Экономика
Profinance.ruФРС заливает пожар на рынках деньгами
Регулятор анонсировал экстренные масштабные меры поддержки финансовых рынков. Прошло чуть больше недели с момента экстренного снижения ставки ФРС, как ситуация на рынках потребовала новых и куда более агрессивных мер.
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Музыка
Пригожин оценил шансы Little Big на победу в Евровидении
Группа Little Big, которая представит Россию на международном конкурсе Евровидение, имеет большие шансы на победу.
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
Здоровье
Российский ученый предрек спад пандемии коронавируса к лету
Российский ученый считает, что распространение коронавирусной инфекции в мире затихнет к середине лета.
Общество
Чехия с 16 марта вводит полный запрет на въезд и выезд из страны
Ранее сообщалось, что Чехия приняла решение приостановить с 14 марта выдачу шенгенских виз иностранным гражданам из-за коронавируса.
Общество
Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США
Анастасия Шубская, супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина, рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США из-за пандемии коронавируса.
Общество
Первый случай коронавируса подтвердили в Ленинградской области
Первый случай заражения коронавирусом подтвердили у жительницы Ленинградской области, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Общество
Калининградским чиновникам запретили выезжать за границу
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов запретил всем местным чиновникам выезжать за границу из-за риска распространения коронавирусной инфекции.
Гаджеты
Представили смартфон Redmi Note 9 Pro Max
Политика
У нового украинского министра нашли квартиру в России
Технологии
В Швеции изготовят детали для российских ракет «Союз»
Коммерческие пуски российских ракет «Союз» будут комплектоваться системой крепления спутников от шведского производителя RUAG Space.
Футбол
УЕФА приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
Ньон, Швейцария, 13 марта 2020, 13:20 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Происшествия
В Москве из-за упавшего на машину дерева погиб водитель
На востоке Москвы из-за сильного ветра дерево упало на автомобиль, в результате чего погиб его водитель.
Футбол
В матче Кубка Либертадорес арбитр показал восемь красных карточек
Происшествия
В Киеве возбудили дело после срыва конференции по Донбассу
Киевская полиция возбудила уголовное дело после срыва презентации платформы примирения в Донбассе, сообщает пресс-служба Нацполиции.
Происшествия
Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге
Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
Экономика
Биржа в США закрылась рекордным падением с 1987 года
Индексы США закрылись с серьезным падением, обрушившись на 7,9-9,3 процента, свидетельствуют данные торгов.
Происшествия
В Карибском море остановлен лайнер из-за коронавируса
Экономика
В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.
Общество
«Открытые медиа»: генерал ФСБ передал свой госномер сестре Мишустина
Глава службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ генерал Алексей Седов передал свой автомобильный номер элитной серии АМР77 сестре Мишустина Наталии Стениной.
Общество
В Петербурге запретили проведение массовых мероприятий
"С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - говорится в сообщении.
Транспорт
РЖД отменяет поезда в Прагу из-за коронавируса
"РЖД отменяет поезда в Прагу с сегодняшнего дня", - сообщили в компании.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Политика
Аваков заявил о начале эпидемии коронавируса в ДНР
В связи с «началом эпидемии коронавируса» глава МВД Украины предложил закрыть горловчанам проезд через пункты пропуска на линии соприкосновения.
Армия и оружие
США закажут ракету-обманку для ПВО
Командование воздушных систем для ВМС США (NAVAIR) заключит контракт с Raytheon на выпуск ложной цели MALD-N.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показали фото из отпуска в Дубае
Евгений Петросян позировал на лежаке, а его лицо было спрятано под соломенной шляпой.
Политика
Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ситуацию с коронавирусом
Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совбеза страны — участники встречи обсудили в том числе волатильность на международных рынках и ситуацию вокруг распространения коронавируса в мире, заявил в пятницу пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Финансы
Курс рубля вернется к прежним позициям в 2022 году
В течение двух-трех лет курс рубля постепенно вернется на прежние позиции, считает аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф.
Политика
Путин объяснил высокие зарплаты топ-менеджеров госкорпораций
Президент России Владимир Путин в 12 части интервью ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» объяснил причину высоких зарплат топ-менеджеров госкорпораций.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.