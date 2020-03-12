Экономика

Profinance.ruProfinance.ruФРС заливает пожар на рынках деньгами

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Регулятор анонсировал экстренные масштабные меры поддержки финансовых рынков. Прошло чуть больше недели с момента экстренного снижения ставки ФРС, как ситуация на рынках потребовала новых и куда более агрессивных мер.
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Инвесторы уже боятся открывать терминал

ПРАЙМ06:00

ФРС не попала в цель

Finam.Ru06:50

ФРС заливает пожар на рынках деньгами

Profinance.ruвчера в 14:16
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Группа Little Big, которая представит Россию на международном конкурсе Евровидение, имеет большие шансы на победу.
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Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
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Российский ученый считает, что распространение коронавирусной инфекции в мире затихнет к середине лета.
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Чехия с 16 марта вводит полный запрет на въезд и выезд из страны

Ранее сообщалось, что Чехия приняла решение приостановить с 14 марта выдачу шенгенских виз иностранным гражданам из-за коронавируса.
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Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США

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Российская газета 04:25
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Первый случай коронавируса подтвердили в Ленинградской области

Первый случай заражения коронавирусом подтвердили у жительницы Ленинградской области, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
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Общество

Калининградским чиновникам запретили выезжать за границу

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов запретил всем местным чиновникам выезжать за границу из-за риска распространения коронавирусной инфекции.
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Представили смартфон Redmi Note 9 Pro Max

Astera вчера в 06:22
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У нового украинского министра нашли квартиру в России

РИА Новости 06:22
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В Швеции изготовят детали для российских ракет «Союз»

Коммерческие пуски российских ракет «Союз» будут комплектоваться системой крепления спутников от шведского производителя RUAG Space.
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Футбол

УЕФА приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы

Ньон, Швейцария, 13 марта 2020, 13:20 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.
REGNUM 06:20
Происшествия

В Москве из-за упавшего на машину дерева погиб водитель

На востоке Москвы из-за сильного ветра дерево упало на автомобиль, в результате чего погиб его водитель.
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Футбол

В матче Кубка Либертадорес арбитр показал восемь красных карточек

RT на русском 06:00
Происшествия

В Киеве возбудили дело после срыва конференции по Донбассу

Киевская полиция возбудила уголовное дело после срыва презентации платформы примирения в Донбассе, сообщает пресс-служба Нацполиции.
RT на русском вчера в 16:49
Происшествия

Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге

Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
RT на русском 06:22
Экономика

Биржа в США закрылась рекордным падением с 1987 года

Индексы США закрылись с серьезным падением, обрушившись на 7,9-9,3 процента, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 16:38
Происшествия

В Карибском море остановлен лайнер из-за коронавируса

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Экономика

В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.
РИА Новости 05:37
Общество

«Открытые медиа»: генерал ФСБ передал свой госномер сестре Мишустина

Глава службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ генерал Алексей Седов передал свой автомобильный номер элитной серии АМР77 сестре Мишустина Наталии Стениной.
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Общество

В Петербурге запретили проведение массовых мероприятий

"С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:41
Транспорт

РЖД отменяет поезда в Прагу из-за коронавируса

"РЖД отменяет поезда в Прагу с сегодняшнего дня", - сообщили в компании.
Газета.Ru 07:25
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Турция отказалась отводить военную технику из Идлиба

Lenta.ru 07:05
Экономика

Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля

Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Газета.Ru 11 марта в 02:36
Политика

Аваков заявил о начале эпидемии коронавируса в ДНР

В связи с «началом эпидемии коронавируса» глава МВД Украины предложил закрыть горловчанам проезд через пункты пропуска на линии соприкосновения.
Rusvesna.su 07:09
Армия и оружие

США закажут ракету-обманку для ПВО

Командование воздушных систем для ВМС США (NAVAIR) заключит контракт с Raytheon на выпуск ложной цели MALD-N.
Российская газета 03:08
Шоу-бизнес

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показали фото из отпуска в Дубае

Евгений Петросян позировал на лежаке, а его лицо было спрятано под соломенной шляпой.
Дни24 11 марта в 13:44
Политика

Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ситуацию с коронавирусом

Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совбеза страны — участники встречи обсудили в том числе волатильность на международных рынках и ситуацию вокруг распространения коронавируса в мире, заявил в пятницу пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Парламентская газета 07:46
Финансы

Курс рубля вернется к прежним позициям в 2022 году

В течение двух-трех лет курс рубля постепенно вернется на прежние позиции, считает аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф.
Российская газета 04:45
Политика

Путин объяснил высокие зарплаты топ-менеджеров госкорпораций

Президент России Владимир Путин в 12 части интервью ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» объяснил причину высоких зарплат топ-менеджеров госкорпораций.
Ведомости 03:09
Общество

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Lenta.ru 02:17
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Банк
Специально созданное 23 декабря 1913 года независимое федеральное агентство для выполнения функций центрального банка и осуществления централизованного контроля над коммерческой банковской системой Соединённых Штатов Америки. В ФРС входят 12 федеральных резервных банков, расположенных в крупнейших городах, около трёх тысяч коммерческих так называемых банков-членов, назначаемый президентом Совет управляющих, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке и консультационные советы. Основанием для создания является Закон о Федеральном резерве. В управлении ФРС определяющую роль играет государство, хотя форма собственности капитала является частной - акционерная с особым статусом акций.
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