Экономика
Profinance.ruФРС заливает пожар на рынках деньгами
Регулятор анонсировал экстренные масштабные меры поддержки финансовых рынков. Прошло чуть больше недели с момента экстренного снижения ставки ФРС, как ситуация на рынках потребовала новых и куда более агрессивных мер.
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Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Политика
В Иркутске обсуждают вероятное назначение Дмитрия Бердникова на должность замгубернатора
Мэру Иркутска Дмитрию Бердникову вероятно предложат должность первого заместителя губернатора Иркутской области.
Музыка
Little Big рассказали о своей песне для «Евровидения»
Санкт-Петербург, 12 марта 2020, 16:01 — REGNUM Петербургская группа Little Big, в 2020 году представляющая Россию на «Евровидении», записала для участия в песенном конкурсе песню в стиле «метал-диско».
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Общество
В «Гознаке» рассказали, как российские банкноты защищены от вирусов
Российские банкноты обрабатываются специальными антисептическими веществами, что защищает их от вирусов и микробов.
Авто
Экспериментальные машины ГАЗ простаивают в старом ангаре
Как подчёркивается, это ангар Управления опытных и экспериментальных работ ГАЗа на нижегородском предприятии.
Происшествия
В коронавирусной больнице в Москве умер пациент
Известно, что 75-летний мужчина в середине февраля вернулся с севера Италии, а 10 марта он почувствовал недомогание и вызвал домой врача.
Кино
Вин Дизель заявил, что фильм «Бладшот» запустит новую киновселенную
Экономика
Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года
В США торги бирж закрылись падением индексов на более чем 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Политика
Терешкова предложила убрать ограничения президентских сроков
Депутат Госдумы России Валентина Терешкова предложила на пленарном заседании нижней палаты парламента во вторник, 10 марта, снять ограничения на количество президентских сроков и позволить вновь избираться на этот пост действующему лидеру страны.
Происшествия
Бывшему губернатору диагностировали домашний арест
Экс-чиновника освободили из СИЗО по состоянию здоровья Басманный суд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест бывшего губернатора Ивановской области, ныне регионального депутата Павла Конькова, обвиняемого в особо крупной растрате.
Авто
Вопрос, который разъярил опытных: какое в реальности давление в автомобильной шине
Давление указывается для холодной шины, то есть через несколько часов после остановки автомобиля — в движении колесо нагревается, и давление немного растёт.
Финансы
Ставки по ипотеке в РФ могут повыситься из-за падения рубля
Ипотечные ставки в РФ могут повыситься на 1-2 пункта, если Банк России примет решение по повышению ключевой ставки из-за падения курса рубля.
Политика
В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
Общество
Сдача в шесть долларов принесла женщине крупное богатство
Жительница американского города Сент-Клер-Шорс, штат Мичиган, утверждает, что оставшиеся после покупки лотерейных билетов шесть долларов (443 рубля) принесли ей крупное богатство.
Автоспорт
Гран-при Австралии может быть отменен
Специализированные автоспортивные издания Autosport и Motorsport со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве «Формулы-1» сообщили, что стартовый этап чемпионата мира — Гран-при Австралии, намеченный на 13–15 марта, будет отменен из-за эпидемии коронавируса.
Общество
Коронавирусом заразились актер Том Хэнкс и его жена
Где именно пара заразилась новым коронавирусом – пока неясно.
Общество
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
Политика
Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии
Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Политика
В США рассказали об исчезающих в океане российских подлодках
Главная задача российских атомных подводных лодок проекта 955A (шифр «Борей-А») — «исчезнуть на бескрайних просторах океана и оставаться как можно более скрытными», пишет The Drive.
Общество
Обнаружена столица древнего королевства майя
Исследователи предполагают, что на месте раскопок, названном Лаканджа Цельталь (Lacanja Tzeltal), находился крупный город, являющийся столицей королевства майя Сак Ци (Sak Tz'i'), расположенного на территории современного штата Чьяпас на юго-востоке Мексики.
Происшествия
Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой
Энергетика
Названы главные неудачники нефтяной войны
Нефтяная война на мировом рынке развернулась после выхода 6 марта России и Саудовской Аравии из соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.
Футбол
Стал известен календарь «Зенита» до конца сезона
Петербургский «Зенит» опубликовал расписание матчей до конца сезона 2019/20.
Происшествия
В Липецке в тройном ДТП пострадали два человека
В ДТП пострадали водитель и 22-летняя пассажирка второго автомобиля.
Политика
Киев расторг договоры аренды с посольством России
Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк эмоционально высказалась о ежесекундной боли
Дочь популярной в России актрисы Анастасии Заворотнюк Анна заявила, что была вынуждена скрываться от людей из-за возросшего негативного информационного фона, но сейчас она готова к тому, чтобы покинуть "свою ракушку".
Политика
«Если цирк, то до конца». Депутат Мосгордумы предложила называть Путина «апостолом национального единства» — ее лишили слова
Большинство региональных парламентов России одобрили законопроект о поправках в Конституцию, которые, в частности, позволят Владимиру Путину оставаться у власти до 2036 года.
Экономика
Аналитики оценили преимущества для России от налога на Google и Facebook
Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР), в руководство которого входит помощник президента России Максим Орешкин, проанализировали возможные сценарии реформирования налогообложения ИТ-гигантов в России и оценили преимущества и недостатки каждого из подходов.