) приняло решение об остановке крупных международных учений Cold Response из-за риска распространения коронавируса», — передает сообщение телерадиокомпания NRK.
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Bloomberg назвал сильные стороны России в нефтяной войне

Российские нефтяные компании благодаря одним из самых низких в мире производственных издержек, гибкой налоговой системе и свободно плавающему курсу рубля, могут продолжать свободно качать нефть даже при крайне неблагоприятном ценовом сценарии, пишет издание со ссылкой на аналитиков из Bank of America и Raiffeisen Bank.
Газета.Ru 11:41
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В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ 12:27
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Правительство Украины объявило карантин на три недели

Правительство Украины с 11 марта ввело в стране карантин в связи с коронавирусом на три недели.
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Киев расторг договоры аренды с посольством России

Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
Газета.Ru 10:24
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Кудрин допустил рост бедности в России

Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
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Путин обсудил с премьером Болгарии двусторонние отношения

«Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики», — сообщили в Кремле.
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Мэр объявил режим ЧС в Нью-Йорке из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации из-за распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом, введен в американском городе Нью-Йорк.
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Армия и оружие

США пока отказались от создания системы ПРО против России и Китая

Создание средств противоракетной обороны от России и Китая не входит в планы Минобороны США, заявил директор Агентства по ПРО Министерства обороны США вице-адмирал ВМС Джон Хилл, сообщает 12 марта ТАСС.
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Общество

Макрон предупредил французов о начале эпидемии коронавируса

Эпидемия коронавируса только начинается. Об этом заявил президент Франции в обращении к нации.
Вести.Ru 17:53
Общество

Сахалинская прокуратура просит ФАС проверить законность тарифов на мусор

Прокуратура Сахалинской области направила в адрес центрального аппарата Федеральной антимонопольной службы письмо с просьбой проверить законность установления тарифа для регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Сахалин.Инфо 18:17
Экономика

СМИ назвали новых потенциальных владельцев «Ведомостей»

По их данным, потенциальными покупателями издания могут стать основатель инвестиционной компании Arbat Capital Алексей Голубович и бывший главный редактор издания «Аргументы и факты», президент издательского дома «Наша версия» Николай Зятьков.
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Общество

Дочь Валентины Терешковой получила контракт от московских властей

Департамент здравоохранения Москвы заключил с ООО «Фармсервис», который частично принадлежит дочери известного парламентария Елене Терешковой, первый контракт на поставку медицинских препаратов.
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Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
РИА Новости 14:38
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Гран-при Австралии пройдет без зрителей в случае, если гонка состоится

Премьер-министр штата Виктория Дэниэль Эндрюс заявил, что Гран-при Австралии пройдет без зрителей – в том случае, если этап все-таки состоится.
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Политика

В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
RT на русском 18:14
Гаджеты

Опубликован список самых подделываемых смартфонов

Самым часто подделываемым смартфоном в 2019 году оказался iPhone 8. За ним следуют Samsung W2018 и W2019, дальше – iPhone XS Max, Samsung Galaxy S10+, рассказывает ixbt.com.
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УЕФА отменит Чемпионат Европы по футболу 2020

Чемпионат Европы по футболу будет отменён из-за мировой эпидемии коронавируса.
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Продажи Samsung Galaxy S20 в России стартовали раньше срока

Продажи флагманской серии смартфонов Galaxy S20 начались в России на день раньше. Изначально старт продаж планировался на пятницу, 13 марта.
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Наука

Коронавирус лечится препаратом против атипичной пневмонии

Результаты исследования дают надежду на создание эффективных препаратов против коронавируса.
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Президент Финляндии поблагодарил РФ за борьбу с коронавирусом

Президент Финляндии Саули Ниинистё поблагодарил Россию за меры, которые та принимает в борьбе с коронавирусом.
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Украинские моряки вышли на списанных США катерах в Черное море

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Ставки по ипотеке в РФ могут повыситься из-за падения рубля

Ипотечные ставки в РФ могут повыситься на 1-2 пункта, если Банк России примет решение по повышению ключевой ставки из-за падения курса рубля.
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