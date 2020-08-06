ФСБ и ФНС проводят обыски в офисах производителя радиаторов Forte
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Федеральная налоговая служба совместно с ФСБ проводит обыски в офисах группы компаний по производству радиаторов Forte, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФНС.В источнике
С чего всё началось
ФСБ и налоговики пришли с обысками к крупнейшему производителю батарей
В офисах группы компаний Forte, расположенных в Ростовской и Волгоградской областях, проводятся обыски, рассказал РБК источник в правоохранительных органах. По его словам, следственные действия проводят сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России совместно с налоговиками.
РБК04:59
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