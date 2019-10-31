Общество

КоммерсантъКоммерсантъФСБ и ФНС изымают документы в «серых» клининговых компаниях

ФСБ и ФНС изымают документы в «серых» клининговых компаниях Рейды ФНС и ФСБ в структурах, занимающихся клининговым бизнесом, проведены вчера в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Тамбовской и Челябинской областях и Красноярском крае.
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ФСБ и ФНС изымают документы в клининговых компаниях шести регионов

ФСБ и ФНС изымают документы в клининговых компаниях шести регионов 31 октября в Москве, Санкт-Петербурге и еще четырех регионах, ФСБ и Федеральная налоговая служба (ФНС) проводят мероприятия по проверке структур, занимающихся обслуживанием офисных комплексов.
Коммерсантъ08:44

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ФСБ и ФНС изымают документы в «серых» клининговых компаниях

Коммерсантъ16:02

ФСБ и ФНС провели «мероприятия» в офисах 20 клининговых компаний

РБК11:15

ФСБ пришла с выемками в клининговые компании с шести регионах

Газета.Ru09:44

ФСБ пришла с обысками в клининговые компании в шести регионах. Проверки затронули Урал

URA.Ru12:05

ФСБ и ФНС устроили массовые обыски в клининговых компаниях

News.ru09:14

Обыски начались в клининговых компаниях шести регионов. Их заподозрили в «черных» зарплатах и дроблении бизнеса

Телеканал 360°10:43

ФНС устала ждать, когда клининг выйдет из сумрака. СМИ узнали, что силовики забирают документы из десятков офисов — в том числе в Петербурге

Фонтанка.Ру11:28
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Требование НАТО и Киева передать Крым Украине, изложенное в заявлении по итогам двустороннего заседания, является вторжением в суверенную политику РФ – подчеркнул член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
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Общество

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Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

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Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров

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Президент Сирии Башар Асад заявил, что не верит в реальность убийства лидера ИГИЛ* Бакра аль-Багдади, так как Дамаск не взаимодействовал с Соединенными Штатами по этому вопросу.
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Более 4 тысяч автомобилей BMW отзывают в России

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США поменяют калибр из-за России

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Директора Физического института РАН задержали в Москве

В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
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