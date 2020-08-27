ФСБ арестовала украинского шпиона в РВСН
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Сотрудники ФСБ провели арест военного Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), который осуществлял передачу секретных данных Минобороны Украины. Об этом сообщает РИА "Новости". Задержание за госизмену произошло в Барнауле.В источнике
С чего всё началось
ФСБ разоблачила украинского шпиона в РВСН
В Барнауле арестовали военного Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), его подозревают в госизмене, сообщили в ФСБ. По данным следствия, мужчина передавал секретные данные Минобороны Украины.
РИА Новости02:48
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