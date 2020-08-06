Общество

RT на русскомRT на русскомФСБ и ФНС проводят обыски в офисах производителя радиаторов Forte

Федеральная налоговая служба совместно с ФСБ проводит обыски в офисах группы компаний по производству радиаторов Forte, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФНС.
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с чего всё началось

ФСБ и налоговики пришли с обысками к крупнейшему производителю батарей

В офисах группы компаний Forte, расположенных в Ростовской и Волгоградской областях, проводятся обыски, рассказал РБК источник в правоохранительных органах. По его словам, следственные действия проводят сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России совместно с налоговиками.
РБК04:59

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ФСБ и ФНС проводят обыски в офисах производителя радиаторов Forte

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ФСБ и ФНС пришли с обысками к крупнейшему производителю батарей

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Фонтанка.Ру05:50

ФНС и ФСБ проводят обыски в офисах компании по производству радиаторов Forte

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ФСБ и налоговики устроили обыски в офисах крупнейшего производителя батарей

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ФСБ и ФНС проводят обыски в офисах компании Forte

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ФСБ и налоговики пришли с обысками к крупнейшему производителю батарей

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