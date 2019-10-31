ФСБ и ФНС изымают документы в клининговых компаниях шести регионов 31 октября в Москве, Санкт-Петербурге и еще четырех регионах, ФСБ и Федеральная налоговая служба (ФНС) проводят мероприятия по проверке структур, занимающихся обслуживанием офисных комплексов.

с чего всё началось

В оперативно-разыскных мероприятиях участвуют представители ФНС. Фактически речь идет о совместных силовых рейдах в структурах, занимающихся клининговым бизнесом.

ФСБ и ФНС изымают документы в клининговых компаниях шести регионов

Фигурное катание Фигурист Козловский объяснил, зачем вырвал букет из рук партнерши Российский фигурист Дмитрий Козловский, который в паре с Александрой Бойковой одержал победу на этапе Гран-при Skate Canada, а после на церемонии награждения вырвал из рук партнерши букет цветов, объяснил свой поступок.

Общество Ректор ВШЭ объяснил заявление профессора вуза о русском языке Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил, что не согласен с высказываниями профессора факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова о статусе русского языка.

Шоу-бизнес Вележева признала вину после скандала в самолете Заслуженная артистка России Лидия Вележева созналась в том, что вела себя некорректно на борту рейса Москва – Тель-Авив, откуда ее накануне сняли из-за дебоша.

Шоу-бизнес Футболист Дмитрий Тарасов не знал, сколько лет его дочери Футболист Дмитрий Тарасов погряз в семейных делах: помимо развода и выплаты алиментов его первая супруга Оксана упрекнула спортсмена, что он даже не знает, сколько лет его старшей дочери (ошибся на 1 год).

Шоу-бизнес Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.

Экономика Долговая нагрузка россиян достигла максимума Согласно предварительным подсчетам ЦБ, на 1 октября совокупная долговая нагрузка россиян по всем видам кредитов достигла 10,6%. Это самый высокий уровень с июля 2012 года.

Шоу-бизнес Ольга Бузова перевоплотилась в Джокера Накануне празднования самого жуткого события октября – Хэллоуина – популярная телеведущая и певица Ольга Бузова примерила на себя оригинальный образ.

Экономика Налоговое резидентство за 90 дней в России сделают добровольным В сентябре Минфин раскрыл в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» на 2020–2022 годы, что рассматривает возможность сократить минимальный срок пребывания в стране для признания граждан налоговыми резидентами с 183 до 90 дней.

Армия и оружие Асад усомнился в ликвидации Аль-Багдади Президент Сирии Башар Асад заявил в четверг, что Дамаск не контактировал с США по вопросу ликвидации главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади и не верит в реальность его убийства, пока не предъявлены свидетельства.

Происшествия В Екатеринбурге задержали сообщившего о бомбе на борту самолета В Екатеринбурге задержали мужчину 1982 года рождения, ранее заявившего о бомбе на борту самолета авиакомпании Utair, который должен был выполнять рейс Екатеринбург — Сургут.

Хоккей КХЛ. «Спартак» по буллитам переиграл «Северсталь» Хоккеисты московского "Спартака" в заключительном матче игрового дня регулярного чемпионата КХЛ встречались на своем льду с череповецкой "Северсталью".

Транспорт Первые два диаметра МЦД планируют запустить 21 ноября Первые два диаметра МЦД планируют запустить 21 ноября, сообщила журналистам первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.