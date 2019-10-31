Общество
КоммерсантъФСБ и ФНС изымают документы в клининговых компаниях шести регионов
В оперативно-разыскных мероприятиях участвуют представители ФНС. Фактически речь идет о совместных силовых рейдах в структурах, занимающихся клининговым бизнесом.
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с чего всё началось
ФСБ и ФНС изымают документы в клининговых компаниях шести регионов 31 октября в Москве, Санкт-Петербурге и еще четырех регионах, ФСБ и Федеральная налоговая служба (ФНС) проводят мероприятия по проверке структур, занимающихся обслуживанием офисных комплексов.Коммерсантъ08:44
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