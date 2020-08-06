В офисах группы компаний Forte, расположенных в Ростовской и Волгоградской областях, проводятся обыски, рассказал РБК источник в правоохранительных органах. По его словам, следственные действия проводят сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России совместно с налоговиками.

с чего всё началось

Федеральная налоговая служба совместно с ФСБ проводит обыски в офисах группы компаний по производству радиаторов Forte, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФНС.

ФСБ и ФНС проводят обыски в офисах производителя радиаторов Forte

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