Общество

REGNUMREGNUMФСБ и ФНС проводят обыски в офисах компании Forte

Москва, 6 августа 2020, 14:05 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ совместно с представителями Федеральной налоговой службы РФ проводят обыски в офисах группы компаний по производству радиаторов Forte. Об этом сообщает пресс-служба ФНС.
Читать в источнике
Комментировать56
с чего всё началось

ФСБ и налоговики пришли с обысками к крупнейшему производителю батарей

В офисах группы компаний Forte, расположенных в Ростовской и Волгоградской областях, проводятся обыски, рассказал РБК источник в правоохранительных органах. По его словам, следственные действия проводят сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России совместно с налоговиками.
РБК04:59

Подробнее о событии

ФСБ и ФНС пришли с обысками к крупнейшему производителю батарей

Телеканал 360°07:27

ФСБ и ФНС проводят обыски в офисах компании Forte

REGNUM07:05

ФСБ и налоговики взялись за тёпленькое. У крупнейшего производителя батарей идут обыски

Фонтанка.Ру05:50

ФСБ пришла с обысками к крупнейшему производителю батарей в России

БИЗНЕС Online06:41

ФСБ и налоговики устроили обыски в офисах крупнейшего производителя батарей

Forbes06:08

ФНС и ФСБ проводят обыски в офисах компании по производству радиаторов Forte

ТАСС06:59

ФСБ и налоговики пришли с обысками к крупнейшему производителю батарей

РБК04:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 07:34, Ашберн
Космос

Исчезновение времени и гравитации: ученые описали смерть Вселенной

Новый День вчера в 17:19
11
Происшествия

На Кубани зафиксировали 125 новых случаев коронавируса за сутки

На 6 августа на Кубани у 8946 человек подтвержден коронавирус, включая 673 детей.
Kursk.com 04:15
1,3K
Происшествия

Роскосмос показал спутниковые снимки последствий взрыва в Бейруте

Госкорпорация «Роскосмос» в своем Тwitter-аккаунте показала снимки со спутников, на которых запечатлен порт Бейрута до момента взрыва и после.
Live24 03:25
208
Политика

В правительстве ФРГ приняли к сведению призыв Тихановской к Меркель

Правительство Германии приняло к сведению призыв оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, который она сделала в беседе с немецкой прессой в среду, 5 августа.
Известия вчера в 16:06
609
Кино

Фестиваль «Кинотавр» откроет фильм Андрея Хржановского

МИР 24 вчера в 16:17
2
Происшествия

Свидетель дал показания против Ефремова в суде

Газета.Ru 05:23
225
Происшествия

В Астрахани мальчик погиб под бетонной плитой на детской площадке

На мальчика, игравшего на детской площадке, обрушилась бетонная плита. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.
REGNUM 02:18
78
Общество

Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов

Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG принял к сведению и оценит иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe против разрешения на эксплуатацию газопровода, сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости вчера в 12:10
220
Политика

В МВД Белоруссии опровергли задержание главы штаба Тихановской

Минск, 6 августа 2020, 13:42 — REGNUM Руководителя предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Марию Мороз пригласили для беседы в правоохранительные органы.
REGNUM 06:42
218
Происшествия

В Ростове-на-Дону подростки забросали пенсионерку камнями

REGNUM 06:53
67
Общество

Треть россиян хотели бы уйти на пенсию до 55 лет

Около 31% россиян хотят выйти на пенсию раньше срока — до 55 лет, следует из опроса Работа.ру и НПФ "Сбербанка".
Вести.Ru 04:15
1,5K
Политика

Лукашенко заявил о гибридной войне против Белоруссии

Идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны.
Tochka Zрения 07:25
3
Происшествия

В Москве возбудили дело из-за наезда автомобиля на двух пешеходов

RT на русском 07:26
47
Происшествия

Суд в Москве признал виновными фигурантов дела «Нового величия»

Все семеро участников «Нового величия» признаны виновными по делу об экстремизме.
BFM.ru 05:55
352
Происшествия

Появилось видео драки в Турции с участием украинской модели

Девушка говорит,что сначала удары наносились на нее,а после на ее знакомых.
Evo-rus.com 04:02
616
Экономика

Более 700 тысяч российских детей получат пособия после 17 августа

Правительство России выделило из резервного фонда 18,4 млрд рублей на выплату пособий особо нуждающимся семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.
Народные новости 05:51
39
Экономика

Минфин предложил сократить расходы на Крым

Министерство финансов предложило сократить объемы финансирования госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» в 2021-2022 годах.
РБК 07:03
675
Космос

Астрономы опровергли версию о вращении Земли вокруг Солнца

Дни24 04 августа в 04:22
13
Футбол

«Ростов» представил форму на новый сезон в стиле фильма «Джентльмены»

161.ru вчера в 05:10
Экономика

Россиянам посоветовали отказаться от вкладов в рублях

Гринберг посоветовал вообще не вкладываться в "россиянина", поскольку это опасно.
Утро.ru вчера в 11:06
2
Общество

Собянин допустил действие ограничений в Москве еще несколько месяцев

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры, введенные в столице из-за пандемии коронавируса, могут действовать еще несколько месяцев.
Известия вчера в 14:35
1,2K
Политика

Эммануэль Макрон прибыл на место взрыва в Бейруте

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг осматривает место мощнейшего взрыва, произошедшего ранее на этой неделе в Бейруте, передает французское телевидение.
Интерфакс 06:52
3
Политика

Интервью Лукашенко журналисту Гордону породило множество вопросов

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия готова экстрадировать на Украину задержанных граждан России, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон после интервью с белорусским лидером Александром Лукашенко.
REGNUM 03:56
3
Общество

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Газета.Ru вчера в 13:27
51
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в изнасиловании двух женщин в лесу

Следователи задержали мужчину по подозрению в том, что он надругался над двумя женщинами в Чоботовском лесу в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
РИА Новости 06:47
Шоу-бизнес

47-летняя фигуристка Лобачева разводится с молодым супругом

RuNews24.ru 04:57
Футбол

Илья Геркус заявил, что «Локомотив» в Суперкубке победит «Зенит» 2:0

Экс-президент московского «Локомотива» Илья Геркус дал свой прогноз на матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом», которым 7 августа откроется новый футбольный сезон.
BetOn 07:27
Технологии

Хакеры похитили 10 терабайт данных с облачного сервиса Canon

Эксперты полагают, что данные пользователей могли быть похищены с целью выкупа.
ТВ Центр 07:11
2
Шоу-бизнес

Участник «Уральских пельменей» раскрыл причину ухода Михалковой

Один из создателей шоу "Уральские пельмени" Сергей Исаев рассказал порталу Е1.ru, с чем был связан уход из коллектива актрисы Юлии Михалковой.
РИА Новости вчера в 15:30
19
Общество

ФСБ задержала в пяти регионах России 25 подпольных оружейников

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией в пяти регионах пресечена деятельность 25 лиц, причастных к модернизации гражданских образцов оружия в боевые аналоги, к изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту на территории страны", - сообщили в ФСБ.
ТАСС 07:02
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное