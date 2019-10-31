Общество

КоммерсантъКоммерсантъФСБ и ФНС изымают документы в клининговых компаниях шести регионов

В оперативно-разыскных мероприятиях участвуют представители ФНС. Фактически речь идет о совместных силовых рейдах в структурах, занимающихся клининговым бизнесом.
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ФСБ и ФНС изымают документы в клининговых компаниях шести регионов

ФСБ и ФНС изымают документы в клининговых компаниях шести регионов 31 октября в Москве, Санкт-Петербурге и еще четырех регионах, ФСБ и Федеральная налоговая служба (ФНС) проводят мероприятия по проверке структур, занимающихся обслуживанием офисных комплексов.
Коммерсантъ08:44

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ФСБ и ФНС изымают документы в клининговых компаниях шести регионов

Коммерсантъ08:44

ФСБ и ФНС провели «мероприятия» в офисах 20 клининговых компаний

РБК11:15

ФСБ пришла с выемками в клининговые компании с шести регионах

Газета.Ru09:44

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URA.Ru12:05

ФСБ и ФНС устроили массовые обыски в клининговых компаниях

News.ru09:14

Обыски начались в клининговых компаниях шести регионов. Их заподозрили в «черных» зарплатах и дроблении бизнеса

Телеканал 360°10:43

ФНС устала ждать, когда клининг выйдет из сумрака. СМИ узнали, что силовики забирают документы из десятков офисов — в том числе в Петербурге

Фонтанка.Ру11:28
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