Заместитель руководителя Росалкогольрегулирования Ирина Голосная доставлена на допрос по делу о должностных злоупотреблениях.

с чего всё началось

В четверг, 21 ноября, сотрудники ФСБ доставили на допрос в Главное следственное управление СКР замруководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирину Голосную. Об этом РБК рассказал источник, близкий к ФСБ. Также о допросе сообщил источник агентства «Интерфакс».

Общество Сбербанк объяснил отправку скандального кода В пресс-службе Сбербанка объяснили отправку одному из пользователей кода с призывом «убивать евреев».

Политика Россия вернула Украине корабли без оружия и боеприпасов Российская сторона не вернула Киеву около 30 единиц оружия и боеприпасы, которые изъяли у украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.

Происшествия Свидетель по делу «Седьмой студии» заявила об угрозах следователей Начальник отдела управления контрактами департамента поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Алеся Махмутова, которая является свидетелем обвинения по делу «Седьмой студии», пожаловалась на действия следователей.

Технологии Павел Дуров советует удалить WhatsApp 20 ноября создатель Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp из-за обнаруженных в мессенджере многочисленных уязвимостей, передает ТАСС.

Экономика Набиуллина: экономический рост оказался скромнее ожидаемого Глава ЦБ Эльвира Набиуллина фиксирует скромный рост экономики России, передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября.

Кино Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам» Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.

Хоккей ЦСКА подтвердил переход Марио Кемпе. Контракт рассчитан на два сезона В предыдущие два сезона нападающий провёл 70 матчей за «Аризону Койотс», записав на свой счёт шесть голов и семь результативных передач при показателе полезности "+4". Кемпе проводил на площадке около 11 минут за матч.

Шоу-бизнес Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .

Происшествия В Петербурге задержали экс-гендиректора «Водоканала» После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, передает 20 ноября "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Происшествия В Челябинске вахтера больницы обвинили в смерти пациента Вахтер больницы в Челябинской области до смерти избил пациента, ему предъявлено обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть (ч. 4 ст.111 УК РФ).

Политика Испания изучит вмешательство ГРУ в дела Каталонии Высший суд Испании начал расследование о действиях сотрудников подразделения Главного управлении Генштаба ВС России (более известного как ГРУ) во внутренние дела Каталонии.