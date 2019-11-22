Политика
Piter.tvФСБ России возобновила следствие по делу украинских моряков
Следователи ФСБ России сообщили о возобновлении следствия по делу моряков, которых в прошлом году задержали за провокацию в Керченском проливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Николая Полозова, именно он представляет интересы уже вернувшихся на родину военных моряков-украинцев.
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Следователи ФСБ России в связи с передачей Украине военных кораблей возобновили следственные действия по делу моряков, задержанных за провокацию в Керченском проливе в ноябре прошлого года.ТАСС06:05
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 19:22, Вашингтон
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