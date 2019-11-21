Происшествия
РБКФСБ доставила на допрос замглавы Росалкогольрегулирования
В четверг, 21 ноября, сотрудники ФСБ доставили на допрос в Главное следственное управление СКР замруководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирину Голосную. Об этом РБК рассказал источник, близкий к ФСБ. Также о допросе сообщил источник агентства «Интерфакс».
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Заместитель руководителя Росалкогольрегулирования Ирина Голосная доставлена на допрос по делу о должностных злоупотреблениях.Интерфакс06:30
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