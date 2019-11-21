Происшествия

РБКРБКФСБ доставила на допрос замглавы Росалкогольрегулирования

В четверг, 21 ноября, сотрудники ФСБ доставили на допрос в Главное следственное управление СКР замруководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирину Голосную. Об этом РБК рассказал источник, близкий к ФСБ. Также о допросе сообщил источник агентства «Интерфакс».
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с чего всё началось

Замглавы Росалкогольрегулирования привезли на допрос по делу о должностных злоупотреблениях

Заместитель руководителя Росалкогольрегулирования Ирина Голосная доставлена на допрос по делу о должностных злоупотреблениях.
Интерфакс06:30

Подробнее о событии

СМИ: замруководителя Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СКР

Коммерсантъ09:12

Следователи допрашивают замглавы Росалкогольрегулирования

Вести.Ru06:44

ФСБ доставила на допрос замглавы Росалкогольрегулирования

РБК07:50

Замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК

Известия07:24

Замглавы Росалкогольрегулирования увезли на допрос в СКР

РЕН ТВ06:59

ФСБ доставила на допрос заместителя ответственного за алкоголь в России

Lenta.ru08:59

Замглавы Росалкогольрегулирования привезли на допрос по делу о должностных злоупотреблениях

Интерфакс06:30
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Общество

«Каста» предложила Путину свой гимн России

Группа «Каста» записала видеообращение с альтернативным гимном России, адресованное президенту страны Владимиру Путину.
Lenta.ru 08:02
Технологии

Дуров порекомендовал удалить WhatsApp со смартфонов

"Если вы не хотите, чтобы все ваши фотографии и сообщения в один прекрасный день стали общедоступными, вы должны удалить WhatsApp со своего телефона", - заявил Дуров.
Газета.Ru вчера в 15:56
Общество

Директор центра наркологии имени Сербского подтвердила свое увольнение

Стоян Васев / ТАСС Директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко подтвердила сообщения о своем увольнении.
РЕН ТВ 11:03
Культура

На Первом стартовал сериал «Ничто не случается дважды»

На Первом канале стартовал украинский сериал "Ничто не случается дважды". Действие происходит в 90-е годы и наше время.
Piter.tv 19 ноября в 01:47
Общество

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Lenta.ru вчера в 15:07
Армия и оружие

National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

REGNUM вчера в 23:44
Общество

Россияне выстроились в очереди за справками для водительских прав

По всей стране в крупных городах у стен медицинских учреждений выстраиваются очереди из автомобилистов.
Piter.tv вчера в 11:33
Общество

Путин назвал чушью медсправки для водителей за пять тысяч

В дело вмешался, как пишет Interfax, президент России Владимир Путин. Он назвал происходящее «чушью».
Независимый публицист 08:28
Общество

Украинка представилась женой Путина и пыталась пройти в Кремль

На Красной площади гражданка Украины пыталась пройти в Кремль, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 03:05
Политика

В ВМС Украины обвинили Россию в краже унитазов с задержанных кораблей

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко прокомментировал возвращение Россией задержанных в Керченском проливе кораблей и обвинил Москву в «варварском отношении» к ним.
Известия вчера в 17:00
Кино

Мединский допустил сдвиг выхода иностранных фильмов на Новый год

Министр культуры Владимир Мединский не исключает возможность переноса премьер иностранных фильмов во время новогодних праздников, если они будут мешать выходу отечественных картин, передает ТАСС.
РБК 10:54
Общество

В Петербурге учительницу уволили за откровенный блог в Twitter

Газета.Ru 09:57
Транспорт

Путин стал одним из первых пассажиров Московских центральных диаметров

Проект создания в Москве центральных диаметров Собянин и Белозеров представили президенту России в 2017 году.
Вести.Ru 06:14
Общество

Автомобилистов смогут лишать водительских прав без суда

Российских автомобилистов могут начать лишать водительских прав без суда.
News.ru 04:18
Фигурное катание

Туктамышева рассказала о призовых в фигурном катании

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о заработках в своем виде спорта.
Pravda.Ru 10:53
Политика

После ссоры с Зеленским Тимошенко вновь заплела «революционный» калач

Вести.Ru 09:40
Политика

МИД прокомментировал угрозы США Египту за покупку Су-35

В МИД России заявили, что угрозы США о применении санкций в отношении Египта из-за покупки российских истребителей Су-35 - пример агрессивного поведения.
Pravda.Ru 09:58
Политика

Открылся новый мост в Станице Луганской

Новый мост открылся в Станице Луганской в эту среду, 20 ноября. Об этом сообщает издание Inside Donetsk.
Народные новости вчера в 10:32
Происшествия

Названа причина гибели провалившихся в яму с кипятком в Пензе мужчин

Водитель и пассажир провалившегося в яму с кипятком автомобиля в Пензе умерли от асфиксии при утоплении, сказано в заключении судебно-медицинской экспертизы.
Lenta.ru 10:25
Армия и оружие

Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире

Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Известия вчера в 12:48
Футбол

Донецкий «Шахтер» оштрафован за объявление на русском языке

Донецкий "Шахтер" оштрафован за объявление на русском языке, прозвучавшее во время матча 14-го тура чемпионата Украины против киевского "Динамо", передает "Футбол 24".
Газета.Ru 10:51
Общество

Сбербанк объяснил отправку кода с призывом «убивать евреев» ошибкой

Для подачи заявки на кредит в офисе банка, согласно СМС, необходимо было сообщить пароль CRYVKILLJEWS (что можно расшифровать как «Плачь, убивай евреев»).
РБК 05:49
Общество

Госдума приняла закон о предустановке российского софта на смартфоны

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
ТАСС 06:50
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев заявил о проблемах после похудения

iReactor 04:06
Общество

Путин вручил звёзды Героев России посадившим в поле самолёт лётчикам

Российский лидер Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград в Кремле наградил звёздами Героев России пилотов самолёта Airbus A321 Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, которые совершили посадку в кукурузном поле в Подмосковье.
RT на русском 09:59
Авто

Aston Martin презентовала свой первый кроссовер Aston Martin DBX

Новый кроссовер является первым в истории бренда и он оснащен гибридной установкой с 48-вольтовой бортовой сетью.
Газета DAILY вчера в 07:49
Фигурное катание

Алина Загитова выступит на этапе Гран-при NHK Trophy в Японии

Удмуртская фигуристка Алина Загитова выступит на заключительном этапе Гран-при по фигурному катанию NHK Trophy.
Известия Удмуртской Республики 02:20
Политика

Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»

Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
REGNUM 00:21
Музыка

Группа «Марсель» подала в суд на Левана Горозия

Uznayvse.ru 07:53
Футбол

Алексей Миранчук станет игроком «Ювентуса»

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук летом перейдет из "Локомотива" в "Ювентус".
Вести.Ru 10:50
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