Общество
RT на русскомФСБ и ФНС проводят обыски в офисах производителя радиаторов Forte
Федеральная налоговая служба совместно с ФСБ проводит обыски в офисах группы компаний по производству радиаторов Forte, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФНС.
Читать в источнике
Оценить59
с чего всё началось
В офисах группы компаний Forte, расположенных в Ростовской и Волгоградской областях, проводятся обыски, рассказал РБК источник в правоохранительных органах. По его словам, следственные действия проводят сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России совместно с налоговиками.РБК04:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 07:58, Ашберн
Происшествия
Взорвавшаяся в порту Бейрута селитра принадлежала бизнесмену из России
Новый Век вчера в 03:45
Авто
Продажи легковых автомобилей в РФ выросли в июле на 6,8%
Реализация новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта на российском рынке в июле увеличилась на 6,8% до 141 тыс. 924 шт.
Тарантас Ньюс 06:06
Происшествия
Актер Михаил Ефремов в суде не признал свою вину в смертельном ДТП
Моссовет вчера в 05:16
Экономика
Мутко спрогнозировал снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года
Средняя ставка по ипотеке в России может опуститься к концу года до 7,5%, сообщил в четверг генеральный директор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Интерфакс 07:02
Политика
Мишустин объявил об экспертизе правил русской орфографии и пунктуации
В задачи комиссии войдет проведение экспертизы правил русской орфографии и пунктуации, пояснил премьер.
РБК 06:56
Технологии
Хакеры похитили 10 терабайт данных с облачного сервиса Canon
Эксперты полагают, что данные пользователей могли быть похищены с целью выкупа.
ТВ Центр 07:11
Происшествия
В Астрахани мальчик погиб под бетонной плитой на детской площадке
На мальчика, игравшего на детской площадке, обрушилась бетонная плита. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.
REGNUM 02:18
Общество
В Казани прокуратура потребовала закрыть парковку для женщин
Российская газета 07:01
Общество
«Аэрофлот» объявил об отмене ряда международных рейсов в августе
Компания «Аэрофлот» объявила об отмене части регулярных международных рейсов до 31 августа.
Коммерсантъ 02:39
Общество
Оперативники ФСБ провели выемку документов в головном офисе «Мотива»
В головном офисе уральской телекоммуникационной компании «Мотив» на улице Шейнкмана, 57 в Екатеринбурге прошли оперативные мероприятия, в которых были задействованы сотрудники ФСБ.
66.ru 06:02
Происшествия
Суд в Москве признал виновными фигурантов дела «Нового величия»
Все семеро участников «Нового величия» признаны виновными по делу об экстремизме.
BFM.ru 05:55
Экономика
Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в страну, которая должна начать работать к 2025 году.
Lenta.ru 04 августа в 05:55
Политика
В Белоруссии задержали главу штаба соперницы Лукашенко
Белорусские силовики задержали Марию Мороз — руководителя избирательного штаба кандидата в президенты страны Светланы Тихановской, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря политика Анны Красулиной.
Рамблер 06:00
Общество
Треть россиян хотели бы уйти на пенсию до 55 лет
Около 31% россиян хотят выйти на пенсию раньше срока — до 55 лет, следует из опроса Работа.ру и НПФ "Сбербанка".
Вести.Ru 04:15
Футбол
Экс-футболист «Спартака» Ананидзе стал игроком «Ротора»
РИА Новости 06:45
Общество
Саратовские школы могут не открыться 1 сентября
Надежда Матвеева не исключила, что, исходя из той ситуации, что мы имеем сейчас, школы и вузы 1 сентября могут и не открыться.
Московский Комсомолец 07:36
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в изнасиловании двух женщин в лесу
Следователи задержали мужчину по подозрению в том, что он надругался над двумя женщинами в Чоботовском лесу в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
РИА Новости 06:47
Происшествия
В Крыму наградят 7-летнюю девочку за спасение ребенка из Когалыма
Правда УрФО 04 августа в 10:46
Единоборства
С места в партер: что Олейник может противопоставить Льюису
Известия вчера в 17:01
Общество
Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов
Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG принял к сведению и оценит иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe против разрешения на эксплуатацию газопровода, сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости вчера в 12:10
Общество
Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму
Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.
REGNUM вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк допустила, что заразилась коронавирусом
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна сообщила, что сдала анализ на коронавирусную инфекцию в связи с недомоганием.
Вечерняя Москва вчера в 18:38
Футбол
«Интер» объявил о подписании контракта с Санчесом
Чилийский нападающий Алексис Санчес покинул «Манчестер Юнайтед» и перешел в миланский «Интер».
Евро-футбол.ру 05:30
Общество
Доход жены Михаила Исаева составил 767 рублей за год
АиФ Саратов 03:37
Общество
Железнодорожное сообщение Абхазии и России возобновится с 7 августа
Железнодорожное пассажирское сообщение между Абхазией и Россией возобновится с 7 августа, сообщил первый заместитель гендиректора предприятия «Абхазская железная дорога» (АЖД) Алхас Вартагава.
Коммерсантъ 06:57
Общество
«ВымпелКом» отказался от навязывания токсичного контента
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») отказалась от «навязывания токсичного контента».
Общественная служба новостей 05:36
Общество
Собянин допустил сохранение ограничений в Москве на несколько месяцев
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что «о защитных мерах не надо забывать».
RT на русском вчера в 15:16
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Крым
Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.
РИА Новости 07:40
Кино
Постановщица «Кэндимена» снимет сиквел «Капитана Марвел»
ИА InterMedia 05:57