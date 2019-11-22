Следователи ФСБ России в связи с передачей Украине военных кораблей возобновили следственные действия по делу моряков, задержанных за провокацию в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

с чего всё началось

Следователи ФСБ России сообщили о возобновлении следствия по делу моряков, которых в прошлом году задержали за провокацию в Керченском проливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Николая Полозова, именно он представляет интересы уже вернувшихся на родину военных моряков-украинцев.

Армия и оружие США назвали условие оказания помощи Сирии Соединенные Штаты не станут содействовать восстановлению сирийских территорий, пока не увидят «заслуживающего доверия и необратимого политического процесса», заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

Фигурное катание Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд в короткой программе, получив от судей за свой прокат 85,04 балла на этапе Гран-при по фигурному катанию в Саппоро (Япония), пишет RT.

Общество Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.

Политика Представитель Зеленского исключил вариант возвращения Крыма силой Кориневич сообщил, что площадкой для решения вопроса о возвращении Крыма должна стать рабочая группа по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, входящая в комиссию по вопросам правовой реформы при президенте Украины.

Политика США анонсировали начало поставок СПГ на Украину Как сообщал глава компании «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) Дейл Перри в августе, польская компания PGNiG собиралась к концу этого года начать поставки на Украину природного газа, полученного в результате регазификации СПГ, доставленного в Польшу на газовозах из США.

Теннис Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв одержали победу над сербами Новаком Джоковичем и Виктором Троицки в третьем матче четвертьфинала Кубка Дэвиса.

Кино Ситком «Интерны» стал мультсериалом Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.

Спорт Комитет WADA рекомендует лишить РУСАДА статуса соответствия Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендует исполкому организаци признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу, сообщается на сайте WADA.

Общество Идею изменить правила медосмотра для водителей Путин назвал чушью Попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к росту цен на справки, президент России Владимир Путин назвал чушью.