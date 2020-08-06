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ФСБ и ФНС проводят обыски в офисах производителя радиаторов Forte

Федеральная налоговая служба совместно с ФСБ проводит обыски в офисах группы компаний по производству радиаторов Forte, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФНС.В источнике
С чего всё началось
РБК

ФСБ и налоговики пришли с обысками к крупнейшему производителю батарей

В офисах группы компаний Forte, расположенных в Ростовской и Волгоградской областях, проводятся обыски, рассказал РБК источник в правоохранительных органах. По его словам, следственные действия проводят сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России совместно с налоговиками.
РБК04:59
Подробнее о событии
Rostov gazeta

ФСБ нагрянула к крупнейшему производителю радиаторов в Ростове

Rostov gazeta08:55
Блокнот Ростов-на-Дону

Сотрудники ФСБ нагрянул в офисы крупной ростовской корпорации

Блокнот Ростов-на-Дону08:01
РБК

ФСБ и налоговики пришли с обысками к крупнейшему производителю батарей

РБК04:59
ТАСС

ФНС и ФСБ проводят обыски в офисах компании по производству радиаторов Forte

ТАСС06:59
Фонтанка.Ру

ФСБ и налоговики взялись за тёпленькое. У крупнейшего производителя батарей идут обыски

Фонтанка.Ру05:50
Donnews.ru

В офисы крупной ростовской компании нагрянула ФСБ

Donnews.ru05:47
RT на русском

ФСБ и ФНС проводят обыски в офисах производителя радиаторов Forte

RT на русском07:38

Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов

Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG принял к сведению и оценит иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe против разрешения на эксплуатацию газопровода, сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новостивчера в 12:10
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Захарова рассказала о рассылке Госдепом SMS с предложением для россиян

Госдепартамент начал рассылать россиянам SMS-сообщения с предложением выплатить до $10 млн за информацию о российском вмешательстве в выборы в США, рассказала представитель российского МИД Мария Захарова.
Интерфакс08:36

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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На Украине заявили о согласии Лукашенко выдать задержанных граждан РФ

Киев, 6 августа 2020, 09:42 — REGNUM Белоруссия готова экстрадировать на Украину задержанных граждан России, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон после интервью с белорусским лидером Александром Лукашенко.
REGNUM02:42
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Минфин предложил сократить расходы на Крым

Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.
РИА Новости07:40
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Лукашенко заявил о наличии паспортов США у задержанных в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди задержанных в республике по подозрению в попытке «дестабилизировать обстановку в стране» есть люди с американскими паспортами и работающие в Госдепе США.
Известия07:04
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Полина Гагарина впервые подтвердила расставание со вторым мужем

Певица Полина Гагарина подтвердила свой новый статус незамужней женщины и впервые после расставания с супругом Дмитрием Исхаковым раскрыла общественности некоторые детали развода.
Народные новостивчера в 08:04
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