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ФСБ и ФНС проводят обыски в офисах производителя радиаторов Forte

Федеральная налоговая служба совместно с ФСБ проводит обыски в офисах группы компаний по производству радиаторов Forte, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФНС.В источнике
С чего всё началось
РБК

ФСБ и налоговики пришли с обысками к крупнейшему производителю батарей

В офисах группы компаний Forte, расположенных в Ростовской и Волгоградской областях, проводятся обыски, рассказал РБК источник в правоохранительных органах. По его словам, следственные действия проводят сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России совместно с налоговиками.
РБК04:59
Подробнее о событии
Коммерсантъ

В производителя батарей Forte прошли обыски

Коммерсантъ09:21
Фонтанка.Ру

ФСБ и налоговики взялись за тёпленькое. У крупнейшего производителя батарей идут обыски

Фонтанка.Ру05:50
Телеканал 360°

ФСБ и ФНС пришли с обысками к крупнейшему производителю батарей

Телеканал 360°07:27
REGNUM

ФСБ и ФНС проводят обыски в офисах компании Forte

REGNUM07:05
ТАСС

ФНС и ФСБ проводят обыски в офисах компании по производству радиаторов Forte

ТАСС06:59
RT на русском

ФСБ и ФНС проводят обыски в офисах производителя радиаторов Forte

RT на русском07:38
РБК

ФСБ и налоговики пришли с обысками к крупнейшему производителю батарей

РБК04:59

В США обещают награду в $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы

«Программа Госдепартамента Rewards for Justice предполагает вознаграждение до $10 млн за информацию, которая ведёт к установлению личности или местонахождения любого лица, которое, действуя по указанию или под контролем иностранного правительства, вмешивается в американские выборы, участвуя в определённой преступной деятельности в киберпространстве», — заявил Помпео.
REGNUM18:48
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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