ФСБ и ФНС изымают документы в клининговых компаниях шести регионов 31 октября в Москве, Санкт-Петербурге и еще четырех регионах, Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Федеральная налоговая служба (ФНС) проводят мероприятия по проверке структур, занимающихся обслуживанием офисных комплексов.

с чего всё началось

В оперативно-разыскных мероприятиях участвуют представители ФНС. Фактически речь идет о совместных силовых рейдах в структурах, занимающихся клининговым бизнесом.

ФСБ и ФНС изымают документы в клининговых компаниях шести регионов

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