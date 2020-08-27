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Газета.Ru
Газета.Ru

ФСБ арестовала украинского шпиона в РВСН

Сотрудники ФСБ провели арест военного Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), который осуществлял передачу секретных данных Минобороны Украины. Об этом сообщает РИА "Новости". Задержание за госизмену произошло в Барнауле.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

ФСБ разоблачила украинского шпиона в РВСН

В Барнауле арестовали военного Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), его подозревают в госизмене, сообщили в ФСБ. По данным следствия, мужчина передавал секретные данные Минобороны Украины.
РИА Новости02:48
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Интерфакс

В Барнауле задержали ракетчика по подозрению в работе на украинскую разведку

Интерфакс02:41
РБК

ФСБ заявила о поимке украинского шпиона в ракетных войсках

РБК02:42
Коммерсантъ

В Барнауле служащего ракетных войск задержали за передачу гостайны Украине

Коммерсантъ02:42
РИА Новости

ФСБ разоблачила украинского шпиона в РВСН

РИА Новости02:48
АМИТЕЛ

Военного задержали в Барнауле за передачу гостайны украинской разведке

АМИТЕЛ02:40
RT на русском

В Барнауле задержан сотрудничавший с украинской разведкой военный РВСН

RT на русском02:37
Эхо Москвы

ФСБ сообщает о задержании военнослужащего РВСН за госизмену

Эхо Москвы02:32

СП сочла недостаточным учет ФГУПов и АО с госучастием

В своем отчете СП говорит о проблемах с учетом обществ с госучастием и унитарных предприятий, полнотой информации об их деятельности, отсутствием общих подходов к определению размера дивидендов, с определением уровня вознаграждения руководства.
Интерфакс19:02
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Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
RT на русском22:31
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Названы отличия универсальных десантных кораблей от «Мистралей»

Заложенные на судостроительном заводе "Залив" в Керчи два универсальных десантных корабля будут "резко" отличаться по своим качествам от французских "Мистралей" в более выгодную для российского флота сторону, сообщил РИА Новости гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.
РИА Новости01:18
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Гол и три передачи Кучерова помогли «Тампе Бэй» разгромить «Бостон»

У победителей шайбы забросили Ондржей Палат (13-я минута), Янни Гурде (14), российский защитник Михаил Сергачев (23), сделавший также две результативных передачи, Алекс Киллорн (29, 39), Брэйден Поинт (36) и российский нападающий Никита Кучеров (44), записавший на свой счет еще три передачи.
РИА Новости00:15

Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО

Ветерана ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс высказал мнение, что Россия из-за глобализации стала зависимой от использования морских путей и поэтому уязвима в этом плане с точки зрения «стратегического сдерживания».
Известия00:20
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

Врачи омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 боролись за жизнь основателя ФБК Алексея Навального 44 часа, заявили омские медики в открытом письме, опубликованном на странице минздрава Омской области в социальных сетях.
Ведомостивчера в 09:57
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