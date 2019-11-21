Происшествия

РБКРБКФСБ доставила на допрос замглавы Росалкогольрегулирования

В четверг, 21 ноября, сотрудники ФСБ доставили на допрос в Главное следственное управление СКР замруководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирину Голосную. Об этом РБК рассказал источник, близкий к ФСБ. Также о допросе сообщил источник агентства «Интерфакс».
Читать в источнике
Комментировать24
с чего всё началось

Замглавы Росалкогольрегулирования привезли на допрос по делу о должностных злоупотреблениях

Заместитель руководителя Росалкогольрегулирования Ирина Голосная доставлена на допрос по делу о должностных злоупотреблениях.
Интерфакс06:30

Подробнее о событии

Замглавы Росалкогольрегулирования привезли на допрос по делу о должностных злоупотреблениях

Интерфакс06:30

ФСБ доставила на допрос замглавы Росалкогольрегулирования

РБК07:50

Замглавы Росалкогольрегулирования увезли на допрос в СКР

РЕН ТВ06:59

Замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК

Известия07:24

Следователи допрашивают замглавы Росалкогольрегулирования

Вести.Ru06:44

СМИ: замруководителя Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СКР

Коммерсантъ09:12

ФСБ доставила на допрос заместителя ответственного за алкоголь в России

Lenta.ru08:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 09:49, Ашберн
Общество

Сбербанк объяснил отправку скандального кода

В пресс-службе Сбербанка объяснили отправку одному из пользователей кода с призывом «убивать евреев».
Известия 09:32
Политика

На Украине опубликовали «список украденного» с возвращенных кораблей

На Украине готовят список «украденного» с вернувшихся из России кораблей оборудования.
Lenta.ru 02:16
Армия и оружие

Новую российскую систему противодействия дронам представили в ОАЭ

Новейший комплекс противодействия беспилотникам "Рубеж-Автоматика" был представлен на международном авиасалоне Dubai Airshow 2019.
Российская газета 08:38
Политика

Россия вернула Украине корабли без оружия и боеприпасов

Российская сторона не вернула Киеву около 30 единиц оружия и боеприпасы, которые изъяли у украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.
Интерфакс 08:46
Происшествия

Свидетель по делу «Седьмой студии» заявила об угрозах следователей

Начальник отдела управления контрактами департамента поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Алеся Махмутова, которая является свидетелем обвинения по делу «Седьмой студии», пожаловалась на действия следователей.
РБК 09:28
Космос

В NASA сообщили об угрозе падения астероида на Землю

Свободная Пресса вчера в 09:50
Технологии

Павел Дуров советует удалить WhatsApp

20 ноября создатель Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp из-за обнаруженных в мессенджере многочисленных уязвимостей, передает ТАСС.
Computerworld Россия 03:36
Общество

Козак: «Северный поток-2» заработает в середине 2020 года

«Северный поток-2» запустят в середине 2020 года, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.
Коммерсантъ 08:27
Общество

На создание российского аналога «Википедии» уйдет около 2 млрд рублей

На создание Большой российской энциклопедии (БРЭ), которую называют российским аналогом «Википедии», потребуется около 2 млрд рублей.
Известия 00:54
Экономика

Набиуллина: экономический рост оказался скромнее ожидаемого

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина фиксирует скромный рост экономики России, передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября.
REGNUM вчера в 04:38
Общество

Минздрав отложил вступление нового порядка медосмотра для водителей

В Министерстве здравоохранения приняли решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей.
МОЁ! Оnline Воронеж 07:09
Общество

В Петрозаводске уволят назвавшую горожан «мразями» чиновницу

Известия 09:00
Общество

Омских школьников накормили синим омлетом

Газета.Ru 08:43
Экономика

Медведев назвал объём долгов потребителей услуг ЖКХ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об объёме долгов потребителей услуг ЖКХ.
RT на русском 04:17
Политика

В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца

РИА Новости 05:15
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru 19 ноября в 14:12
Происшествия

СК и ФСБ проводят обыск в доме главы подмосковного Чехова

Следственные мероприятия у Кононовой с утра 21 ноября проводят следователи Следственного комитета России вместе с сотрудниками ФСБ.
Вести.Ru 07:05
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев заявил о проблемах после похудения

iReactor 04:06
Шоу-бизнес

Жанна Агузарова выступила на одной сцене с Аллой Пугачевой

Особое внимание журналистов привлекла к себе Жанна Агузарова. Звезда 90-х давно не появлялась на сцене и в свете.
StarHit.ru вчера в 16:00
Общество

Госдума запретила продавать смартфоны без российского софта

Госдума приняла закон о запрете продажи техники без российского программного обеспечения.
Lenta.ru 06:28
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой»

7Дней.ру 05:00
Футбол

Сборная России по футболу сыграет с Бельгией и Данией на Евро-2020

Бельгийцы находятся в первой корзине вместе с Италией, Англией, Испанией, Украиной и Германией.
Говорит Москва вчера в 08:24
Происшествия

На тушение пожара в Новой Москве направили вертолет

В поселке Мосрентген Новомосковского административного округа загорелся жилой дом, на тушение пожара вылетел вертолет.
РБК 09:39
Хоккей

ЦСКА подтвердил переход Марио Кемпе. Контракт рассчитан на два сезона

В предыдущие два сезона нападающий провёл 70 матчей за «Аризону Койотс», записав на свой счёт шесть голов и семь результативных передач при показателе полезности "+4". Кемпе проводил на площадке около 11 минут за матч.
Чемпионат 07:06
Шоу-бизнес

Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья

Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
WMJ.ru вчера в 14:49
Происшествия

В Петербурге задержали экс-гендиректора «Водоканала»

После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, передает 20 ноября "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
SakhaNews вчера в 14:59
Происшествия

В Челябинске вахтера больницы обвинили в смерти пациента

Вахтер больницы в Челябинской области до смерти избил пациента, ему предъявлено обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть (ч. 4 ст.111 УК РФ).
РБК 08:48
Политика

Испания изучит вмешательство ГРУ в дела Каталонии

Высший суд Испании начал расследование о действиях сотрудников подразделения Главного управлении Генштаба ВС России (более известного как ГРУ) во внутренние дела Каталонии.
Lenta.ru 07:49
Политика

Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
ТАСС вчера в 07:58
Общество

Украинка представилась женой Путина и пыталась пройти в Кремль

На Красной площади гражданка Украины пыталась пройти в Кремль, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 03:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное