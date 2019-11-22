Следователи ФСБ России в связи с передачей Украине военных кораблей возобновили следственные действия по делу моряков, задержанных за провокацию в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

с чего всё началось

Следователи ФСБ России сообщили о возобновлении следствия по делу моряков, которых в прошлом году задержали за провокацию в Керченском проливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Николая Полозова, именно он представляет интересы уже вернувшихся на родину военных моряков-украинцев.

Здоровье Развеяны мифы о влиянии кофе и вина на сердце Кофе не несет угрозы для здоровья сердца и не повышает давления, если потреблять его регулярно, заявил врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк.

Происшествия Во Владивостоке мать выкинула младенца в окно Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя мать младенца.

Общество Одобрившего новый порядок проверок водителей врача повысили Директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новый порядок медосмотра водителей, повысили на работе.